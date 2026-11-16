Belinda canta frente al público junto a Karol G en una composición fotográfica que incluye un primer plano circular de su rostro. (@belindapop)

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Belinda olvidó parte de la letra de “Ángel” durante su participación como invitada en el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, lo que reaviva una polémica de 2015 en la que ella misma criticó a un artista por no aprenderse una letra.

La colombiana la acompaña en el escenario para interpretar tres canciones: “Luz sin gravedad”, “Ángel” y “Bella traición”, todas vinculadas a la etapa adolescente de Belinda como solista. El dueto formó parte de la segunda presentación de Karol G en la capital mexicana.

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Los fans revivieron la polémica de la cantante como jurado del programa de Televisa “Me pongo de pie”, cuando criticó a una participante del equipo de Ha*Ash por no aprenderse la letra de una de sus canciones.

Karol G y el público rescatan a Belinda en plena estrofa

Las cantantes Karol G y Belinda actúan frente al público durante un concierto iluminado con reflectores y humo sobre la tarima. (@belindapop)

Durante su participación en el concierto de la cantante colombiana como invitada, Belinda se quedó en blanco en una de las estrofas de “Ángel”, su éxito de 2003. Karol G intervino de inmediato para ayudarla a retomar la melodía, mientras el público coreaba la canción hasta completar el tema.

Pese al desliz de Belinda, el momento fue uno de los instantes más cálidos y celebrados de la velada y la reacción de “La Bichota” quedó como un gesto de compañerismo entre ambas artistas. La noche también incluyó la participación de Becky G.

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Usuarios recuerdan una crítica de Belinda a Ha*Ash en 2015

El desliz en el escenario reactiva comentarios en redes sociales que recuperan una declaración de Belinda durante su paso como coach en el programa de Televisa “Me pongo de pie”. En ese entonces, la cantante criticó a Ha*Ash, dupla que fungía como coach de otra participante, por permitir que ésta no se aprendiera la letra de una canción.

La cantante Belinda realiza un gesto sentada en un panel frente a las integrantes del dúo Ha*Ash en un escenario de televisión.

El tema en disputa en 2015 fue “Mi bella traición”, y la participante señalada fue Suki Barraza, integrante del equipo de Hanna y Ashley. Belinda calificó entonces el hecho como “una falta de respeto” hacia el artista original.

El contraste entre aquella crítica y su propio olvido con Karol G genera comentarios bajo la etiqueta de “karma” entre usuarios de redes sociales.

Belinda responde en redes: “Canté con la niña que fui”

Belinda publica un mensaje en sus redes sociales sobre la presentación, sin referirse al olvido de la letra ni a las críticas que circulan en línea. “El 14 de noviembre canté con @karolg y, de alguna manera, también canté con la niña que fui”, escribe la cantante.

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Las cantantes Karol G y Belinda comparten el escenario durante una actuación en vivo frente a una pantalla con iluminación azul. (@belindapop)

Belinda relata que la trenza que usaba en su infancia “volvió a aparecer en un escenario, pero esta vez acompañada de una mujer que admiro muchísimo”. Sobre las canciones interpretadas, señala: “Canciones que crecieron conmigo y que ahora tienen un recuerdo nuevo, uno de esos que se quedan para siempre”.

La cantante dedica parte del mensaje a Karol G: “Tú eres un ejemplo a seguir y tú sí impones mucha moda para todas las niñas”. Cierra la publicación con una reflexión sobre su trayectoria: “Qué bonito es crecer y descubrir que algunas partes de aquella niña que fuimos siguen ahí, cantando con nosotras”.

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Belinda no responde a las críticas, pero comparte videos del concierto

Hasta el momento, Belinda no se pronuncia públicamente sobre los señalamientos que recibe en redes. Sin embargo, sí comparte en sus historias de Instagram videos grabados por amigos que estuvieron presentes en el Estadio GNP Seguros durante la presentación.

Belinda y Karol G en el Estadio GNP de la Ciudad de México - (Instagram - Belinda)

El look de la cantante durante su participación incluyó una trenza en la frente, similar a la que usaba en 2003, año en que lanzó el disco homónimo que contiene “Ángel”.

El concierto forma parte de la serie de presentaciones de Karol G en la Ciudad de México, que continúa generando reacciones entre asistentes y seguidores por los duetos sorpresa con artistas mexicanas.

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