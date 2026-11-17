La Selección Mexicana busca su primera victoria bajo la dirección técnica de Rafa Márquez en la Nations League de la Concacaf. (REUTERS/Gilbert Bellamy)

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La Selección Mexicana no ha tenido ni una sola victoria desde que empezó la era de Rafa Márquez como entrenador del Tricolor. La reciente derrota ante Jamaica en los cuartos de final de la Nations League Concacaf deja un panorama de incertidumbre y presión sobre el resultado que requiere el combinado nacional en el Estadio BBVA, en Monterrey.

Rafa Márquez reconoció que la presión forma parte de su labor al frente de la Selección Mexicana, incluso desde el primer partido que asumió el cargo. Por ello, confesó la obligación con la que carga en el partido de vuelta de la Nations League.

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En rueda de prensa previa al partido, el entrenador explicó que está acostumbrado a afrontar este tipo de exigencias desde su etapa como futbolista y que ahora las vive desde la preparación del equipo, aunque no participe directamente dentro de la cancha.

“Yo soy consciente de que estando en esta silla desde el partido uno hay presión. Eso me queda muy claro y lo tengo consciente”, afirmó Márquez, quien señaló que la exigencia no cambia por los resultados recientes. El técnico admitió que el partido ante Jamaica representa una obligación para el conjunto mexicano: “Mañana es obligado ganar y obviamente la presión es la de siempre”.

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Rafa Márquez reconoció en conferencia de prensa la presión que tiene para el partido de vuelta de Nations League Concacaf (YouTube/ Selección Nacional de México)

Rafa Márquez acepta la presión que tiene en el Tri

El exfutbolista indicó que la victoria es necesaria para que México pueda avanzar de ronda, recuperar confianza y continuar con su proceso. “Necesitamos esa victoria para poder clasificar, necesitamos esa victoria para que nos dé confianza, necesitamos esa victoria para seguir dando pasos hacia adelante”, declaró.

El estratega consideró que el equipo está cerca de corregir los detalles que le han impedido obtener mejores resultados. Según explicó, el objetivo inmediato consiste en evitar recibir el primer gol, mantener la concentración durante todo el encuentro y permanecer enfocados en cada tramo del partido. “Creo que estamos a un clic, estamos cerca de eso: a que no encajemos el primer gol, a estar muy atentos a lo que pase en el transcurso del partido”, señaló.

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El entrenador también destacó el trabajo realizado por los jugadores durante la semana y aseguró que el plantel ha hecho un esfuerzo importante en la preparación. A su juicio, Jamaica no superó futbolísticamente a México en el partido anterior, pese al resultado adverso.

Los once jugadores de la Selección Mexicana posan sobre el césped (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No creo que Jamaica, con todo respeto futbolísticamente, nos haya pasado por encima el otro día”, afirmó. Márquez atribuyó los goles recibidos a errores puntuales del equipo mexicano: el primero, después de una falla en el saque de portería, y el segundo, tras un tiro de esquina que terminó en gol en contra. El técnico sostuvo que esas situaciones pueden identificarse y corregirse, por lo que señaló que la solución depende del propio conjunto nacional.

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Por último, el Káiser insistió que el equipo ha trabajo en conjunto y atenderán los descuidos ofensivos que les ha costado los recientes resultados. Hizo un análisis de su último enfrentamiento con Jamaica y sentenció: “El primer gol obviamente fue un error nuestro, desde el saque de portería y no se diga el tiro de esquina, gol en contra. Entonces, yo creo que son errores que se pueden solucionar, que son fáciles de identificar y que depende nada más de nosotros el poder corregirlos”.

México buscará la remontada ante Jamaica

La Selección Mexicana recibe a Jamaica este martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Monterrey, durante la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El equipo dirigido por Rafael Márquez busca revertir la desventaja que sufrió en Kingston para avanzar al Final Four y asegurar su pase a la Copa Oro 2027.

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El perdedor de la eliminatoria deberá disputar una fase de repechaje para obtener uno de los boletos al torneo que reúne a las principales selecciones de la región.

México buscará la remontada ante Jamaica (REUTERS/Gilbert Bellamy)

México llega a Monterrey después de una actuación adversa en el encuentro de ida. Jamaica aprovechó los espacios que encontró desde el comienzo y tomó una ventaja de 3-0, ante un Tricolor que no logró imponer condiciones en la cancha.

La reacción mexicana ocurrió en el segundo tiempo. Gilberto Mora anotó el descuento y Alexis Vega provocó un penal tras mandar un centro al área; Julián Quiñones cobró desde los once pasos y redujo la diferencia global.

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Con ese resultado, el conjunto nacional conserva opciones de revertir la serie en casa. México requiere marcar al menos un gol en el duelo de vuelta para aprovechar el criterio del gol de visitante y buscar la clasificación.