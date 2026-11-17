Jorge D'Alessio ya posa con su nueva pareja, Daniela Arjona, en redes sociales. (IG: jorgedalessio))

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Jorge D’Alessio, vocalista de Matute, confirma el fin de su noviazgo con Daniela Arjona, apenas tres meses después de haberlo hecho público. El cantante señala la distancia entre ciudades y la prioridad de pasar tiempo con sus hijos como motivos de la ruptura.

El músico, de 51 años, habla con la prensa tras aterrizar en la Ciudad de México procedente de Monterrey. Ahí descarta que la separación se deba a falta de atracción o cariño hacia Arjona, fundadora de la empresa ROD Cycling y residente de Cancún.

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“No es que (las cosas) no hayan cuajado, lo dije, es una linda mujer, estuvo muy bonito y todo, pero vivimos en ciudades distintas, ella vive en Cancún y yo, luego estando de gira y, ella también trabaja en Miami”, declara el cantante.

La relación de Jorge D’Alessio y Daniela Arjona duró tres meses

Jorge D'Alessio y Daniela Arjona durante la última presentación de Matute. (IG: jorgedalessio)

Jorge D’Alessio y Daniela Arjona hicieron pública su relación a finales de agosto, pocos meses después de que el cantante confirmara su divorcio de Marichelo Puente. La diferencia de edad entre la nueva pareja era de 14 años.

La rapidez con la que surgió el romance generó críticas en redes sociales. Puente tuvo que aclarar en su momento que Arjona no fue responsable de la separación matrimonial.

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En octubre circuló un video de D’Alessio en un concierto de Grupo Firme acompañado de una mujer distinta a Daniela Arjona. Una cuenta de espectáculos en redes sociales señala: “Él fue acompañado por otra chica, la que sale a su lado de lentes. Me dicen que de repente la tomaba de la cintura y la soltaba con miedo de que lo vieran. Al final del concierto, salieron juntos rumbo a los camerinos”.

Jorge D'Alessio ya posa con su nueva pareja, Daniela Arjona, en redes sociales. (IG: jorgedalessio)

Pese a las especulaciones, Arjona compartió en sus redes sociales que la relación continuaba, incluso compartieron un viaje a Las Vegas realizado apenas un lunes antes de la ruptura confirmada.

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Las razones por las que Jorge D’Alessio terminó su relación

D’Alessio explica que, con los pocos días libres que tiene a la semana, decide destinarlos a convivir con Ana Paula, Santiago y Patricio, sus tres hijos con Puente.

“Era, vernos o ver a mis hijos y, ahorita, más que nunca, mis hijos son lo más importante y, tengo dos días, quiero estar con ellos, entonces antes de que creciera (lo que tenemos), mejor ser sensatos”, comenta el cantante.

El músico insiste en que la decisión responde a “sensatez” y no a un desacuerdo con Arjona, de quien habla con aprecio durante la entrevista.

Jorge D'Alessio presentó a su nueva pareja. (IG: jorgedalessio)

“Ya aprendí a estar solo”, dice el cantante

Sobre su situación sentimental actual, D’Alessio asegura encontrarse en paz consigo mismo. “Son decisiones de sensatez, ya aprendí a estar solo, algo que no sabía, está bonito estar contigo mismo, tengo mucha paz, disfruto lo que hago, disfruto a mis hijos, está bien, creo que se vale”, concluye.

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Cuestionado sobre si busca una nueva relación, el cantante es contundente: “No es momento. ¿Sabes por qué? Porque ahorita tengo muchas ganas de dedicarles tiempo a mis hijos”.

Y agrega: “Ahorita nada. El tiempo es para mis hijos. Mi tiempo libre es para mis hijos”.

¿Por qué se separaron Marichelo Puente y Jorge D’Alessio?

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

Marichelo Puente atribuye la separación a una pérdida de confianza tras enterarse de infidelidades de Jorge D’Alessio. La actriz sostiene que él cometió “errores” que no estaba dispuesta a perdonar y que la relación ya atravesaba un desgaste y una desconexión desde tiempo atrás.

Puente también ha señalado que no hubo una sola persona o episodio específico, sino varias situaciones que rompieron la confianza. La pareja, que estuvo casada 15 años, se separó a finales de febrero de 2026 y formalizó su divorcio meses después. También aclaró que la posterior pareja de D’Alessio no fue la causa de la ruptura.

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