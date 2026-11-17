Lorena de la Garza admite error tras fumigación a mariposas monarca y activistas piden destituirla.

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La diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza Venecia, ofreció disculpas públicas luego de que su equipo realizara trabajos de fumigación en un parque de Monterrey donde se encontraban mariposas monarca, durante la temporada de migración de esta especie.

El incidente ocurrió en el parque de la iglesia Natividad, ubicado en la zona sur de la capital de Nuevo León, donde los trabajadores aplicaron sustancias químicas sobre los árboles antes de una jornada de vacunación organizada por la legisladora.

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La situación generó críticas después de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que se observa a personal de fumigación utilizando aspersores en la vegetación, mientras algunas mariposas monarca volaban en los alrededores.

Lorena de la Garza reconoció que su equipo fumigó un parque de Monterrey durante el paso de las mariposas monarca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la difusión de las imágenes, De la Garza reconoció que la actividad fue realizada por integrantes de su equipo y asumió la responsabilidad por lo sucedido.

Lorena de la Garza reconoce error por fumigación en Monterrey

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la legisladora explicó que la fumigación se llevó a cabo como parte de los preparativos para una jornada de vacunación en un espacio público.

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En su mensaje, admitió que los trabajos no debieron realizarse, particularmente durante el paso de las mariposas monarca por la región.

También señaló que, cuando tuvo conocimiento de lo que ocurría, solicitó suspender las labores y buscó asesoramiento de especialistas para conocer cómo proceder ante la situación.

La diputada manifestó que comprende la preocupación de las personas por la protección de esta especie y por las consecuencias que las acciones de su equipo pudieron tener en el medio ambiente.

La legisladora expresó su pesar por lo ocurrido y reconoció la preocupación ciudadana por la protección de las mariposas monarca.

Asimismo, expresó su pesar por lo ocurrido y reconoció que ofrecer una disculpa no es suficiente para atender las inquietudes generadas.

Activistas piden destitución de la diputada por daño a mariposas monarca

La controversia también derivó en una petición ciudadana en la plataforma Change.org para exigir la destitución de Lorena de la Garza como diputada local y solicitar que se investiguen los posibles daños ambientales.

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La iniciativa fue promovida por el activista identificado como Beto la Ranita de Nogales, quien considera que el reconocimiento de responsabilidad por parte de la legisladora no debe ser la única consecuencia del incidente.

Al momento de uno de los reportes publicados el 16 de noviembre, la solicitud acumulaba 5 mil 775 firmas.

Una petición en la plataforma Change.org reúne firmas para exigir la destitución de la diputada Lorena de la Garza tras una fumigación en Monterrey. (Change.org)

Entre los principales señalamientos de los promotores se encuentran:

La fumigación de un espacio público donde se encontraban mariposas monarca .

La posible afectación a ejemplares durante su temporada migratoria .

La necesidad de investigar las sustancias químicas utilizadas.

La exigencia de determinar posibles responsabilidades ambientales .

La solicitud de destitución de la legisladora.

Los promotores sostienen que las autoridades deben determinar si las acciones realizadas constituyen alguna infracción o delito en materia ambiental.

¿Qué se sabe de las mariposas afectadas por la fumigación?

Hasta ahora, no se ha informado cuántas mariposas pudieron resultar afectadas ni cuáles fueron los productos químicos empleados durante los trabajos.

La situación cobra relevancia porque Nuevo León forma parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca, que cada año se desplaza desde Canadá y atraviesa Estados Unidos para llegar a sus zonas de hibernación en los bosques de Michoacán y el Estado de México.

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Hasta el momento no se ha precisado cuántas mariposas monarca pudieron morir por la fumigación. (Carol Clark via AP)

El recorrido puede abarcar entre 2 mil y 4 mil 500 kilómetros y extenderse durante aproximadamente tres meses. Durante el trayecto, los ejemplares utilizan distintos espacios naturales para alimentarse y descansar antes de continuar su desplazamiento.

Especialistas han advertido que los pesticidas representan un riesgo para esta especie. Una revisión de 29 estudios realizada por el Servicio Geológico de Estados Unidos encontró que 27 documentaron posibles efectos de la exposición a estas sustancias, incluidos daños en el crecimiento, desarrollo y reproducción de las mariposas.

Diputada promete revisar procedimientos de su equipo

Tras las críticas, Lorena de la Garza aseguró que revisará los procedimientos de trabajo de sus colaboradores para evitar que se repita una situación similar.

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La legisladora sostuvo que buscará demostrar con acciones su compromiso con la protección del medio ambiente, luego de reconocer el error cometido durante la preparación de la jornada de vacunación.