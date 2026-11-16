Fichas de recompensa de "El Mosh" y "El Teniente Jr.". Crédito: X - @SDCAnews

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció este 16 de noviembre de 2026 recompensas de hasta 20 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de dos narcoterroristas guatemaltecos señalados como líderes del Cártel Chiapas y Guatemala, organización que opera en asociación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los señalados fueron identificados como Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh”, y Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias “El Teniente Jr.”, cada uno con una recompensa individual de hasta 10 millones de dólares.

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Este mismo lunes la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California confirmó que Montejo Sáenz ya había sido arrestado en San Diego por agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). Durante la investigación de varios años en su contra, los agentes incautaron más de 5 mil 500 kilogramos de cocaína y 3.7 millones de dólares vinculados a él. El Teniente Jr. permanece prófugo.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala confirmó el nexo con el CJNG

El comunicado del Departamento de Estado precisó que ambos señalados son buscados por tráfico de drogas, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y asesinato a lo largo de la frontera entre Guatemala y México.

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Las recompensas se enmarcan en el Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP), autorizado por el secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, con el objetivo de apoyar a las fuerzas del orden en el desmantelamiento del tráfico transnacional de drogas.

Además, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó en redes sociales los carteles oficiales de recompensa, con la fotografía de cada señalado y el monto correspondiente. El texto de la publicación identificó a Montejo Sáenz y a Calderón Calderón como líderes del Cártel Chiapas y Guatemala y detalló que esa organización opera vinculada al CJNG, designado como organización terrorista extranjera por la administración Trump el año pasado.

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Publicación de la embajada de EEUU en Guatemala. Crédito: X - @usembassyguate

En la imagen de Montejo Sáenz apareció un sello que decía “CAPTURADO” sobre su rostro, lo que anticipó públicamente su detención antes de que la fiscalía de San Diego confirmara los detalles del arresto. El cartel de Calderón Calderón no llevó ningún sello, lo que reforzó que permanece prófugo.

El Departamento de Estado indicó que quien tuviera información podía comunicarse con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional al +1-619-643-2325, a través de WhatsApp, Telegram o Signal, o acudir a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

El comunicado garantizó que todas las identidades se mantendrían estrictamente confidenciales y precisó que los funcionarios de gobierno no pueden optar a las recompensas derivadas de información obtenida durante sus funciones oficiales.

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La fiscalía detalló los cargos y las fechas de audiencia de Montejo Sáenz

Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “El Mosh”, fue acusado formalmente el 1 de noviembre de 2018 de conspiración internacional para distribuir cocaína, conforme al Título 21 del Código de Estados Unidos, Secciones 959, 960 y 963, con decomiso penal bajo la Sección 853 del mismo título.

La acusación, correspondiente al caso número 18cr4701-DMS, también lo señaló por conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación, conforme al Título 46, Sección 70503(b) y 70506. La pena máxima es cadena perpetua y multa de 10 millones de dólares.

El Mosh, detenido en San Diego. (OFAC/Imagen mejorada con IA)

Además, documentos oficiales identificaron al hombre de 40 años con otros alas, entre los que se encuentran:

Kraken

Gladiator

Baraja

Solin

Ron Zacapa

Capitán Morgan

Corralejo

La acusación alegó que las actividades criminales del también conocido como “El Mosh” se extendieron hasta noviembre de 2018 e involucraron la distribución de cocaína en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros países.

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Tras su detención en territorio estadounidense, compareció ante el tribunal federal de San Diego el lunes 9 de noviembre y se declaró inocente. Su audiencia de detención quedó programada para el 17 de noviembre de 2026 ante el juez magistrado David D. Leshner.

El Teniente Jr lidera una red en el noroeste de Guatemala

La acusación contra Walfre Donaldo Calderón Calderón, presentada el 31 de mayo de 2019 bajo el caso número 19cr2025-DMS-03, lo señala por conspiración internacional para distribuir cocaína, conforme al Título 21, Secciones 959, 960 y 963, con decomiso penal bajo la Sección 853.

El mismo expediente lo acusa de conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación, conforme al Título 46, Sección 70503(b) y 70506, con pena máxima de cadena perpetua y multa de 10 millones de dólares.

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Según documentos presentados públicamente por la fiscalía, Calderón Calderón, de 44 años, lidera ahora una operación de narcotráfico con vínculos a cárteles narcoterroristas en el noroeste de Guatemala, cerca de la frontera con México, dato que fuerza el señalamiento de la embajada estadounidense en Guatemala.

Esa acusación se hizo pública en junio de 2025, tras un tiroteo mortal en Huehuetenango en el que participaron fuerzas del orden mexicanas y que tuvo amplia repercusión mediática. En ese operativo, ocurrido el 8 de junio de 2025, murió Baldemar Calderón Carrillo, alias “Don Valde”, padre de El Teniente Jr y principal acusado en esa imputación.

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El Cártel Chiapas-Guatemala fue reconocido oficialmente por la SSPC en 2024

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal reconoció por primera vez la existencia del Cártel Chiapas y Guatemala el 1 de julio de 2024, según documentó Infobae. El reconocimiento llegó tras el hallazgo de 19 cuerpos sin vida en el municipio de La Concordia, Chiapas, el 29 de junio de ese año, seis de ellos con identificaciones de origen guatemalteco.

La SSPC indicó en ese momento que “las primeras indagatorias dan cuenta de una confrontación entre los grupos criminales del Cártel de Sinaloa y del referido Cártel de Chiapas y Guatemala, quienes se disputan el control delincuencial en esa zona fronteriza”. Se presume que la organización fue fundada por desertores del CJNG.

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Esquema criminal de los Huistas en 2022.(Crédito: OFAC)

En marzo de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro había designado a la organización Los Huistas, a Eugenio Darío Molina López, alias “Don Darío”, y a Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh”, conforme a la Orden Ejecutiva 14059, por tráfico de drogas que amenazó la seguridad de Estados Unidos y Guatemala.

Molina López fue arrestado en abril de 2026, bajo el caso número 19cr0327-DMS, con los mismos cargos y la misma pena máxima que enfrenta “Mosh”. Tiene programada una audiencia para presentación de mociones y fijación de fecha de juicio el 15 de enero de 2027, ante la jueza de distrito Dana M. Sabraw.