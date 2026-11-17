Rafa Márquez comparece ante los medios de comunicación durante una conferencia de prensa de la Selección Mexicana de Fútbol frente a un panel de patrocinadores. (YouTube/ Selección Nacional)

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Rafa Márquez no ha logrado un inicio favorable como director técnico de la Selección Mexicana: acumula cinco encuentros sin victorias y ya figura entre los tres peores arranques de un entrenador al frente del equipo solo por detrás de Raúl Cárdenas e Ignacio Trelles.

Rafa tomó las riendas del banquillo del Tricolor tras el Mundial 2026, después de formar parte de ese proceso como auxiliar técnico de Javier Aguirre. Su arranque, sin embargo, ha sido adverso: acumula tres derrotas y dos empates.

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Peores inicios como técnicos de la Selección Mexicana

Raúl Cárdenas | 1978-1979 | 8 juegos sin ganar

Ignacio Trelles | 1966 | 6 juegos sin ganar

Rafa Márquez | 2026 | 5 juegos sin ganar

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Jamaica v Mexico - National Stadium, Kingston, Jamaica - November 14, 2026 Mexico coach Rafael Marquez REUTERS/Gilbert Bellamy

México por remontada contra Jamaica

Rafa Márquez llega al partido de vuelta ante Jamaica con la obligación de conseguir su primera victoria como técnico de la Selección Mexicana. El Tricolor pierde 3-2 en el marcador global de los cuartos de final de la Concacaf Nations League y necesita imponerse este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA para avanzar a la siguiente ronda que se disputará en marzo de 2027.

El resultado en Monterrey define el siguiente paso inmediato del proceso. Si México remonta la serie, Márquez tendrá lugar en el Final Four de la Nations League, programado del 25 al 28 de marzo de 2027, y el equipo obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro. Si queda eliminado, deberá buscar ese boleto mediante una fase preliminar.

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La derrota en Kingston deja una tarea puntual para el cuerpo técnico: corregir un arranque que permitió a Jamaica construir una ventaja de tres goles. México reaccionó en el segundo tiempo con anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones, pero el 3-2 obliga al equipo a mostrar una respuesta distinta desde el inicio en la vuelta.

Rafa Márquez responde al estilo del Piojo Herrera "toca trabajar" (Captura pantalla)

Rafa Márquez y su mal inicio con México

Márquez suma cinco partidos sin ganar desde su debut al frente del Tricolor. El balance es de dos empates y tres derrotas, con cuatro goles anotados y 11 recibidos. La serie contra Jamaica es la primera eliminatoria oficial de su gestión, después de cuatro amistosos disputados en Estados Unidos.

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El primer partido de Márquez terminó 1-1 contra Colombia el 26 de septiembre en Baltimore. México rescató el empate y Gilberto Mora marcó su primer gol con la Selección Mexicana. Tres días después, el equipo volvió a igualar 1-1, ahora ante Perú en Harrison, Nueva Jersey, sin alcanzar una victoria en los dos compromisos de septiembre.

El cuerpo técnico da indicaciones en el campo durante el inicio de la concentración de la Selección Mexicana de fútbol. (Cortesía FMF)

La racha se agravó durante los encuentros de octubre. México perdió 3-0 frente a Estados Unidos en Glendale, Arizona, y cayó 2-0 contra Chile en Los Ángeles. El Tricolor no anotó en esos dos partidos y recibió cinco goles, una secuencia que instaló dudas sobre el funcionamiento defensivo y la generación ofensiva.

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El descalabro 3-2 ante Jamaica extendió la mala dinámica a tres derrotas consecutivas. Márquez movió su alineación en la segunda parte con los ingresos de Kevin Álvarez, Santiago Sandoval, Jesús Manuel Corona y Alexis Vega. Los cambios ayudaron a reducir la diferencia, aunque el equipo no consiguió el empate en los seis minutos de compensación.

Rafa Márquez se comprometió a exportar más jugadores a Europa (REUTERS/Daniel Becerril)

Ahora, la vuelta ante Jamaica será la primera prueba para determinar la continuidad del plan de Márquez en el corto plazo. Una clasificación permitiría trasladar el trabajo hacia las Finales de la Nations League y la Copa Oro de 2027. Una eliminación mantendría la presión sobre un técnico que aún no logra ganar en sus primeras cinco presentaciones con México.

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