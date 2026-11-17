El Consejo de Representantes de la Conasami, integrado por los sectores obrero, patronal y gubernamental, sigue un calendario legal con fechas específicas para resolver el incremento antes de que termine 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ajuste al salario mínimo de 2027 en México todavía no tiene una cifra aprobada, pero ya se discute dentro de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). El monto que se fije impactará de forma distinta el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) y las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según el nivel salarial de cada trabajador.

El Consejo de Representantes de la Conasami, integrado por los sectores obrero, patronal y gubernamental, sigue un calendario legal con fechas específicas para resolver el incremento antes de que termine 2026.

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Cápsula informativa que explica el procedimiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para fijar el salario mínimo en México. (Facebook)

Calendario y proceso de Conasami

El Consejo de Representantes de la Conasami abrirá su sesión permanente entre el 23 y el 27 de noviembre. El 30 de noviembre concluirá el plazo para que sindicatos, cámaras patronales y sociedad civil presenten propuestas técnicas formales.

A partir del 1 de diciembre, el Consejo quedará facultado para votar y emitir la resolución final. El nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

El proceso cuenta con el respaldo técnico de la Comisión Consultiva, que entregó un informe con estudios sobre los efectos de los aumentos salariales desde 2017, la aplicación del Monto Independiente de Recuperación (MIR) y la permanencia o eliminación de categorías en los salarios mínimos profesionales.

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Hasta que se publique la resolución oficial en el Diario Oficial de la Federación, cualquier porcentaje en circulación corresponde a una estimación, no a una decisión formal. El salario mínimo general vigente en 2026 es de 315,04 pesos diarios, equivalentes a 9 mil 582,47 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto es de 440,87 pesos diarios.

Una infografía detalla el salario mínimo general en México para 2026, con montos específicos y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posturas y propuestas de incremento

Las organizaciones sindicales y el sector empresarial presentaron planteamientos distintos ante el Consejo de Representantes.

Del lado sindical:

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) solicita un aumento de 12%, según informó su dirigente estatal, Janitzio Soto Elguera.La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) propuso también 12%.La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) planteó 13% para el salario mínimo general y 8% para la frontera norte, sin aplicar el MIR.El Congreso del Trabajo pidió un incremento de entre 15% y 18%.

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Del lado empresarial, organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) proponen limitar el ajuste a un rango de entre 9% y 9,9%, o fijarlo con base en la inflación observada más un punto porcentual, con el objetivo de moderar costos laborales y proteger el empleo formal.

La postura gubernamental dentro de la Conasami proyecta un alza superior a 10%, sustentada en el desempeño del empleo y del Producto Interno Bruto, con la meta de avanzar hacia 2,5 canastas básicas urbanas para 2030.

Estudios privados coinciden en un rango similar. Tanto el estudio Tendencias de Compensación como la Encuesta de Remuneración Total proyectan un incremento de 13% para 2027, en línea con la meta sexenal de alzas anuales de entre 12% y 13%.

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El emblema de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presenta figuras geométricas y el nombre del organismo sobre un fondo blanco con ornamentos. (Conasami)

La exención del ISR al salario mínimo y la propuesta de ampliarla

Desde 2026, quienes perciben únicamente el salario mínimo no tienen retención de ISR. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se practicará retención a las personas que obtengan, en el mes, únicamente el salario mínimo correspondiente a su área geográfica.

El mecanismo que garantiza esa protección es el subsidio para el empleo, que compensa el impuesto que en teoría arrojaría la tarifa aplicada a ese ingreso. Gracias a ese esquema, el salario mínimo llega íntegro al trabajador, sin descuentos por este concepto.

Para 2027, el sector empresarial propone ampliar esa protección. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, planteó exentar del ISR a quienes ganen hasta dos salarios mínimos, e incluso evaluar un tercer nivel salarial dentro de ese beneficio.

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Sierra también recordó que en el pasado se presentó una iniciativa para liberar del pago de ISR a los ingresos equivalentes a hasta cuatro salarios mínimos, la cual no avanzó en el proceso legislativo. El dirigente pidió a la actual Cámara de Diputados retomar y revisar ese planteamiento.

La propuesta se suma a un frente conjunto entre Coparmex y la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El dirigente nacional de la CTM, Tereso Medina Ramírez, y Sierra Álvarez coincidieron en la necesidad de revisar la carga fiscal sobre prestaciones laborales como horas extra, aguinaldo y reparto de utilidades (PTU).

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Ambos dirigentes propusieron instalar una mesa de diálogo con legisladores, autoridades federales y estatales, empresarios y representantes sindicales, con el fin de elaborar una iniciativa que modifique las disposiciones fiscales vigentes. Coparmex respaldó además que las prestaciones laborales sean deducibles al 100% para las empresas.

Cómo calcular el ISR paso a paso

Una infografía detalla las excepciones fiscales propuestas por el Senado de México para los sectores automotriz y de combustibles en la reforma al ISR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento al salario mínimo no implica automáticamente un mayor pago de ISR para todos los trabajadores. El resultado depende del ingreso gravable, la tarifa vigente y el subsidio para el empleo.

Para calcular la retención mensual de ISR se siguen estos pasos:

1. Sumar las percepciones gravables del periodo, descontando los conceptos exentos, como la parte exenta de aguinaldo o previsión social.

2. Ubicar el rango correspondiente en la tarifa de ISR vigente para el periodo de pago.

3. Restar el límite inferior del rango al ingreso gravable para obtener el excedente.

4. Multiplicar el excedente por el porcentaje marginal que indique la tarifa.

5. Sumar la cuota fija del rango al resultado anterior para obtener el ISR causado.

6. Restar el subsidio para el empleo, si el trabajador cumple los requisitos de ingreso.

Fórmula: ISR antes de subsidio = cuota fija + (ingreso gravable − límite inferior) × tasa marginal.

En 2026, el subsidio para el empleo equivale a 535,65 pesos mensuales y aplica a quienes ganan hasta 11.492,66 pesos al mes. Para periodos menores a un mes, el monto se divide entre 30,4 días y se multiplica por los días del periodo correspondiente.

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Ejemplo con un ingreso mensual de 15 mil pesos: el rango aplicable tiene un límite inferior de 14 mil 644,65 pesos, una cuota fija de mil 339,14 pesos y una tasa de 17,92% sobre el excedente. El excedente es de 355,35 pesos, lo que genera un impuesto marginal de 63,68 pesos. El ISR determinado es de 1.402,82 pesos.

Si la tarifa de ISR para 2027 no se actualiza en la misma proporción que el salario mínimo, un trabajador que reciba el aumento podría ubicarse en un rango con una tasa marginal más alta, lo que reduciría el beneficio neto del incremento.

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Si la tarifa de ISR para 2027 no se actualiza en la misma proporción que el salario mínimo, un trabajador que reciba el aumento podría ubicarse en un rango con una tasa marginal más alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo calcular las cuotas del IMSS paso a paso

Las cuotas al IMSS no se calculan directamente sobre el salario mínimo, sino sobre el salario base de cotización (SBC), una cifra que integra el sueldo diario más las prestaciones de ley, conforme al artículo 27 de la Ley del Seguro Social.

Para obtener el SBC se siguen estos pasos:

1. Determinar el salario diario nominal del trabajador.

2. Calcular el factor de integración, que depende de los días de aguinaldo, los días de vacaciones y el porcentaje de prima vacacional según la antigüedad.

3. Multiplicar el salario diario por el factor de integración para obtener el SBC diario.

4. Verificar que el SBC no sea menor al salario mínimo vigente ni mayor a 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es el tope legal.

5. Reportar cualquier modificación salarial al IMSS dentro del plazo legal mediante el sistema IDSE o SUA.

Fórmula: SBC diario = salario diario nominal × factor de integración.

Un trabajador con un año de antigüedad y prestaciones mínimas de ley tiene un factor de integración de 1,0493. Con el salario mínimo vigente de 315,04 pesos diarios, el SBC diario resultante es de 330,57 pesos, equivalente a un SBC mensual de 10.049,33 pesos.

Sobre esa base mensual, las cuotas patronales ascienden a aproximadamente mil 742,32 pesos, que cubren los ramos de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, además de riesgos de trabajo. Las cuotas a cargo del trabajador suman alrededor de 238,66 pesos mensuales.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley del Seguro Social, cuando un trabajador percibe el salario mínimo, el patrón debe absorber de forma íntegra tanto la cuota patronal como la obrera, sin realizar ninguna deducción por este concepto en el pago del trabajador.

Si el salario mínimo aumenta en 2027, el SBC de quienes cotizan con ese monto se actualizará de forma proporcional, lo que elevará el costo patronal total. Para los trabajadores que ganan por encima del mínimo y no reciben un ajuste salarial, el SBC no cambia de forma automática.

Temas adicionales en la mesa de negociación

El Consejo de Representantes de la Conasami no solo definirá el porcentaje de aumento. El debate incluye al menos tres temas adicionales.

El primero es la compactación de los salarios mínimos profesionales, que plantea reducir de 61 a 45 categorías y homologarlas con el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El segundo es la continuidad del MIR. El sector sindical pide eliminarlo porque, según sus argumentos, su aplicación comprime las diferencias salariales entre categorías. El sector empresarial propone limitarlo al salario mínimo general hasta alcanzar la meta de 2,5 canastas básicas, excluyéndolo de la Zona Libre de la Frontera Norte.

El tercero es el ajuste diferenciado para la frontera norte, donde algunas propuestas plantean un porcentaje distinto al del resto del país.

Representantes obreros y patronales advirtieron además sobre un riesgo operativo: algunas empresas y sindicatos adelantan revisiones contractuales en octubre y noviembre sin considerar el MIR. Pactar un porcentaje inferior al que finalmente determine la Conasami obligaría a realizar un segundo ajuste en enero, lo que duplicaría costos operativos y generaría incertidumbre en los centros de trabajo, según detalló el presidente del organismo, Luis Munguía Corella.