Isidro Rodríguez Pereyra, de 37 años, fue asesinado y sus familiares piden a los asistentes que declaren para que las autoridades atrapen al asesino Foto: Facebook

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Isidro Rodríguez Pereyra, conocido como “Chilo”, fue asesinado el 8 de noviembre de 2026 durante una balacera ocurrida al término de su presentación en un bautizo privado en Phoenix, Arizona. El músico y barbero de 37 años, originario de Nogales, Sonora, fue llevado a un hospital, donde murió poco después.

El ataque armado se registró a las 12:30 horas del domingo en una residencia ubicada cerca de la avenida 83 y Camelback Road, en la zona de Maryvale, Phoenix. Rodríguez Pereyra estaba a pocos días de cumplir 38 años a finales de noviembre.

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La celebración era privada y la agresión ocurrió después de que “Chilo” concluyó su actuación musical. Los equipos de emergencia acudieron al domicilio y trasladaron al sonorense de urgencia a un hospital local.

Hasta el 16 de noviembre, las autoridades de Phoenix la investigación continuaba para identificar a quienes habrían participado en el ataque y exhortaron a denunciar lo que atestiguaron.

Una persona acciona una pistola en la oscuridad y produce un fogonazo con humo y chispas frente a una diana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Phoenix pidió datos anónimos sobre el homicidio

La sargento Sheree Lee, del Departamento de Policía de Phoenix, solicitó a los asistentes al bautizo y a la ciudadanía compartir cualquier información que ayudara a esclarecer el caso. La oficial señaló que los reportes podían realizarse de forma anónima.

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“Se puede proporcionar información de forma anónima”, indicó Lee. Las personas podían comunicarse con Silent Witness a los números 480-WITNESS o 480-TESTIGO, además de enviar datos mediante su sitio de internet.

Las autoridades informaron que podría haber una recompensa si la información conducía a una detención o ayudaba a resolver el homicidio. No se detalló el monto ni se dieron a conocer características de los posibles responsables.

Rodríguez Pereyra era conocido como “Chilo” y combinaba su trabajo como barbero con su actividad como baterista. Su muerte ocurrió fuera de México, aunque sus familiares buscaban que sus restos regresaran a la ciudad sonorense donde nació.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Familiares reunieron fondos para llevar sus restos a Nogales

Amigos y familiares de “Chilo” abrieron una campaña en GoFundMe para reunir recursos destinados a los gastos funerarios. La colecta también contemplaba el traslado de su cuerpo a Nogales, Sonora.

La familia buscaba darle el último adiós en su ciudad de origen tras el ataque ocurrido en Arizona.

Silent Witness recibió reportes por teléfono y mediante su portal de internet. La organización permitió que los testimonios se entregaran sin revelar la identidad de las personas que aportaran datos.

El homicidio de Isidro Rodríguez Pereyra permanecía sin detenidos, mientras sus familiares organizaban los recursos para cubrir el funeral y trasladar sus restos a Nogales.

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Isidro Rodríguez Pereyra tenía 37 años y amenizaba un bautizo Foto: Gofundmex

Rodríguez Pereyra había sido contratado para tocar la batería con una banda durante la celebración. De acuerdo con 12News, agentes acudieron durante el fin de semana a una vivienda cercana a la avenida 83 y Camelback Road tras recibir un reporte de disparos.

La sargento Sheree Lee, del Departamento de Policía de Phoenix, explicó que los músicos acababan de concluir su presentación cuando los oficiales encontraron a un integrante de la banda con una herida de bala.

“No era solo el trabajo ni las máquinas para cortar el cabello. Era una gran persona”, dijo Ernesto Varela, compañero de trabajo de Rodríguez Pereyra en una barbería de Mesa.

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La Policía de Phoenix no ha realizado detenciones

Hasta el momento no hay personas detenidas por el asesinato. La familia cuestiona que nadie haya identificado al agresor pese a que había numerosos invitados y cámaras en el lugar.

“Supuestamente, ¿nadie vio nada? Era una fiesta. Había mucha gente, cámaras por todas partes. ¿Y nadie sabe nada?”, expresó Guillermo Romero, hermano de la víctima, al medio local.

Rodríguez Pereyra combinaba su oficio como barbero con la música. Romero recordó que su hermano le enseñó a tocar la batería, a hablar frente a las cámaras y a desenvolverse ante el público.

El músico también era barbero. Su familia pide justicia y que den son el o los culpables de su asesinato Foto: GoFundMe

La estación de trabajo que ocupaba en la barbería de Mesa fue convertida en un altar. Valentina Pereyra, hermana de Isidro, señaló que la familia lo recordará “siempre con una sonrisa en el rostro”.

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Familia pide testimonios anónimos sobre el tiroteo

Isidro cumpliría 38 años a finales de noviembre. Sus familiares solicitaron que quienes conozcan detalles sobre el tiroteo se comuniquen con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Nosotros también tenemos familia. Él tiene hijos. Por favor, den un paso al frente y digan algo”, pidió Valentina Pereyra.

Guillermo Romero llamó a quienes hayan presenciado algo a colaborar con la investigación. “Si alguien vio algo o sabe algo, que llame a la Policía y nos ayude, porque esto no es algo normal”, afirmó.

Varela insistió en que alguna persona pudo haber visto al responsable o haber escuchado información sobre el crimen. “Solo queremos saber qué pasó, porque alguien sabe algo. No hay manera de que nadie sepa nada, especialmente en una fiesta”, declaró.

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