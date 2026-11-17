La mandataria viajó a China para presentar el Plan México ante empresarios internacionales y buscar encuentros bilaterales con líderes de economías estratégicas; es su primer desplazamiento al país asiático desde que asumió el cargo. REUTERS/Tingshu Wang

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La presidenta Claudia Sheinbaum participa en Shenzhen, en el sur de China, en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. La 33.ª Reunión de Líderes Económicos se celebra los días 18 y 19 de noviembre. La ciudad, conocida como el “Silicon Valley de China”, reúne robots en labores de tráfico, drones de uso policial y comercial y una flota de transporte público eléctrica.

La agenda de Sheinbaum en China

La mandataria viajó el domingo para presentar el Plan México ante empresarios internacionales y sostener reuniones bilaterales con mandatarios de países clave para la economía mexicana. Es su primer viaje a China como presidenta y el primero de un mandatario mexicano desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto acudió a Xiamen.

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Entre los puntos previstos están:

Reunión con empresarios de las economías miembros, según informó la propia presidenta en redes sociales. También participará en la conferencia de prensa matutina para informar avances.

Encuentro bilateral con Xi Jinping , que la presidenta manifestó interés en sostener.

Relevo de la sede del APEC: México recibirá la estafeta para organizar la cumbre de 2028.

Hasta el momento no se ha presentado una agenda detallada de las reuniones de cada secretario ni se han anunciado acuerdos específicos que vayan a firmarse.

Un robot con chaleco policial dirige el tráfico

La primera gira de la mandataria a China coincide con una ciudad que exhibe robots policiales, drones de reparto y transporte eléctrico masivo, pero también debates sobre vigilancia, autonomía tecnológica y dependencia industrial REUTERS/Go Nakamura

Uno de los rasgos más comentados de Shenzhen es su uso de la robótica en espacios públicos. En el distrito de Longgang, un robot con insignias de la Policía de Tránsito de Shenzhen está “en servicio” desde el 6 de marzo, gestionando la hora pico en un crucero. De lejos, el robot, vestido con uniforme de tránsito, tiene apariencia humana.

No es un caso aislado. Robots humanoides con chalecos reflectantes también se han sumado a patrullajes policiales en la ciudad. Especialistas citados por medios internacionales consideran que las patrullas mixtas de personas y robots podrían volverse habituales en grandes urbes chinas.

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Drones: de la vigilancia al reparto

La metrópoli que pasó de 30 mil habitantes en 1980 a ser sede de Huawei, Tencent y DJI concentra avances que suscitan admiración y cuestionamientos éticos sobre el uso del reconocimiento facial y la inteligencia artificial. REUTERS/Go Nakamura

Shenzhen es considerada la capital mundial de los drones. El gobierno local informó 610,000 vuelos de drones de carga en 2023 y más de 1,730 empresas del sector. Allí tiene su sede DJI, fabricante que, según reportes de mercado, concentra cerca del 70 % del mercado global de drones.

Sus usos incluyen:

Seguridad pública: una iniciativa de seguridad escolar con drones opera en 11 distritos de la ciudad. Un mando de la unidad policial de drones explicó que, a diferencia de las cámaras fijas, ofrecen vigilancia móvil y reducen los puntos ciegos.

Reparto a domicilio: en algunos puntos de la ciudad hay quioscos de entrega con drones de Meituan, la app de reparto más popular de China.

Un periodista de Xataka que probó el servicio lo describió con matices. Encontró fila de gente curiosa, y el quiosco estaba lejos de las cafeterías. Concluyó que la realidad “no es tan futurista (de momento)” como se imagina.

Transporte público eléctrico: el matiz de “cero gasolina”

La presentación del Plan México ante empresarios internacionales y el encuentro previsto con Xi Jinping se producen sin acuerdos confirmados, en un contexto de tensiones entre las potencias tecnológicas globales. REUTERS/Tingshu Wang

En movilidad, Shenzhen presume una electrificación pionera del transporte público. Según el gobierno local, es la primera megaciudad del mundo en electrificar todo su transporte público y alcanzó una flota de taxis totalmente eléctrica en 2018. La ciudad contaba entonces con 16,359 autobuses eléctricos.

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Los beneficios reportados incluyen:

Menor consumo de energía: una reducción de alrededor de 72.9 % frente a los autobuses diésel, según el gobierno de Shenzhen.

Ahorro en combustible: la electricidad costaba cerca de un tercio del diésel en la zona, de acuerdo con CleanTechnica.

Un fabricante local: alrededor del 80 % de los autobuses eléctricos fue fabricado por BYD, con sede en la ciudad.

Las fuentes consultadas documentan la electrificación de autobuses y taxis. No establecen que todos los vehículos particulares de la ciudad sean eléctricos.

El motor económico detrás de la metrópoli

A person uses his phone as a building is illuminated with "APEC CHINA" ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Shenzhen, Guangdong province, China, November 17, 2026. REUTERS/Tingshu Wang

En 1980, Shenzhen tenía unos 30,000 habitantes y un PIB de 270 millones de yuanes. En 2025, su economía creció 5.5 %. El alcalde Qin Weizhong informó que el PIB pasó de 2.83 billones de yuanes en 2020 a 3.87 billones en 2025.

Es sede de Huawei, Tencent y DJI, y reúne a unas 25,000 empresas de alta tecnología. En 2024 presentó 16,300 solicitudes internacionales de patentes, y Huawei aportó el 40 %.

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Un modelo con debates abiertos

A person walks past an advertising board for a robot battle show at Huaqiang electronics market ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Shenzhen, Guangdong province, China, November 17, 2026. REUTERS/Go Nakamura

El desarrollo tecnológico tiene también cuestionamientos. Medios como El Español señalan un debate ético sobre el uso de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial en la gestión de la ciudad. Xataka calificó la red de drones de tráfico como una medida que puede considerarse “distópica e intrusiva”. El SCMP añade que la economía local enfrenta presiones externas, como aranceles estadounidenses y sanciones tecnológicas a empresas como Huawei.

La visita de la presidenta a esta ciudad ocurre mientras México busca atraer inversiones y fortalecer su presencia en Asia-Pacífico. Los resultados concretos de la gira no han sido confirmados oficialmente.

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