De millonaria multa económica a un veto: secretario de Gobierno de Querétaro esclarece qué pasará con Gabito Ballesteros (Foto: Instagram/Gabito Ballesteros)

Guardar

Banda MS se pronuncia sobre el caso de Gabito Ballesteros tras la suspensión de su concierto en Querétaro y su posterior registro ante autoridades ministeriales.

Integrantes de la agrupación sinaloense piden que se respeten las leyes, aunque evitan emitir una postura sobre el fondo del procedimiento por falta de información.

PUBLICIDAD

El posicionamiento ocurre durante un encuentro con la prensa en Mazatlán, donde Banda MS devela una estrella en el Paseo de la Fama local. La agrupación es cuestionada por los problemas que enfrenta Ballesteros luego de su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

Uno de los integrantes del grupo sostiene que los artistas deben ajustarse a las normas de cada sitio donde se presentan. A la vez, expresa su deseo de que el cantante sonorense pueda resolver el caso.

“Seamos del país y del mundo, pues hay reglas, ¿no? Hay leyes y siempre somos respetuosos”, señala el músico ante los medios.

Banda MS pide respetar las reglas en cada presentación

El integrante de Banda MS aclara que desconoce los detalles del caso de Gabito Ballesteros. Su respuesta no incluye un respaldo a la actuación de las autoridades ni una crítica al artista, sino un llamado general a la observancia de las disposiciones legales.

PUBLICIDAD

Gabito Ballesteros confirmó en sus redes su liberación (redes)

“La verdad es que ignoro cien por ciento cómo está el problema con él, pero pues ojalá que se solucione, ¿no? Ojalá que pueda estar bien. Más un saludo”, agrega.

La agrupación ha mantenido una trayectoria ligada a la música regional mexicana y a presentaciones en distintos puntos de México y Estados Unidos. En ese contexto, el músico afirma que la postura del grupo es respetar las normas establecidas por las autoridades de cada estado o municipio.

Ante la pregunta sobre lo que ocurre cuando un artista recibe una advertencia de la autoridad y no la acata, el integrante responde de forma breve: “Las leyes son para cumplirse, ¿no? Creo”.

PUBLICIDAD

La declaración llega después de que el concierto de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro fue suspendido.

El grupo habla de letras con contenido familiar

Durante el encuentro, uno de los músicos de Banda MS plantea que los intérpretes del regional mexicano deben asumir una responsabilidad sobre el contenido que dirigen al público. Su comentario surge al ser cuestionado sobre las restricciones a canciones que las autoridades consideran apología del delito.

El cantante fue detenido la madrugada de este 14 de noviembre. Crédito: Facebook - Gabito Ballesteros

“Yo creo que estamos viviendo momentos delicados, ¿no?”, dice el integrante de Banda MS.

El músico plantea que los artistas pueden aportar desde el contenido de sus canciones. “Creo que tenemos que, como artistas, poner un poquito del granito de arena para poder llevar un contenido a nuestra gente más familiar, ¿no? Creo que esa tiene que ser una misión como artistas”, sostiene.

PUBLICIDAD

Sergio Lizárraga evita opinar sin conocer los detalles del caso

El empresario y líder de la agrupación, Sergio Lizárraga, adopta una postura más reservada al hablar del caso. Señala que no cuenta con elementos suficientes para hacer una valoración sobre lo sucedido con Gabito Ballesteros.

“Pues me reservo mi opinión porque siempre es complicado opinar de esas cosas”, expresa Lizárraga.

El integrante de Banda MS insiste en que desconoce lo que ocurrió y por ello decide no atribuir responsabilidades. “Como no estoy muy documentado de lo que verdaderamente pasó, pues no me atrevería a dar un comentario”, añade.

La Banda MS encabezó los festejos por la Independencia de México en el Zócalo capitalino. (Banda MS, Facebook)

Lizárraga expresa su deseo de que la situación no afecte a la música regional mexicana ni a la carrera del cantante. “Ojalá por el bien del regional y de la música que no sea nada grave, que salga y que siga cantando como está cantando”, dice.

PUBLICIDAD