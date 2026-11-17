Varios deportistas adoptan la posición de salida para una carrera en la explanada del Monumento a la Revolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) convocaron a la Carrera Ponte Pila 5K, una actividad gratuita que se realizará el 22 de noviembre en el Monumento a la Revolución, en el marco de la Carrera Nacional Ponte Pila que se celebra ese mismo domingo en distintas ciudades del país.

La salida está programada a las 7:00 horas y el registro se habilita a través de la historia anclada en el perfil de redes sociales de Indeporte, identificado como deporte_cdmx. Las primeras mil personas en inscribirse recibirán una playera conmemorativa del evento.

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CONADE (Redes sociales)

Fecha, horario y punto de encuentro en la capital

La edición capitalina de la carrera tiene como punto de reunión el Monumento a la Revolución, uno de los sitios más reconocidos de la Ciudad de México para este tipo de actividades deportivas masivas. El mismo recinto será escenario, un día antes, de otro evento gratuito organizado por Indeporte: la Mega Clase Masiva de Qigong.

La convocatoria de la carrera fue difundida bajo las etiquetas #PontePila, #CONADE y #RommelPacheco, en referencia al titular de la Conade. El llamado invita a los corredores a asistir acompañados de amigos y familiares para la línea de salida.

El registro, según la publicación oficial, se realiza exclusivamente mediante la historia anclada en el perfil de Indeporte en redes sociales. No se detallan otros canales de inscripción, como formularios web independientes o puntos físicos previos al evento, a diferencia de lo que ocurrió con otras convocatorias recientes del mismo instituto.

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Un cartel del Gobierno de la Ciudad de México convoca a la carrera de cinco kilómetros Ponte Pila el 22 de noviembre en el Monumento a la Revolución. (Instituto del Deporte CDMX)

Una carrera que se replica en todo el país

La Carrera Ponte Pila 5K del 22 de noviembre no es un evento exclusivo de la Ciudad de México: forma parte de la Carrera Nacional Ponte Pila, convocada por la Conade como parte del programa federal ¡Ponte Pila!, que promueve la activación física en colonias, escuelas y centros de trabajo en distintas entidades del país.

Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que a través de este programa más de 610 mil personas se han activado físicamente en el país y llamó a la población a inscribirse en la carrera nacional del 22 de noviembre.

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En Morelia, la edición 2026 de Ponte Pila contará con la participación de 800 corredores, según informó el comité organizador local en rueda de prensa. Esa edición tendrá una ruta distinta a la del año anterior y contempla kits con playera conmemorativa y medalla para quienes crucen la meta, de acuerdo con la convocatoria difundida por la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) de Michoacán. El comité organizador adelantó que es probable que a ese evento asista el propio Rommel Pacheco, dado que la actividad forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En Cuautitlán, Estado de México, el gobierno municipal, encabezado por la presidenta Juanita Carrillo Luna, también se sumó a la jornada con una carrera de 5 kilómetros y caminatas recreativas de 2 y 3 kilómetros, con salida a las 7:00 de la mañana el mismo domingo 22 de noviembre.

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Foto: Indeporte.

Protección de datos y condiciones de participación

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, con domicilio en avenida División del Norte 2333, colonia General Pedro María Anaya, alcaldía Benito Juárez, es el responsable del tratamiento de los datos personales de quienes se inscriban en la Carrera Ponte Pila 5K, de acuerdo con el aviso de privacidad del evento. El director de Organización de Eventos del instituto es la autoridad designada para esta función.

Los datos que se recaban incluyen nombre completo, sexo, dirección, teléfono de contacto y fotografías tomadas durante la actividad, que pueden publicarse en internet. El aviso establece que esta información tendrá una vigencia de cinco años y que no podrá difundirse sin consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley.

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Quienes deseen ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre sus datos personales pueden acudir a la Unidad de Transparencia del instituto, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, o comunicarse al teléfono (55) 5604-8477. También está disponible el correo transparenciaindeportecdmx@gmail.com y la Plataforma Nacional de Transparencia.

El documento de exoneración de responsabilidad que deben firmar los participantes establece que estos reconocen ser mayores de edad, aceptan los lineamientos de seguridad sanitaria del evento y declaran encontrarse en óptimas condiciones de salud para realizar una actividad física de alto impacto. El mismo documento libera al comité organizador de responsabilidad ante accidentes, robo o extravío de pertenencias, y autoriza el uso de imagen y voz de los corredores exclusivamente en lo relacionado con su participación en la carrera.

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Otros eventos recientes organizados por Indeporte en la capital

La Carrera Ponte Pila 5K se suma a una serie de actividades gratuitas que Indeporte ha organizado en la Ciudad de México durante noviembre. Un día antes, el 21 de noviembre, el mismo Monumento a la Revolución recibirá la Mega Clase Masiva de Qigong, convocada por la organización “México con el Mundo Unidos por el Taichi” bajo el lema “Salud, energía, armonía y vida”. El evento contempla una danza de leones a las 8:00 horas y una rutina de 08:00 a 09:30 horas, guiada por nueve maestros cuyos nombres se darán a conocer próximamente.

Un cartel promocional anuncia la realización de un encuentro multitudinario de qigong en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (Clase masiva qi gong)

Días antes, el 13 de noviembre, Indeporte organizó “Running Music”, una carrera recreativa nocturna en la Utopía Tlallipan, sobre la Calzada de Tlalpan, con inscripción gratuita abierta a partir de los 8 años. El recorrido combinó actividad física con música electrónica en vivo y una estética de colores neón, y exigió a los participantes completar un registro en línea, presentarse físicamente antes del evento y firmar una carta de exoneración, de manera similar a los requisitos que rigen la Carrera Ponte Pila 5K.

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El instituto también participa en la organización mensual del Ciclotón de la Ciudad de México, una actividad recreativa sin registro previo en la que miles de personas recorren en bicicleta, patines o a pie algunas de las principales avenidas de la capital, con cierres parciales a la circulación vehicular.

Por otra parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que a finales de noviembre entregará reconocimientos a atletas paralímpicos de la Ciudad de México vinculados a competencias de la Conade. El director de Indeporte, Jesús Javier Peralta Pérez, informó que entre los distinguidos figuran Gabriel Rodríguez Huerta, como mejor deportista adaptado en paranatación, y Ashanti Ramírez, en la categoría de Fomento al Deporte.

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Rommel Pacheco y su gestión al frente de la Conade

Rommel Pacheco negó confrontación de Conade con el COM (X/ @Rommel_Pacheco)

Rommel Pacheco es el titular de la Conade desde su nombramiento durante la presidencia de Claudia Sheinbaum. El exclavadista olímpico declaró a Fox Sports México que busca trasladar su experiencia como atleta de alto rendimiento a la conducción de la institución, que este año cumple 36 años desde su creación.

La gestión de Pacheco ha estado marcada en semanas recientes por una controversia con el Comité Olímpico Mexicano (COM), que preside María José Alcalá, por la entrega de recursos para delegaciones nacionales. Pacheco señaló que el COM recibió 60 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que aún tiene 20 millones pendientes de comprobar, mientras que Alcalá afirmó que, pese a reuniones sostenidas con la Conade, los apoyos no llegaron a tiempo para la delegación que participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

La exmedallista olímpica y actual diputada Paola Espinosa acusó a Pacheco de incurrir en prácticas similares a las de su antecesora, Ana Gabriela Guevara, y cuestionó el manejo de los recursos públicos destinados a los deportistas. Pacheco respondió que los 62 atletas mexicanos que acudieron a Dakar 2026 contarían con apoyo económico, ya fuera por parte del COM o mediante becas vigentes por un año, y pidió “dejar atrás las controversias para concentrarse en el respaldo a los atletas mexicanos”.