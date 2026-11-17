Este año terminó su contrato con los Seattle Mariners y está disponible para el próximo mercado de contratación. (Crédito: Stephen Brashear-Imagn Images)

Guardar

El mercado de agencia libre de las Grandes Ligas comienza a entrar en ebullición y los New York Yankees vuelven a colocarse en el centro de las especulaciones con un nombre de alto calibre.

Pese a que la gerencia encabezada en el Bronx tiene plenamente identificadas sus urgencias estructurales de cara a la próxima campaña —con el fortalecimiento del bullpen y la búsqueda de soluciones en la tercera base como ejes centrales—, la organización neoyorquina no pierde de vista las oportunidades ofensivas que ofrece el invierno y ya ha puesto la mira en el jardinero Randy Arozarena.

PUBLICIDAD

El jardinero podría tener una nueva oportunidad en la MLB. (Crédito: Christopher Hanewinckel-Imagn Images)

¿Otro mexicano llega al Bronx?

De acuerdo con reportes del periodista Jon Heyman, los denominados “Mulos de Manhattan” aprovecharon el marco de las recientes reuniones de gerentes generales para realizar acercamientos formales y sondear el estatus contractual de Arozarena.

El pelotero de 31 años, quien cerró su etapa reciente defendiendo la camisola de los Seattle Mariners, es considerado uno de los jardineros más completos y explosivos disponibles en la actual ventana de transferencias, lo que lo convierte en un objeto de deseo inmediato para las franquicias contendientes.

El interés de Nueva York responde a una necesidad táctica muy puntual dentro de su orden al bate: incorporar a un bateador derecho de impacto probado que equilibre la alineación y aporte dinamismo en las bases.

PUBLICIDAD

En caso de concretarse una eventual llegada al Yankee Stadium, Arozarena se integraría a una de las praderas más poderosas y profundas de todo el béisbol, compartiendo responsabilidades ofensivas junto a figuras consolidadas como Aaron Judge, Cody Bellinger y el joven prospecto Spencer Jones, conformando un grupo de jardineros con enorme capacidad de producción.

Se uniría a estrellas probadas en el beisbol internacional. (Crédito: Wendell Cruz-Imagn Images)

¿Por qué voltearon a ver a Arozarena?

El atractivo que despierta Randy Arozarena en las oficinas del Bronx no es fortuito, sino el reflejo de una regularidad ofensiva poco común en las Grandes Ligas modernas. Durante la temporada 2026 con los Seattle Mariners, el patrullero volvió a demostrar su combinación de poder y velocidad al registrar la sexta campaña consecutiva de su carrera alcanzando al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas, consolidándose como uno de los peloteros más versátiles del circuito.

PUBLICIDAD

Más allá de ese prestigioso club del “20-20”, Arozarena firmó un año sobresaliente a nivel individual que lo llevó a liderar toda la Liga Americana en el departamento de carreras anotadas, confirmando su capacidad para encender ofensivas y generar tráfico constante en los senderos.

Su rendimiento a lo largo del calendario regular fue recompensado con un meritorio octavo lugar en las votaciones para el Premio al Jugador Más Valioso (MVP) del joven circuito, credenciales que hoy le permiten negociar desde una posición de fuerza en la agencia libre.

El mexicano estaría cerca de llegar a una de las franquicias más importantes del beisbol. (AP Foto/RJ Sangosti)

El costo de la firma y la competencia en la Liga Americana

No obstante, la posible llegada del guardabosques a Nueva York conlleva implicaciones administrativas y de desarrollo que la directiva deberá sopesar con cautela. Según información del especialista en béisbol Francys Romero, cualquier franquicia que decida firmar a Arozarena tendrá que asumir una penalización en forma de compensación de selecciones del Draft, debido a que se prevé que el jugador rechace formalmente la oferta calificada extendida por los Seattle Mariners antes de que venza el plazo establecido para este martes.

PUBLICIDAD

Para una organización como los Yankees, que suele operar por encima de los umbrales financieros de la liga, ceder capital del Draft representa un factor determinante en la ecuación antes de presentar una oferta multianual de nueve cifras.

A este panorama se suma la fuerte competencia que enfrentará Nueva York dentro de su propia división. Los reportes indican que los Baltimore Orioles también mantienen a Randy Arozarena en su radar y estarían dispuestos a entablar negociaciones formales para sumarlo a su proyecto deportivo. Con dos rivales directos de la División Este de la Liga Americana evaluando su incorporación, la puja por el carismático jardinero promete convertirse en una de las novelas más seguidas de la temporada baja en las Grandes Ligas.

PUBLICIDAD