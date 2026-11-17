Blanca Yassahara Cruz García asumió el 27 de octubre y las consejerías mantienen el análisis de cargos de primer nivel, sin informar aún la duración de las suplencias ni las titularidades definitivas. Crédito: INE

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El Instituto Nacional Electoral (INE) designó cinco encargadurías de despacho en su estructura ejecutiva: dos en direcciones ejecutivas y tres en unidades técnicas. Según informó el instituto, los nombramientos buscan mantener en marcha sus trabajos durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Cuatro de las designaciones surten efectos desde el 16 de noviembre. La de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores lo hace desde el 17 de noviembre.

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¿Qué es una encargaduría de despacho?

Cuatro nombramientos entran en vigor el 16 de noviembre y el responsable del Registro Federal de Electores asume un día después, en áreas de operación, padrón, informática, género y sanciones. (Foto: X/@BlancaYCG)

Es la figura mediante la cual una persona asume la conducción de un área sin ser formalmente su titular. Las áreas incluidas están a cargo de:

El Servicio Profesional Electoral Nacional .

La actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal .

Los servicios informáticos .

La promoción de la igualdad de género y la no discriminación .

Los procedimientos sancionadores en materia electoral.

¿Quiénes son las personas designadas?

De acuerdo con los perfiles difundidos por el INE, los nombramientos quedaron así:

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN): Karla Sofía Sandoval Domínguez . Como directora de la Carrera Profesional Electoral condujo dos concursos públicos de ingreso al Servicio y 11 certámenes internos de ascenso.

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE): Juan Gabriel García Ruiz . Acumula más de 30 años de experiencia electoral y dirigió la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI): Ariadna Morales Puente . Es ingeniera en Computación por la UNAM y fue directora de Sistemas del INE.

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación: Itzel Aguilar Ambrocio . Estuvo al frente de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche.

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE): Yesenia Flores Arenas. Es licenciada en Derecho y desde 2017 fue subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Una decisión colegiada

Blanca Yassahara Cruz García asumió el 27 de octubre y las consejerías mantienen el análisis de cargos de primer nivel, sin informar aún la duración de las suplencias ni las titularidades definitivas. Crédito: INE

El instituto indicó que las designaciones se enmarcan en la revisión de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel. En la decisión participaron las diez consejerías electorales, que continuarán revisando la estructura para mejorar la coordinación entre áreas.

El INE se comprometió a dar a conocer las decisiones que resulten de esa revisión, su alcance y las fechas en que entren en vigor.

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El contexto: un instituto en transición

Los nombramientos se producen en un periodo de cambios internos. Guadalupe Taddei formalizó su renuncia ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre, y Blanca Yassahara Cruz García fue designada presidenta interina el 27 de octubre. Taddei dejó el cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones durante su gestión. Hasta el momento, esos señalamientos son materia de investigación.

Según reportes, la Cámara de Diputados será la encargada de desarrollar el proceso para designar a la persona titular definitiva de la presidencia. Medios reportaron que, a una semana de que Cruz asumió, el organismo acumulaba 30 renuncias de funcionarios y trabajadores.

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El 14 de noviembre, de acuerdo con lo informado por Cruz, se iniciaron trámites para separar de sus cargos a Jessica Alarcón (UTCE), Alejandro Sosa (DERFE) y Jorge Moreno (DESPEN), funcionarios a quienes se ha señalado como cercanos a la expresidenta. Las nuevas encargadurías corresponden a esas mismas tres áreas, además de otras dos.

Ese día, Cruz también confirmó que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió a la sede Zafiro del INE para revisar documentos de la Secretaría Ejecutiva y de Administración.

Investigaciones en curso

El instituto prepara denuncias por seis posibles delitos, entre ellos peculado, tráfico de influencias y desvío de recursos. Cabe precisar que se trata de presuntas conductas y que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades.

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Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el 4 de noviembre que congeló a 25 personas físicas y 15 morales ligadas a proveedores electorales y presentó una denuncia ante la FGR. Fuentes periodísticas señalan que la medida es preventiva y no implica una determinación de responsabilidad definitiva.

N+ reportó que entre las cuentas bloqueadas están las de Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, y de cerca de 40 personas y empresas vinculadas con presuntos contratos irregulares. Otros medios informaron que El Universal y Reforma reportaron que Taddei estaría entre las personas con cuentas bloqueadas, pero Hacienda no confirmó su nombre en el comunicado.

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Paro en módulos y aumento salarial

En el frente laboral, el INE planteó un aumento salarial de 6 % para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana. El paro nacional del 9 de noviembre dejó sin servicio al 64.7 % de los módulos. Después, el INE y los trabajadores acordaron reabrir los módulos y revisar el aumento. Posteriormente, el instituto se comprometió a un incremento mínimo de 6 %, que podría llegar hasta 12 % durante 2027, según la disponibilidad de recursos.

Lo que sigue

Con las encargadurías en funciones, el INE continúa la revisión de su estructura ejecutiva y los preparativos para el proceso electoral. Hasta el momento, no se ha informado cuánto durarán los encargos ni cuándo se designarán titulares definitivos.

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