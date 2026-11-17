Varios participantes del programa o convivencia La Mansión VIP permanecen reunidos dentro de un jacuzzi con bebidas enlatadas a su alrededor (YouTube/HotSpanish)

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Karely Ruiz cacheteó a Paolita Suárez durante un reto en la madrugada de este martes 17 de noviembre de 2026, mientras ambas convivían en el jacuzzi de La Mansión VIP 2.

El momento ocurrió frente a otros participantes, quienes bebían bebidas alcohólicas, y abrió una discusión entre seguidores que interpretan el golpe como juego o como un intento de agresión.

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El fragmento comenzó a circular en TikTok, Facebook y otras plataformas con comentarios que cuestionan la fuerza con la que la chica OnlyFans golpea a la integrante de Las Perdidas. Algunos usuarios sostienen que la creadora de contenido cruzó un límite durante la convivencia del reality transmitido las 24 horas por YouTube.

La escena se suma a los roces, bromas pesadas y retos físicos que han marcado la convivencia entre ambas figuras dentro de la casa. Los clips que circulan en redes suelen mostrar momentos aislados, sin el desarrollo completo de la dinámica ni las reacciones posteriores de quienes estaban presentes.

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Karely Ruiz y Paolita Suárez estaban en el jacuzzi de La Mansión VIP 2

El cachetazo ocurre mientras Karely Ruiz y Paolita Suárez permanecían en el jacuzzi con otros habitantes. De acuerdo con la descripción del momento, los participantes bebían y disfrutaban de la noche antes de que la dinámica derivara en el golpe.

El video muestra un intercambio que varios seguidores califican como una broma subida de tono. La falta de contexto en algunos cortes difundidos alimentó versiones sobre una confrontación entre ambas participantes, aunque la convivencia entre ellas ha incluido juegos, persecuciones y retos desde su entrada al programa.

Karely Ruiz cachetea a Paolita Suárez en reto: fans aseguran que tenía intenciones de dañarla (RS)

No se ha informado de una sanción contra Ruiz por parte de la producción de La Mansión VIP 2. Tampoco se conoce que Suárez haya señalado públicamente que el golpe le causara una lesión o que buscara una medida contra su compañera.

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La discusión se concentra en la intención detrás del movimiento. Para una parte de la audiencia, la cachetada forma parte del tipo de contenido que ambas generan en un encierro televisado. Otros consideran que Ruiz habría actuado con una fuerza que no corresponde a un juego.

Los seguidores cuestionan la fuerza del golpe contra Paolita Suárez

Las reacciones en redes sociales se dividen entre quienes toman la escena con humor y quienes piden que Paolita responda ante el comportamiento de Karely. Uno de los comentarios difundidos señala: “Jajaja cuando le dé Paola a ver si aguanta la mano”.

Otra usuaria escribió: “Piensa que da miedo”, en referencia a la actitud que atribuyen a Ruiz durante el reto. También aparecen mensajes que proponen llevar a la casa a la esposa de Poncho de Nigris para enfrentar a la modelo regiomontana.

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Las publicaciones no presentan evidencia de una agresión fuera de la dinámica. Aun así, los comentarios reflejan el desgaste de parte del público con algunas acciones de Karely dentro del reality, sobre todo cuando las bromas involucran contacto físico con otros participantes.

La percepción de una rivalidad entre Ruiz y Suárez también crece por la forma en que las redes recortan las transmisiones. Un clip de pocos segundos puede mostrar una cachetada, un empujón o una discusión sin incluir lo que ocurrió antes ni la manera en que las participantes retomaron la convivencia.

Los videos de La Cukis también generan críticas contra Karely Ruiz

La reacción al momento con Paolita Suárez no aparece de forma aislada. Karely Ruiz enfrenta cuestionamientos desde otros episodios de La Mansión VIP 2, entre ellos un video en el que supuestamente jala del cabello a La Cukis.

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Algunos televidentes interpretan ese intercambio como parte de una broma. Otros sostienen que Ruiz ha mantenido una actitud pesada durante algunas dinámicas de la casa. La diferencia entre ambas lecturas depende de los clips compartidos y de los momentos completos disponibles en la transmisión 24/7.

Los videos de La Cukis también generan críticas contra Karely Ruiz (Captura de pantalla )

Otro episodio que provocó críticas surgió cuando La Cukis habló de quitarse las cejas a cambio de votos. Karely respondió con un comentario sobre que “son hombres” y que el cabello les crece rápido, una frase que varios usuarios consideraron despectiva hacia su compañera.

Estas polémicas contrastan con la expectativa que existía alrededor de su llegada. Ruiz entró como una de las personalidades con mayor reconocimiento entre los seguidores del programa, aunque su comportamiento en la casa ha dividido a quienes esperaban una participación más cercana con el resto del elenco.

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Karely Ruiz reconoce que su estancia sería de pocas semanas

La popularidad de Karely también se habría reducido después de que ella misma hablara frente a las cámaras sobre una estancia breve en el programa. La creadora de contenido comentó que su participación estaba planeada para durar un par de semanas, aunque otras versiones apuntan a que solo estaría una semana.

Ese dato provocó reclamos entre quienes esperaban que permaneciera durante una parte más larga de la temporada. El público suele interpretar una salida anticipada como falta de compromiso, sobre todo después de las salidas voluntarias de Dani Flow y Julio Durán en el inicio de la edición.

La presencia de Ruiz en el reality también ha generado tensión en dinámicas físicas. Durante un cruce con Marcela Mistral, algunos espectadores señalaron que Karely se mostró incómoda al sentirse en desventaja frente a la localía y el equipo de otros participantes.

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Parte de la audiencia también la acusa de mantener distancia con algunos ingresos recientes. Esas reacciones se combinan con los videos de bromas, discusiones y juegos con Paolita Suárez, La Cukis y otros habitantes de la casa.

Karely Ruiz reconoce que su estancia sería de pocas semanas . (IG: karelyruiz)

El clip del jacuzzi mantiene abierta la discusión sobre el límite entre las dinámicas del reality y una agresión física. Hasta ahora, el momento circula como uno de los fragmentos más comentados de la madrugada de este martes 17 de noviembre en La Mansión VIP 2.