Christian McCaffrey y Justin Jefferson encabezan la lista de jugadores estrella para el duelo de este domingo en el Estadio Banorte. (AP Foto/Kelley L. Cox)

Guardar

Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings protagonizarán uno de los juegos más atractivos que la NFL ha llevado a México al tratarse de dos equipos con aspiraciones de llegar al Super Bowl y que ocupan las primeras posiciones en la Conferencia Nacional.

Por ello, el encuentro despierta expectativa entre los aficionados al futbol americano, ya que el Estadio Banorte recibirá a jugadores considerados entre las principales figuras de la NFL, quienes mostrarán su talento frente a la afición mexicana.

PUBLICIDAD

Figuras a seguir para el duelo entre 49ers y Vikings en México

Estas son las figuras a seguir para el juego de la NFL en México. (Cary Edmondson-Imagn Images)

A continuación, te presentamos a los mejores jugadores de cada uno de 49ers y Vikings para el juego de la NFL en México:

San Francisco 49ers

Brock Purdy: El QB ha tenido una gran temporada pese a que la han quitado armas peligrosas en el cuerpo de receptores debido a múltiples lesiones. Sin embargo, ha sido capaz de mantener al equipo peleando competitivamente y actualmente es el décimo mariscal de campo con más yardas por aire de toda la liga.

Christian McCaffrey : Es uno de los mejores corredores de toda la liga, pues su dualidad de ser igualmente peligroso tanto por aire como por tierra, la convierte en una amenaza para los equipos rivales.

Deebo Samuel Jr: Después de haber estado fuera tres juegos por lesión, el WR estrella de los 49ers regresó para el enfrentamiento contra los Dallas Cowboys, donde brilló al sumar dos TDS, uno por aire y otro por tierra.

El receptor de los 49ers de San Francisco Deebo Samuel corre con el balón mientras lo intenta defender el safety de los Buccaneers de Tampa Bay Antoine Winfield Jr. en el encuentro del domingo 10 de noviembre del 2024. (AP Foto/Jason Behnken)

Nick Bosa: Después de varios juegos ausente por una lesión en la rodilla, el pass rusher de los 49ers regresó este fin de semana para el duelo contra los Dallas Cowboys, donde no pudo hacer daño y sufrió junto a toda la defensa de San Francisco. Sin embargo, cuando está sano, es uno de los mejores defensivos de toda la NFL.

George Kittle: A diferencia de otros años, el ala cerrada se ha mantenido sano a lo largo de la temporada sin perderse un solo juego, convirtiéndose en el arma predilecta de Purdy cuando Evans y Deebo Samuel no están.

Mike Evans, otro de sus receptores principales, se encuentra en duda debido a una lesión del tendón de Aquiles que lo ha tenido fuera de la cancha desde la Semana 6, por lo que habrá que seguir de cerca su evolución para ver si puede participar en el juego contra los Vikings.

Otros jugadores a seguir en la defensiva de los San Francisco 49ers son Dre Greenlaw, Fred Warner y DeForest Buckner.

Minnesota Vikings

Kirk Cousins. (Jeff Hanisch-Imagn Images)

Kirk Cousins: La llegada del QB veterano en el límite de intercambios de la NFL llegó a darle estabilidad al equipo en un posición donde no contaba con un mariscal de campo confiable, pues ni Kyler Murray ni Carson Wentz demostraron estar a la altura. Sin embargo, Cousins mostró contra los Green Bay Packers tener la capacidad y la experiencia para llevar lejos al equipo.

Justin Jefferson: Pese a que no ha tenido su mejor temporada, la realidad es que mucho tenía que ver con el hecho de no tener un buen QB, por lo que ahora que tiene a Kirk Cousins, seguramente volverá a mostrar su capacidad como uno de los mejores receptores en la NFL.

Justin Jefferson. (Robert Deutsch-Imagn Images)

Eric Wilson y Andrew Van Ginkel: Ambos linebackers se han convertido en el centro de la defensiva de los Vikings que las tiene como una de las mejores defensas de toda la liga.

Lamentablemente, los Vikings anunciaron este lunes que Jordan Addison no podrá estar en el juego de la NFL en México debido a que será sometido a una cirugía en el pulgar y colocado en la lista de lesionados.

PUBLICIDAD