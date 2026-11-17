Lorena de la Garza Venecia, coordinadora parlamentaria en Nuevo León, figura en una composición gráfica acompañada de un documento y un emblema institucional. (Jesús Avilés)

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La diputada local Lorena de la Garza Venecia enfrenta una investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después de que fumigara un parque de Monterrey donde descansaban mariposas monarca durante su ruta migratoria. La legisladora reconoció que la aplicación no debió ocurrir y asumió la responsabilidad.

La autoridad ambiental ordenó suspender toda fumigación en el parque Rincón de los Encinos, impedir que se lave, pode o altere el sitio y entregar, en un plazo de 48 horas, un mapeo de la zona intervenida y un plan de remediación. El procedimiento busca determinar si hubo daños y posibles sanciones.

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La fumigación ocurrió el 12 de noviembre, antes de una jornada de vacunación organizada por el equipo de la diputada. De la Garza sostuvo que la aplicación duró cinco minutos y cubrió unos 40 metros cuadrados, aunque la autoridad aún debe identificar el químico usado, su alcance y sus posibles efectos.

La diputada coordina la bancada Recuperemos Nuevo León

Lorena de la Garza Venecia ocupa una curul en el Congreso de Nuevo León por el distrito 8 de Monterrey para el periodo 2024-2027. Llegó por segunda ocasión al Poder Legislativo local: antes fue diputada durante la Legislatura 2021-2024.

Su trayectoria se ha desarrollado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque actualmente encabeza la bancada independiente Recuperemos Nuevo León, creada por 17 legisladores que dejaron formalmente los grupos parlamentarios del PRI y del PAN sin renunciar a sus militancias.

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En 2024 presidió la Mesa Directiva del Congreso estatal. También encabezó la Comisión de Movilidad y, en la actual Legislatura, ha participado en asuntos de presupuesto, transporte público, seguridad y regulación urbana.

Lorena de la Garza admite error tras fumigación a mariposas monarca y activistas piden destituirla.

De acuerdo con su ficha oficial en el Congreso de Nuevo León, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Su formación adicional incluye certificaciones en Cultura de Negocios Asiáticos por la Universidad Tsinghua, Liderazgo Ético por la Universidad de Texas en Austin y Design Thinking por el CEDIM, además de un diplomado en Marketing Político del ITAM.

Antes de su labor legislativa, trabajó en el Instituto Estatal de la Juventud y en la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, donde fue directora de Planeación y Evaluación y después directora general. También estuvo al frente de Comunicación Social en el municipio de Guadalupe.

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La legisladora es cofundadora y presidenta del Proyecto para Ellas A.C., asociación enfocada en la protección y atención de mujeres. En su perfil institucional se registra también su experiencia como profesora de cátedra en la PrepaTec Campus Garza Sada. En su sitio web lorenadelagarza.mx afirma que su interés en la política inició durante su adolescencia, donde se involucró en grupos estudiantes.

Su declaración patrimonial reporta ingresos mensuales por más de 113 mil pesos

La declaración patrimonial más reciente disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia reporta percepciones mensuales brutas de 113 mil 420.10 pesos por su cargo como diputada local. En esta consulta no se compartió información sobre prestaciones. Sin embargo, el año pasado reportó recibir ingresos extras por los conceptos:

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Lorena de la Garza emitió una disculpa pública tras la difusión de un video sobre la fumigación en un parque de Monterrey. (Jesus Avilés )

Aguinaldo (diciembre 2025) $113,240.10 anual

Prima vacacional: $28,355.03 anual

Y reportó otras percepciones (ISR) en la misma declaración por un monto de $40,791.

El portal legislativo identifica a De la Garza como integrante de la LXXVII Legislatura y registra su periodo de encargo de 2024 a 2027. Las declaraciones patrimoniales y de intereses son documentos públicos sujetos a actualización por parte de las personas servidoras públicas.

Profepa revisa el daño ambiental en Rincón de los Encinos

El caso tomó notoriedad tras la difusión de videos en los que se observa a personas con aspersores entre la vegetación del parque, ubicado al sur de Monterrey y usado como descanso temporal por ejemplares de mariposa monarca durante su desplazamiento hacia el centro de México.

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De la Garza dijo que su equipo actuó para preparar la jornada contra el mosquito transmisor del dengue. En un mensaje difundido el 17 de noviembre, afirmó: “No hay ningún ejemplar de mariposa muerto ni afectado” y señaló que consultaron a un biólogo para aplicar medidas de mitigación.

Video grabado en un parque público donde se documentan labores de fumigación asociadas a la diputada Lorena de la Garza. En el sitio se observan lonas con su imagen y logotipo de partidos políticos, vehículos de trabajo y personal efectuando aspersiones en zonas arboladas que sirven de refugio a ejemplares de mariposa monarca.

La Profepa inspeccionó el área y mantuvo abierto el procedimiento administrativo. Activistas han pedido que se investiguen posibles responsabilidades por daños ambientales, mientras una petición en Change.org exige la destitución de la diputada. La autoridad no ha informado todavía cuántos ejemplares pudieron resultar afectados ni ha determinado sanciones.