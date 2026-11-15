Quién es Priscila Chinchilla, la costarricense que se convirtió en figura de Pumas Femenil este torneo

La futbolista de Costa Rica ha sido la jugadora más determinante del cuadro universitario esta temporada, llevando al equipo hasta las semifinales. (Jalberebel: Facebook)

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Priscila Chinchilla se ha convertido en una de las piezas centrales del esquema de Roberto Medina durante la campaña de Pumas Femenil, que alcanzó por primera vez las semifinales de la Liga MX Femenil tras eliminar a Tigres.

Con experiencia en el futbol internacional, Chinchilla le dio otra opción al ataque auriazul desde las bandas. Su capacidad para encarar, superar rivales y enviar centros precisos ha permitido que el equipo tenga más variantes a la ofensiva, creando una gran conexión con Ribeiro en el ataque.

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Chinchilla suma 87 goles y tres títulos antes de salir de Costa Rica

Priscila Chinchilla (Pumas Mx Femenil)

La delantera costarricense fue nombrada jugadora más valiosa de los Juegos Deportivos Nacionales de 2017 con Pérez Zeledón. A partir de ese torneo inició un recorrido que la llevó por Arenal Coronado, Moravia y Alajuelense FF.

En esos clubes anotó 87 goles y consiguió tres títulos. Su capacidad goleadora la llevó a cerrar su ciclo en Costa Rica en diciembre de 2020, con el objetivo de continuar su carrera en Europa.

Para 2021 firmó con el Glasgow City de Escocia. Durante su primera media temporada aportó ocho anotaciones y ayudó al equipo a ganar la Scottish Women’s Premier League.

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Su rendimiento también le dio los premios como mejor jugadora durante mayo y junio. En la temporada 2021-2022 elevó sus números con 22 goles y 16 asistencias en 35 partidos.

La futbolista fue reconocida como la mejor jugadora del campeonato escocés. Un año después mantuvo participación constante en Glasgow City y volvió a colaborar en la conquista de la liga.

Tras disputar el Mundial de futbol de 2023, Chinchilla llegó a Pachuca, donde marcó en su primer partido contra Mazatlán y cerró el Apertura con cuatro goles y cinco asistencias en 11 encuentros.

Nueve de esos partidos fueron como titular. Su etapa con las Tuzas terminó luego de una lesión de ligamento cruzado anterior, sufrida durante los cuartos de final.

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En enero de 2024, Pachuca y la jugadora acordaron la rescisión de su contrato. Dos meses después, la costarricense encontró un nuevo destino en Rusia.

Pumas incorpora a Chinchilla después de sus etapas en Zenit y Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid venció por 2-4 al FC Badalona Women. Priscila Chinchilla, con un doblete, fue la MVP del partido (Cortesía Atlético de Madrid Femenino).

Chinchilla firmó con el Zenit de San Petersburgo en marzo de 2024. Con el conjunto ruso disputó 49 partidos, anotó ocho goles y registró 13 asistencias.

Durante su paso por el club ganó la liga de 2024 y la Supercopa de 2025. Sus actuaciones le abrieron la puerta del futbol español con el Atlético de Madrid.

La costarricense se incorporó al cuadro rojiblanco en enero de 2026. Debutó el 6 de enero durante los últimos minutos del empate 5-5 frente a Real Sociedad.

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Sus primeros goles con el equipo llegaron el 25 de abril, en el triunfo 4-2 contra Espanyol. Ese partido le dio el reconocimiento como mejor jugadora del Atlético de Madrid durante abril.

En su primera media temporada tuvo participación en 13 juegos, la mayoría desde la banca. El equipo terminó la liga en quinto lugar, a 15 puntos de la tercera posición.

También quedó fuera de la Liga de Campeones en la ronda preliminar y perdió la final de la Copa de la Reina ante FC Barcelona. El 1 de julio de 2026, Atlético de Madrid confirmó la rescisión de su contrato.

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El 7 de julio de 2026, Pumas Femenil confirmó su llegada como refuerzo para la Liga MX Femenil. Con ello, la atacante vuelve al futbol mexicano tres años después de su etapa con Pachuca.

Trayectoria con la selección de Costa Rica

Chinchilla, sigue demostrando su valía tanto con la selección como en la élite europea con el Atlético (Cortesía Priscila Chinchilla).

La trayectoria de Priscila Chinchilla con las selecciones de Costa Rica comienza en 2016. Con apenas 14 años debuta con la categoría sub-17 durante el Premundial disputado en Grenada.

Ese mismo año también tiene actividad con la selección sub-15. La atacante participa en el torneo de Concacaf de esa categoría y alterna convocatorias entre ambos representativos nacionales.

Chinchilla se consolida en la sub-17 y llega a portar el gafete de capitana. En 2017 da otro paso dentro de las selecciones juveniles al incorporarse a la categoría sub-20.

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Su estreno con la selección mayor llega el 25 de noviembre de 2017. La futbolista tiene 16 años cuando entra al campo en el duelo frente a México.

La delantera marca uno de los goles de Costa Rica en la victoria 3-2 ante el representativo mexicano. A partir de entonces, comienza a abrirse espacio en las convocatorias del equipo absoluto.

En 2018 disputa el Campeonato Femenino Sub-17 de la Concacaf. Juega tres encuentros y anota dos goles con la selección costarricense.

Meses después forma parte del plantel que compite en la Copa de Oro de la Concacaf. Chinchilla anota dos veces en el triunfo de Costa Rica ante Cuba, el único que consigue el equipo en ese torneo.

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Tras esa competencia, la jugadora gana continuidad con la selección mayor. En 2019 integra al equipo que obtiene la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima.

Costa Rica inicia ese certamen con un partido frente a Panamá. Chinchilla marca dos goles durante la fase de grupos y aporta a la participación del conjunto tico en la competencia continental.

A inicios de 2020, la futbolista disputa la fase de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos. Anota contra Panamá durante la etapa de grupos, aunque Costa Rica queda eliminada posteriormente por Canadá.

En 2023, la delantera formó parte de la convocatoria de Costa Rica para la Copa Mundial Femenina, donde fue titular en los tres partidos de la fase de grupos que disputó su selección.

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