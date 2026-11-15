Muñecas, bordados y memoria acompañarán las reuniones del EZLN con familias buscadoras en cinco estados

Un bordado en punto de cruz representa a una persona con pasamontañas que sostiene un cartel con el texto «¿Dónde están?!». (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó a través de un texto nuevo que sus reuniones con familias de personas desaparecidas y con colectivos buscadores en Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, Puebla y Querétaro les entregarán un recuerdo. La decisión fue tomada tras una larga discusión entre las y los insurgentes.

Don Durito de la Laconda, insurgente que firma la misiva, narra que cuando el subcomandante Moisés anunció la “Gira por la Vida-Capítulo México”, dijo que las madres buscadoras eran como las “mamaces” del EZLN. Los insurgentes iniciaron una discusión al señalar que para visitar a las madres “ni modos que llegamos y solo decimos ‘Ya vine, jefa, ¿qué hay de comer?’ No, si se llega así, pos solo un chanclazo, un zape o un pellizo, vamos a conseguir”, señalando no disgustarlas.

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Las mujeres zapatistas sugirieron que se les entregarán bordados y muñecas para “que lo sepan y lo recuerden que tienen familias acá”. Los hombres insurgentes cuestionaron la idea señalando que “eso de muñecas y bordados es para niñas, que ya tienen juicio las madres buscadoras”. Las mujeres defendieron que se trataría de regalos, no de juguetes ni adornos, señalando que el hilo y la tela también aportan a la memoria.

El subcomandante Moisés fue quien decidió que, durante el encuentro con madres buscadores, se les regalara un bordado o una muñeca insurgenta. De acuerdo con el firmante, don Durito de la Lacandoda, la confección de estos recuerdos inició con retardo y advierte que “Si no se acompletan los regalos, va en su cuenta del capitán”. Pide que se le eximan responsabilidades y pide a las “mamaces” que cuando vean al capitán lo regañen, “así como las mamaces regañan a sus crías cuando se portan mal”.

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Agenda de encuentros con familias buscadoras y colectivos buscadores durante la Gira por la Vida, capítulo México

El EZLN informó el 13 de noviembre en un comunicado que las familias y colectivos podrán registrarse y confirmar horarios directamente con las organizaciones de cada sede. Si aumenta la demanda y existen condiciones para recibirlas, se abrirán jornadas adicionales.

Tres muñecas artesanales de tela vestidas con pasamontañas y prendas tradicionales representan a mujeres del movimiento zapatista sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de México: Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, del 2 al 31 de diciembre y durante la primera semana de enero de 2027. Contacto: giraporlavidacapitulomexico@gmail.com y 55 5453 7569.

Veracruz: Poza Rica, el 10 de diciembre; Xalapa, el 11 y 12 de diciembre. Contacto: abrazo.ez.veracruz@gmail.com y WhatsApp 228 304 8504.

Jalisco: Guadalajara, el 14 y 15 de diciembre. Contacto: contacto.abrazogdl@gmail.com y WhatsApp 33 4758 0553.

Puebla: La jornada se realizará el 18 de diciembre. Contacto: abrazozapatistapuebla@riseup.net y 55 4539 4290.

Querétaro: Las actividades están previstas para el 4 y 5 de enero de 2027. Contacto: queretaroahivienen@gmail.com y WhatsApp 442 534 6677.

Acompañamiento en Ciudad de México: Las personas interesadas en sumarse como guardianas y guardianes pueden contactar a la Coordinación Comando Jirafas en cuidarelabrazo@gmail.com o al 726 167 0121.