“Impones mucha moda”: Belinda sorprende como invitada de Karol G en CDMX y revive una entrevista viral

Belinda y Karol G - (Captura de pantalla X)

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La segunda noche de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México tuvo una invitada que nadie quería perderse. Belinda apareció sobre el escenario del Viajando por el Mundo Tropitour para compartir micrófono con la colombiana y protagonizar uno de los momentos más especiales de la velada. Entre ovaciones, muestras de cariño y canciones que marcaron distintas etapas de su carrera, ambas artistas sorprendieron al público mexicano.

La presencia de la intérprete de “Ángel” no pasó inadvertida, especialmente por las palabras que dedicó a Karol G frente a miles de personas. Visiblemente emocionada, Belinda reconoció la trayectoria y autenticidad de su colega, pero hubo una frase que destacó por encima de las demás: “Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”. La declaración provocó una fuerte reacción entre los asistentes.

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“Estoy nerviosa de decirlo. Hace muchos años no lo digo. Lo dije en una entrevista y se volvió muy viral”, expresó Belinda antes de completar su reconocimiento. Sus palabras despertaron todavía más expectación, pues hicieron recordar una conversación del pasado relacionada con sus opiniones sobre quién impone tendencias en la industria del entretenimiento. Sin embargo, esta vez el elogio estuvo dirigido directamente a Karol G.

Belinda y Karol G protagonizan un encuentro lleno de nostalgia y cariño

Belinda y Karol G en el Estadio GNP de la Ciudad de México - (Instagram - Belinda)

La aparición de Belinda se convirtió en uno de los grandes atractivos de la segunda presentación de la colombiana en la capital. Las dos cantantes compartieron escenario para interpretar “Ángel”, “Bella Traición” y “Luz Sin Gravedad”, tres temas que forman parte del repertorio más representativo de la mexicana y que fueron recibidos con entusiasmo por los seguidores.

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Antes de comenzar con las canciones, Belinda aprovechó el momento para agradecer la invitación y expresar públicamente la admiración que siente por la intérprete colombiana. “No sabes cuánto cariño y es un honor para mí estar aquí. Gracias por toda la música que nos das, por tu cariño, por ser tan auténtica. Te quiero mucho”, manifestó ante la colombiana.

Más adelante, insistió en el reconocimiento que quería hacerle: “Tú eres un ejemplo a seguir”. La cantante mexicana no solamente celebró su música, sino también la influencia que Karol G tiene entre las nuevas generaciones, particularmente por su presencia en la moda.

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La frase sobre imponer moda que recordó una conversación del pasado

Belinda estrena nuevo look pelirrojo (@belindapop)

Uno de los detalles que más llamó la atención del discurso de Belinda fue precisamente su comentario sobre las tendencias. La frase “impones mucha moda” adquirió un significado particular porque la cantante había protagonizado, años atrás, una entrevista que se volvió viral por sus declaraciones relacionadas con quién realmente imponía moda en el medio artístico.

Aquel antecedente hizo que sus palabras frente a Karol G despertaran un interés adicional. Sin necesidad de convertir el encuentro en una comparación entre artistas, Belinda dejó claro que reconoce en la colombiana una figura capaz de influir en la manera de vestir y expresarse de muchas jóvenes. “Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”, reiteró, provocando otra ronda de aplausos.

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Thalía y Belinda: dos invitadas especiales en las noches de Karol G en México

Karol G y Shakira compartieron en el escenario en Ciudad de México durante su paso con el 'Viajando por el mundo Tropitour' (@thalia/X)

La participación de Belinda llegó después de que Karol G sorprendiera al público durante su primera presentación en el Estadio GNP Seguros con la aparición de Thalía. La cantante mexicana regresó a los escenarios de la Ciudad de México para compartir una noche musical con la colombiana, en un encuentro especialmente significativo para los asistentes.

Thalía también reconoció a la colombiana como ”mexicana", mientras el público respondió con el grito: “Karol hermana, ya eres mexicana”. Fue una noche en la que la artista sudamericana estrechó todavía más su vínculo con sus seguidores capitalinos.

Ahora, después de recibir a Thalía y Belinda en dos noches consecutivas, Karol G tiene pendiente una última presentación este domingo 15 de noviembre. Será la oportunidad final para que miles de fanáticos capitalinos disfruten del Viajando por el Mundo Tropitour antes de que la colombiana despida su paso por la Ciudad de México.

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