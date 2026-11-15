Liga MX Femenil: así quedarían los cruces de las Semifinales del Apertura 2026 al momento

Pumas y Chivas ya están en las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, mientras América y Rayadas buscan confirmar los otros dos boletos (X@PumasMXFemenil)

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Pumas y Chivas ya están en las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, mientras América y Rayadas buscan confirmar los otros dos boletos. Si las Águilas defienden su ventaja ante Toluca, se medirían con las universitarias en el Clásico Capitalino.

Sin embargo, cabe indicar que la fase de semifinales se disputará del 9 al 13 de diciembre, después de la pausa en el calendario por la Fecha FIFA y el Campeonato Concacaf W.

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La Liguilla quedará detenida tras los encuentros de este domingo 15 de noviembre. Los clubes que sobrevivan a la primera ronda deberán esperar varias semanas para volver a la actividad y definir a los finalistas del torneo.

La agenda de futbol de este domingo 15 de noviembre de 2026 reúne partidos de la UEFA Nations League, la Liga MX Femenil, la Liga de Expansión MX, la Championship de España y las ligas de Uruguay e Inglaterra (X@AmericaFemenil)

Pumas asegura su lugar tras eliminar a Tigres

Pumas fue el primer equipo que confirmó su presencia en las semifinales. Las universitarias remontaron la eliminatoria frente a Tigres con una goleada de 5-0 en el partido de vuelta, resultado que deja el marcador global en 7-3.

El triunfo representa la primera victoria de Pumas en una Liguilla de la Liga MX Femenil. La escuadra universitaria llega a la antesala de la final después de revertir una serie que parecía favorable para las Amazonas.

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El resultado también abre la posibilidad de un nuevo Clásico Capitalino. América visita a Toluca con ventaja de 3-0, conseguida en el juego de ida, por lo que un avance azulcrema colocaría a las Águilas frente a Pumas.

Pumas Femenil Apertura 2026 Liga MX (Pumas Mx Femenil/FB)

La serie entre América y Toluca se define este domingo. El cuadro de Coapa necesita mantener la diferencia o evitar que las Diablas consigan una remontada para completar el cruce ante las universitarias.

Chivas espera la definición de los últimos boletos

Chivas también aseguró su continuidad en el Apertura 2026. El Guadalajara empató en el Estadio Akron durante el partido de vuelta frente a Juárez y avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general.

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El conjunto rojiblanco se convirtió en el segundo clasificado a semifinales. Su rival dependerá de los resultados restantes y de la posición final de los equipos que completen la ronda de los cuatro mejores.

Por otra parte, Rayadas llega al partido de vuelta con una diferencia mínima ante Pachuca. El 1-0 conseguido en el primer duelo da a las regiomontanas una ventaja para buscar su clasificación, aunque las Tuzas todavía tienen margen para revertir la eliminatoria.

Si Rayadas sostiene el resultado, se instala en la siguiente ronda junto con Pumas y Chivas.

Semifinales al momento

América vs. Pumas

Rayadas vs. Chivas

(X / Liga MX Femenil)

Las semifinales se juegan después de la pausa internacional

La Liga MX Femenil programará las semifinales entre este 9 y 13 de diciembre. La pausa se debe a los compromisos de selecciones nacionales durante la Fecha FIFA y el Campeonato Concacaf W.

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(Chivas Femenil)

Los cuatro equipos que avancen tendrán varias semanas sin actividad oficial antes de regresar a la disputa por el título. Esa interrupción llega después de una ronda de cuartos de final en la que Pumas ya firmó una remontada y Chivas obtuvo el pase por su posición en la tabla.

Las transmisiones de la fase final están disponibles en las señales de TUDN, Televisa, Fox y Fox One, además del canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.