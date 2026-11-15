Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

El Mike, detenido en Jalisco. Crédito: X - @OHarfuch

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló este sábado 14 de noviembre la detención de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, alias “El Diego” o “El Mike”, identificado como presunto integrante de “Los R’s”, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención del presunto criminal se suma a las capturas previas de los hermanos Ramón Ángel Álvarez Ayala y Rafael Álvarez Ayala, “R1” y “R2”, líderes de la célula y señalados como autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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Otro presunto criminal fue abatido durante el enfrentamiento con elementos federales

El arresto de “El Mike” ocurrió en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante recorridos de prevención del delito a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de una camioneta que intentaron evadir la presencia policial.

Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención de Rodríguez Aravizo, según el reporte oficial difundido por Harfuch en sus redes sociales.

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El Mike, detenido en Jalisco. Crédito: X - @OHarfuch

Datos extraoficiales señalan que el detenido delinquía como operador logístico de “Los R’s” y jefe de plaza en la zona Zapotlanejo-Uruapan. Además, lo vinculan con el asesinato de Carlos Manzo, aunque ese dato no fue confirmado por el secretario.

Harfuch agradeció, al cierre de su publicación, el apoyo de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus en el operativo que culminó con la detención de Rodríguez Aravizo.

Esto se sabe sobre el homicidio de Carlos Manzo

Harfuch reafirmó este sábado que “Los R’s” son encabezados por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, ambos ya detenidos y señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan.

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En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 31 de julio, Harfuch señaló que algunos detenidos relacionados con el caso refirieron una “provocación” del presidente municipal al CJNG como probable motivo del ataque, vinculada a los operativos contra el crimen en los que Manzo participaba junto con autoridades locales y federales.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre de 2025. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRAD SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Samuel “N” y una mujer que trabajaba directamente en el Ayuntamiento de Uruapan fueron identificados como los enlaces con el CJNG para rastrear los movimientos del alcalde, de acuerdo con la reconstrucción expuesta por Harfuch. En conversaciones de mensajería telefónica revisadas tras la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, se confirmó que el plan consistía en cometer el homicidio en el centro de Uruapan.

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Jorge Armando “N” fue detenido el 18 de noviembre de 2025 en la colonia Centro de Morelia, Michoacán, lo que permitió fortalecer la línea de investigación sobre la preparación del crimen.

Personal de seguridad abatió en el ataque contra Manzo a uno de los agresores, un menor de edad identificado como Víctor Manuel “N”, quien llegó al sitio con otros dos sujetos cuyos cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre de 2025 sobre la carretera Uruapan-Paracho.

Hasta el momento no hay personas sentenciadas por el caso, debido a que continúan en proceso penal.

Así cayeron los hermanos Álvarez Ayala, líderes de “Los R´s"

El “R1″ fue detenido el 30 de julio de 2026 por elementos de seguridad federal y del Ejército Mexicano en Atotonilco el Alto, al ser identificado como el autor intelectual del asesinato del exalcalde. Harfuch había informado entonces que con esa captura sumaron 31 personas detenidas por el homicidio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la plaza de Uruapan.

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A la izquierda el "R1" y de lado derecho su hermano, el "R2". Crédito: FGR / Semar

El “R2”, continúa internado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara desde el 8 de noviembre, día en que fue capturado junto con otras 19 personas en un restaurante tras un enfrentamiento con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Marina. Recibió al menos tres impactos de bala en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda.

Los médicos intervinieron una perforación de colon considerada de peligro para la vida, una fractura en el antebrazo derecho y una fractura expuesta en el fémur izquierdo, que requirió la colocación de un fijador externo, de acuerdo con reportes citados por Infobae.

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El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

Su audiencia inicial se realizó finalmente por videoconferencia debido a su estado de salud, pero fue suspendida después de que su defensa y el personal médico acreditaron ante el juez que el detenido se encontraba somnoliento y sin poder mantenerse consciente por más de una hora.

Un juez federal había concedido, el 10 de noviembre, una suspensión provisional contra una posible extradición del “R2” a Estados Unidos y otra para impedir que lo mantuvieran incomunicado en el hospital.

Entre los 19 detenidos junto al “R2” figuran Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix”, señalado como presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan, y Ángel Gabriel Durán Vergara, alias “El Cumby”, identificado como presunto jefe regional del CJNG en Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, quien sería sobrino del “R2”.

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Quince de los 19 hombres detenidos junto al “R2” fueron liberados tras una audiencia que se prolongó durante toda la madrugada del 12 de noviembre en el penal de Puente Grande, Jalisco. El juez determinó que continúen su proceso legal en libertad, entre ellos los músicos de la agrupación “Los Arras” y trabajadores del restaurante Sabea, donde ocurrió el enfrentamiento.

Jalisco acumula una semana de operativos violentos contra el CJNG

La captura de “El Mike” ocurrió dos días después de un enfrentamiento armado en Ocotlán, Jalisco, donde la Secretaría de la Defensa Nacional reportó dos criminales abatidos y un hombre de nacionalidad hondureña detenido. El hecho se registró el 12 de noviembre cuando personal militar fue agredido mientras atendía el reporte de un vehículo robado.

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En ese operativo, elementos del Ejército aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos granadas calibre 40 milímetros y otras dos armas largas. Un militar y una civil resultaron heridos por disparos de los delincuentes, aunque permanecieron estables.

Una de las unidades donde se trasladaban los presuntos criminales fue impactada con un vehículo oficial y se volteó. Crédito: Redes Sociales

El Gabinete de Seguridad confirmó que los sujetos involucrados en el enfrentamiento de Ocotlán estaban vinculados al CJNG. Personal del Ejército y de la Guardia Nacional implementaron un despliegue terrestre y aéreo en la zona para localizar a los responsables que lograron evadirse, con apoyo de la Policía de Jalisco y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad estatal.

El enfrentamiento en Ocotlán derivó en la suspensión de actividades presenciales en planteles del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, incluidas sus sedes de Atotonilco y La Barca.