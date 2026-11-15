Pastel ajedrez de chocolate y vainilla: receta fácil para preparar un postre con un corte sorprendente

Un pastel ajedrez de chocolate y vainilla presenta su estructura geométrica interna junto a una porción cortada sobre una mesa de repostería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay postres que conquistan por su sabor y otros que también sorprenden por su presentación. El pastel ajedrez de chocolate y vainilla reúne ambas características: por fuera parece un bizcocho tradicional, pero al cortarlo revela un patrón de cuadros alternados que combina tonos claros y oscuros. Su apariencia lo convierte en una opción especial para cumpleaños, reuniones familiares o cualquier ocasión en la que quieras llevar algo diferente a la mesa.

La clave de esta receta está en preparar dos masas con una misma base: una de vainilla y otra de chocolate. Después, ambas se hornean por separado y se cortan en aros de distintos tamaños para formar capas alternadas. Aunque el resultado parece elaborado, el procedimiento es sencillo si se respetan las medidas y se tiene un poco de paciencia al momento de ensamblar las piezas.

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Además de su atractivo visual, este pastel ofrece una combinación de sabores que nunca pasa de moda. La suavidad de la vainilla contrasta con el gusto intenso del cacao, mientras que una cobertura de chocolate permite darle un acabado uniforme y apetitoso. A continuación, te compartimos los ingredientes y el procedimiento para prepararlo en casa.

Ingredientes para preparar el pastel ajedrez

Un pastel ajedrez cubierto de chocolate expone en su interior un patrón cuadriculado elaborado con bizcochos de vainilla y cacao sobre un plato de porcelana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir el característico diseño de cuadros, necesitarás elaborar dos bizcochos del mismo tamaño. Las cantidades siguientes están pensadas para un pastel mediano de aproximadamente 10 a 12 porciones.

Para el bizcocho de vainilla:

200 gramos de harina de trigo.

150 gramos de azúcar.

3 huevos.

120 mililitros de leche.

100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Para el bizcocho de chocolate:

180 gramos de harina de trigo.

150 gramos de azúcar.

3 huevos.

120 mililitros de leche.

100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.

30 gramos de cocoa sin azúcar.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Para la cobertura:

200 gramos de chocolate semiamargo.

150 mililitros de crema para batir.

1 cucharada de mantequilla.

Utensilios necesarios:

Dos moldes redondos del mismo diámetro.

Dos cortadores circulares de diferentes tamaños o platos que sirvan como guía.

Batidora.

Espátula.

Cuchillo de sierra.

Cómo preparar los bizcochos de chocolate y vainilla

Un pastel ajedrez de chocolate y vainilla presenta su estructura interna en cuadrícula junto a una porción servida en un plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en elaborar las dos mezclas por separado. Es importante que ambas tengan una consistencia similar para que, al momento de hornearlas, obtengas bizcochos de altura y textura parecidas.

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Preparación de la masa de vainilla:

Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde redondo. Bate la mantequilla con el azúcar hasta conseguir una mezcla cremosa. Incorpora los huevos uno por uno y agrega la esencia de vainilla. Añade la harina previamente mezclada con el polvo para hornear, alternándola con la leche. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes, evitando batir en exceso. Vierte la preparación en el molde y hornea durante 25 a 30 minutos, o hasta que un palillo salga limpio.

Preparación de la masa de chocolate:

Repite el procedimiento de la mezcla anterior, batiendo mantequilla y azúcar. Agrega los huevos y después incorpora la harina, la cocoa y el polvo para hornear. Alterna los ingredientes secos con la leche hasta obtener una masa homogénea. Coloca la preparación en otro molde del mismo tamaño. Hornea entre 25 y 30 minutos a 180 °C. Deja enfriar ambos bizcochos completamente antes de cortarlos.

El secreto del diseño ajedrez y el montaje final

Un pastel ajedrez presenta un corte con un patrón geométrico de bizcocho de vainilla y chocolate bajo una cobertura de cacao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que los bizcochos estén fríos, llega el momento más importante de la receta: formar los cuadros que darán personalidad al pastel. Para conseguirlo, es necesario dividir cada bizcocho en tres círculos concéntricos, procurando que tengan el mismo grosor.

Montaje del pastel:

Coloca un bizcocho sobre una superficie plana y utiliza dos cortadores circulares para marcar tres secciones: un círculo central, un aro intermedio y un aro exterior. Repite el procedimiento con el segundo bizcocho. Separa cuidadosamente los círculos de chocolate y vainilla. Intercambia los aros para formar dos conjuntos: uno con vainilla en el centro y exterior, y chocolate en el aro intermedio; el otro con chocolate en el centro y exterior, y vainilla en el centro. Coloca una de las capas sobre una base y distribuye una pequeña cantidad de cobertura entre ambas. Acomoda la segunda capa procurando que los colores queden alternados respecto a la inferior.

Preparación de la cobertura:

Calienta la crema para batir sin dejar que hierva. Retírala del fuego y agrega el chocolate semiamargo troceado. Mezcla hasta que se derrita por completo e incorpora la mantequilla. Deja reposar unos minutos para que adquiera una consistencia ligeramente espesa. Cubre la superficie y los laterales del pastel con ayuda de una espátula.

Refrigera durante aproximadamente 30 minutos para que la cobertura tome firmeza. Antes de servir, utiliza un cuchillo limpio para cortar las rebanadas y dejar al descubierto el diseño interior. El resultado será un pastel de chocolate y vainilla con apariencia de tablero de ajedrez, ideal para sorprender a tus invitados con un postre tan vistoso como delicioso.

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