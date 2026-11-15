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España vs Inglaterra: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League en México

Dos potencias europeas se enfrentan en un duelo para definir al líder de su grupo, aunque ambos ya tienen su boleto asegurado a cuartos de final

Dos potencias europeas se enfrentan en un duelo para definir al líder de su grupo, aunque ambos ya tienen su boleto asegurado a cuartos de final. (Reuters/Peter Cziborra)
Dos potencias europeas se enfrentan en un duelo para definir al líder de su grupo, aunque ambos ya tienen su boleto asegurado a cuartos de final. (Reuters/Peter Cziborra)
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España se enfrentará a Inglaterra este domingo 15 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) desde el Riyadh Air Metropolitano en juego correspondiente a la última jornada de la UEFA Nations League.

Ambas selecciones ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda, una condición que podría quitar espectacularidad al encuentro.

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Pese a ello, el duelo reúne a dos potencias europeas que estuvieron en el Top 3 del pasado Mundial 2026, donde estará en el juego el liderato de grupo, lo cual podría ser determinante para enfrentar a un rival más accesible en la siguiente ronda.

Revancha de la primera jornada en la UEFA Nations League

España venció a Inglaterra en la Jornada 1 de la UEFA Nations League. (Reuters/Peter Cziborra)
España venció a Inglaterra en la Jornada 1 de la UEFA Nations League. (Reuters/Peter Cziborra)

España e Inglaterra ya se enfrentaron en la primera jornada de la UEFA Nations League, en un partido disputado en Wembley que tuvo cambios constantes en el marcador.

Ambas selecciones llegaban después de un Mundial destacado: la Furia Roja como campeona y los Tres Leones tras terminar en el tercer lugar.

Lamine Yamal adelantó a España apenas al minuto 2. Inglaterra respondió con un contragolpe que Anthony Gordon inició junto a Jude Bellingham y terminó con una definición precisa para igualar el encuentro.

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El conjunto inglés tomó ventaja poco después. Harry Kane conectó de cabeza un centro de Callum O’Reilly y puso el 2-1, con lo que completó la reacción de los locales tras el gol temprano de Yamal.

España respondió durante la segunda parte. El equipo dirigido por Luis de la Fuente revirtió el resultado con anotaciones de Álex Baena y Mikel Oyarzabal, quienes sellaron una victoria que dejó a la selección española con el triunfo en el césped sagrado de Wembley.

Cómo llegan ambos equipos el partido de esta tarde

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Después del partido de ida y vuelta que protagonizaron en Wembley durante la primera jornada, España e Inglaterra confirmaron su condición de favoritas dentro del grupo. Ambas selecciones aseguraron su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League antes de disputar la última fecha.

La Furia Roja y los Tres Leones dominaron sus enfrentamientos ante Croacia y República Checa. Ninguno de esos dos equipos logró competir por los primeros puestos ni frenar el paso de los campeones del mundo y del tercer lugar de la pasada Copa del Mundo.

España ganó sus dos partidos frente a Croacia y también superó en sus dos compromisos a República Checa. Inglaterra repitió el mismo resultado ante ambos rivales, con cuatro victorias que le permitieron mantenerse en la pelea por el liderato del grupo.

Harry Kane. (REUTERS/Hannah Mckay)
Harry Kane. (REUTERS/Hannah Mckay)

Con el boleto a la siguiente ronda asegurado, el duelo de este domingo entre españoles e ingleses definirá la posición final de ambos en el sector.

El antecedente de Wembley, que terminó con triunfo español tras una remontada, anticipa un nuevo choque entre dos selecciones que llegan sin presión por clasificar, pero con la disputa por cerrar en la cima.

Cuándo y dónde ver el partido en México

El encuentro entre España e Inglaterra podrá seguirse este domingo 15 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.

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