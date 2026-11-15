Lupita Jones explota contra Miss Universo tras dejarla de seguir en redes: excluye a Fátima Bosch en su indirecta (Infobae México/ Jovani Pérez)

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Lupita Jones lanza una indirecta contra Miss Universo este 15 de noviembre de 2026, luego de que la cuenta oficial del certamen dejara de seguirla en Instagram junto con Ximena Navarrete y Andrea Meza.

La exreina mexicana publicó una fotografía con ambas ganadoras y escribió: “La historia no se puede borrar”, mensaje que usuarios interpretan como una respuesta al distanciamiento digital de la organización.

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La publicación ocurre a nueve días de que María Guadalupe Vargas Naranjo represente a México en la final de Miss Universo 2026, programada para este 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La única mexicana que conserva el seguimiento de la cuenta oficial del concurso es Fátima Bosch, titular de la corona obtenida en 2025.

Jones aparece en la imagen junto a Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, y Andrea Meza, ganadora de la edición de 2020, cuya final se realizó en mayo de 2021 por los cambios derivados de la pandemia de COVID-19.

Miss Universo deja de seguir a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza

La cuenta de Instagram de Miss Universo deja de seguir a las tres exreinas mexicanas entre el 14 y el 15 de noviembre. La decisión genera cuestionamientos entre seguidores del certamen, pues las tres mujeres representan las coronas que México consiguió antes del triunfo de Fátima Bosch.

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La organización no publica un comunicado para explicar el cambio en su lista de cuentas seguidas. Tampoco aclara si se trata de una modificación administrativa, una decisión de comunicación o una medida vinculada con las posturas de las exganadoras sobre el rumbo del concurso.

El movimiento llama la atención porque se concentra en Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza. De acuerdo con los reportes compartidos en redes sociales, otras exreinas de distintas nacionalidades permanecen entre las cuentas seguidas por el perfil oficial del certamen.

Miss Universo deja de seguir a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza (RS)

Fátima Bosch mantiene el seguimiento de la organización. La reina mexicana obtuvo la corona en 2025 y se convierte en la cuarta ganadora del país dentro de Miss Universo.

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La permanencia de Bosch en la lista provoca comentarios entre usuarios que señalan que la fotografía de Jones sólo reúne a tres de las cuatro mexicanas que han obtenido el título internacional.

Lupita Jones publica “La historia no se puede borrar” junto a dos exreinas

Después de que se difunde el cambio en la cuenta de Miss Universo, Jones comparte la fotografía acompañada por Navarrete y Meza. La publicación no menciona de manera directa al concurso ni a Fátima Bosch, pero el mensaje se interpreta como una indirecta.

“La historia no se puede borrar”, escribe Jones en la imagen que muestra a las tres exreinas mexicanas. Navarrete y Meza comparten la publicación en sus historias de Instagram y reaccionan con emojis de corazones en el post original.

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La interacción de las dos exganadoras es tomada por seguidores como una señal de respaldo al mensaje de Jones. Ninguna de las tres expone públicamente haber recibido una explicación directa de la organización por dejar de seguirlas.

La publicación recibe mensajes de apoyo para las tres reinas, pero también críticas por la ausencia de Fátima Bosch. Usuarios recuerdan que México tiene cuatro ganadoras de Miss Universo y piden reconocer a la actual titular de la corona.

“Son 4 Miss Universo que México ha tenido”, escribe una usuaria. Otro comentario señala: “La historia no se puede borrar. Son 4 Miss Universe que México ha tenido”.

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Algunos seguidores cuestionan que la imagen sólo incluya a las tres exreinas que fueron dejadas de seguir por la cuenta oficial. “¿Y Fátima? No son sólo tres reinas”, comenta otra persona en la publicación.

También aparecen mensajes que acusan una exclusión hacia Bosch. “Al no ponerla ahí sólo demuestra envidia”, escribe una usuaria, mientras otros sostienen que la actual Miss Universo debe ser considerada dentro de cualquier recuento de los triunfos mexicanos.

México acumula cuatro coronas de Miss Universo desde 1991

Lupita Jones publica “La historia no se puede borrar” junto a dos exreinas (Archivo)

Lupita Jones gana la primera corona mexicana en 1991. Su triunfo abre la ruta de México dentro del concurso internacional y la convierte en una de las figuras más reconocidas de los certámenes de belleza en el país.

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Después de su reinado, Jones mantiene presencia como organizadora, preparadora y figura pública vinculada con concursos nacionales. En fechas recientes, también cuestiona el manejo de Miss Universo y califica como “desastrosas” algunas de las polémicas relacionadas con la organización.

Ximena Navarrete obtiene la segunda corona para México en 2010. La jalisciense llega al título 19 años después del triunfo de Jones y se mantiene activa en asuntos relacionados con el concurso.

Navarrete sostiene que Miss Universo requiere personas con experiencia para enfrentar las controversias alrededor de su administración. Sus comentarios se conocen antes de que la cuenta oficial deje de seguirla en Instagram.

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Andrea Meza recibe la tercera corona mexicana correspondiente a la edición de 2020. La final se celebra el 16 de mayo de 2021, luego de que la pandemia modifica el calendario habitual del certamen.

La chihuahuense asume el reinado bajo protocolos sanitarios y en un contexto de regreso paulatino de eventos internacionales presenciales. Meza mantiene una presencia pública constante después de obtener el título.

Fátima Bosch suma la cuarta corona para México al ganar Miss Universo 2025. Hasta este 15 de noviembre de 2026, ni ella ni la organización han emitido una postura pública sobre la fotografía difundida por Jones o las críticas que recibe en redes sociales.

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María Guadalupe Vargas Naranjo busca una nueva corona en Puerto Rico

La polémica se presenta mientras María Guadalupe Vargas Naranjo, de 28 años, se prepara para competir por México en Miss Universo 2026. La originaria de Copalita, Zapopan, Jalisco, obtiene el título nacional el 29 de agosto de 2026 durante la final de Miss Universo México en Los Cabos.

Vargas Naranjo es licenciada en Negocios Internacionales por el CUCEA de la Universidad de Guadalajara. También se presenta como empresaria en los sectores de skincare, alimentos y construcción, además de escritora.

Su trayectoria incluye un lugar en el Top 5 de Miss Jalisco 2018, el triunfo en Mexicana Universal Jalisco 2021 y su participación en Mexicana Universal 2022. La final de Miss Universo 2026 se realiza este 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.