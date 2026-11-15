Japón conquista a los mexicanos: aumentan las búsquedas de vuelos y para aprender japonés

Un avión comercial sobrevuela entre las representaciones cartográficas de México y China acompañadas de paisajes áridos y motivos orientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las búsquedas de vuelos a Japón desde México crecieron 33% durante el último año, mientras que las relacionadas con aprender japonés aumentaron 67%, según un análisis de la plataforma Preply. El interés por el destino asiático se suma al récord de viajeros mexicanos registrado en 2025.

Más búsquedas en el último año y en el último trimestre

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El análisis también detectó un avance en el periodo más reciente:

Vuelos a Japón: +33% anual y +3% en el último trimestre.

Aprender japonés: +67% anual y +14% en el último trimestre.

En México se registran alrededor de 4 mil búsquedas mensuales relacionadas con vuelos a ese destino.

Récord de viajeros mexicanos en 2025

De acuerdo con la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), 200,400 mexicanos viajaron al país en 2025. Es 32% más que en 2024 y la cifra más alta registrada hasta ahora. Japón también alcanzó un récord global, con 42.68 millones de visitantes extranjeros en el mismo año.

El interés por el idioma no se limita a México. Según los datos de Preply, el japonés es el séptimo idioma más estudiado en la plataforma y concentra 3% de sus estudiantes. En los últimos dos años, el número de personas que lo estudian aumentó 33%.

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Una persona utiliza la cámara de su celular para traducir un menú japonés al español, facilitando la elección de platos en un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo también se refleja en el turismo hacia México. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó el viernes 13 de noviembre que Japón figura entre los países que más visitan el país, con 11.1%. Colombia (27.4%) y Brasil (26.8%) encabezan la lista.

En el periodo de enero a septiembre de 2026, la dependencia reportó además 211 nuevas rutas aéreas: 112 internacionales y 99 nacionales.

Relación entre México y Japón

El canciller mexicano Roberto Velasco y su homólogo japonés Toshimitsu Motegi se reunieron este viernes en Tokio para reforzar la agenda bilateral entre ambas naciones. El encuentro arrojó como resultado central el anuncio de que México y Japón celebrarán a comienzos de 2027 el primer encuentro de su Diálogo Económico de Alto Nivel, un mecanismo orientado a incrementar el comercio bilateral que fue presentado en agosto pasado durante la visita de Motegi a México.

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Roberto Velasco en Tokio. (@r_velascoa)

Los funcionarios también revisaron proyectos conjuntos en materia energética, incluida la cooperación relacionada con el petróleo, así como el programa para atender el problema del sargazo en el mar Caribe.

Velasco señaló que los resultados responden al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la primera ministra japonesa, Sanae Takachi, de mantener una relación con objetivos definidos frente a los retos internacionales. La visita del canciller a Tokio tendrá una duración de tres días e incluye reuniones con representantes de empresas japonesas y con la comunidad científica mexicana radicada en ese país.