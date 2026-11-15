Ronald Johnson celebra detención de ‘El Mike’, presunto integrante del CJNG en Jalisco: destaca cooperación entre México y EEUU

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, celebró la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike” (REUTERS/Luis Cortes/SSPC)

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco y reiteró que el desmantelamiento de las organizaciones criminales representa una de las prioridades de su gobierno.

El diplomático también subrayó la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad para debilitar las estructuras delictivas y llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de X, difundida este sábado 14 de noviembre, Johnson se refirió a la captura de un presunto integrante de la facción criminal conocida como Los R’s, vinculada al CJNG.

“Desmantelar a los cárteles y a las organizaciones terroristas como el CJNG sigue siendo una prioridad”, escribió el representante diplomático.

El embajador consideró que la detención representa un avance en las acciones para debilitar las redes criminales que operan en territorio mexicano. Además, aseguró que ambos países mantienen esfuerzos conjuntos para fortalecer sus capacidades de seguridad y proteger a sus respectivas comunidades.

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“Esta detención en Jalisco representa un paso más para debilitar a estas redes criminales y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia”, agregó.

¿Quién fue detenido en Jalisco y qué se sabe del operativo?

El Mike, detenido en Jalisco. Crédito: X - @OHarfuch

La detención a la que hizo referencia Ronald Johnson corresponde a Miguel Ángel “N”, identificado por las autoridades con los alias de Diego o Mike, señalado como presunto integrante de Los R’s, una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura el sábado 14 de noviembre, durante un reporte sobre las acciones de seguridad realizadas en Atotonilco el Alto, Jalisco.

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De acuerdo con la información oficial, elementos de seguridad realizaban recorridos de prevención y disuasión del delito cuando detectaron una camioneta cuyos ocupantes intentaron evadir la presencia de los agentes.

Durante la intervención, los tripulantes del vehículo abrieron fuego contra el personal de seguridad, lo que provocó un enfrentamiento armado. Los elementos repelieron la agresión y, como resultado, uno de los presuntos atacantes perdió la vida, mientras que Miguel Ángel “N” fue detenido.

La captura forma parte de las acciones de las autoridades federales para combatir a las estructuras criminales que mantienen presencia en distintos municipios de Jalisco y otras entidades del país.

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¿Qué relación tiene Los R’s con el CJNG?

A la izquierda el "R1" y de lado derecho su hermano, el "R2". Crédito: FGR / Semar

Según las investigaciones de las autoridades mexicanas, Los R’s es una facción vinculada al CJNG, cuyo liderazgo ha sido atribuido a Ramón Ángel “N”, alias R1, y Rafael “N”, conocido como R2.

Ambos fueron detenidos previamente y señalados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien se desempeñaba como alcalde de Uruapan, Michoacán.

La investigación sobre este homicidio derivó en distintas acciones de inteligencia y operativos para identificar y detener a las personas presuntamente relacionadas con la estructura criminal.

La detención de Miguel Ángel “N” se suma a estos esfuerzos, aunque las autoridades deberán determinar su probable participación en los delitos que se investigan y su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.

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Ronald Johnson insiste en fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos

Publicación del embajador de Estados Unidos en México. Crédito: X - @USAmbMex

En su mensaje, el embajador estadounidense también hizo énfasis en la colaboración entre ambos gobiernos para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Johnson aseguró que desde la misión diplomática de Estados Unidos en México se impulsa el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

“Seguimos avanzando en nuestros esfuerzos conjuntos en materia de seguridad y fortaleciendo la cooperación que impulsamos desde la misión diplomática de los EE. UU. en México para hacer que nuestras dos naciones estén más seguras”, expresó.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de recientes operaciones contra integrantes y estructuras relacionadas con el CJNG en Jalisco, entre ellas detenciones de presuntos mandos regionales y aseguramientos de infraestructura utilizada por la organización.

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Con este posicionamiento, Johnson reiteró que el combate a los cárteles constituye un eje de la relación bilateral en seguridad, mientras las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones y los operativos dirigidos a desarticular las redes criminales.