¡Donovan Carrillo hace historia! Consigue su mejor puntuación en el Grand Prix de Patinaje Artístico

El patinador mexicano sigue brillando en la pista de hielo, terminando apenas por debajo de figuras internacionales como Ilia Malinin y Daniel Grassl. (REUTERS/Claudia Greco)

Guardar

Donovan Carrillo finalizó en la quinta posición del Skate America 2026 tras sumar 240.38 puntos, registrando su mejor marca personal y la actuación más destacada de su carrera en una competencia del ISU Grand Prix.

El tapatío mantuvo un rendimiento sólido durante toda la competencia y se colocó entre los principales exponentes del patinaje artístico internacional junto a figuras de talla mundial como Ilia Malinin, Sota Yamamoto y Daniel Grassl.

PUBLICIDAD

Con este resultado, el patinador mexicano reafirma su nivel en la pista de hielo y consolida su presencia en las competencias de mayor exigencia del circuito internacional.

Desarrollo de la competencia

Así fue el desarrollo de la competencia. ( REUTERS/Yara Nardi)

Donovan Carrillo mostró desde el programa corto un nivel de dificultad mayor al que suele presentar en sus rutinas y al que se le ha visto competir en eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno.

El mexicano reflejó el crecimiento técnico que ha tenido como atleta y se mantuvo entre los protagonistas durante la primera parte de la competencia.

El patinador tapatío obtuvo 86.49 puntos en el programa corto, resultado que lo colocó momentáneamente en el tercer lugar de la clasificación.

Sin embargo, el mexicano no se conformó y volvió a destacar en la pista durante el programa libre, en el que sumó 153.89 unidades.

Con un total de 240.38 puntos, el representante mexicano finalizó en la quinta posición del Skate America 2026.

La competencia fue ganada por el estadounidense Ilia Malinin, con 284.31 puntos, seguido del italiano Daniel Grassl, con 274.73, y el israelí Tamir Kuperman, quien cerró el podio con 248.55 unidades.

PUBLICIDAD

Jason Brown, de Estados Unidos, ocupó el cuarto sitio con 245.73 puntos, mientras que Carrillo quedó a menos de seis unidades del patinador estadounidense, resultado que reafirma el avance del mexicano dentro del circuito internacional de patinaje artístico.

Trayectoria de Donovan Carrillo

Esta es la trayectoria profesional de Donovan Carrillo. (REUTERS/Claudia Greco)

Donovan Carrillo comenzó en el patinaje artístico durante su niñez, luego de practicar gimnasia y clavados.

A los 13 años se mudó de Guadalajara a León junto con su entrenador Gregorio Núñez, después del cierre de la pista donde se preparaba.

Ese cambio marcó el inicio de una trayectoria construida lejos de los principales centros internacionales de este deporte.

El jalisciense ganó visibilidad en competencias internacionales al convertirse en el primer patinador mexicano en ejecutar un salto cuádruple en una competencia oficial.

Para 2018, durante el Campeonato Mundial de Milán, clasificó al programa libre, resultado que abrió una nueva etapa para el patinaje artístico mexicano.

Su mayor impacto llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 cuando se convirtió n el primer mexicano en 30 años en competir en patinaje artístico individual en una justa olímpica y avanzó al programa libre, donde finalizó en el lugar 22.

PUBLICIDAD

Tras recuperarse de una lesión de tobillo que lo alejó de la temporada 2022-2023, se mudó a Canadá para entrenar y retomó el circuito con una preparación de mayor exigencia técnica.

En el Campeonato Mundial de 2024 registró una marca personal de 232.67 puntos y alcanzó el lugar 15.

Carrillo volvió a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026, donde disputó su segunda justa olímpica.

El mexicano avanzó de nuevo al programa libre y terminó en el lugar 22, resultado con el que confirmó su presencia entre los patinadores que compiten en el máximo escenario de la disciplina.

PUBLICIDAD