Beca Rita Cetina amplía registro para primaria y secundaria: estos son los pasos y la fecha límite para registrarte

Las familias de estudiantes de primaria y secundaria públicas que no concluyeron el registro en línea para la Beca Rita Cetina pueden solicitar el apoyo de forma presencial (Gobierno de México)

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Las familias de estudiantes de primaria y secundaria públicas que no concluyeron el registro en línea para la Beca Rita Cetina pueden solicitar el apoyo de forma presencial hasta este 22 de noviembre.

La atención presencial está dirigida a madres, padres y personas tutoras que no lograron realizar el trámite digital. Para ello deben acudir a una sede auxiliar o a un Centro de Atención de Becas Bienestar, donde recibirán orientación para presentar la solicitud.

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La Beca Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar y atiende a más de 14 millones de estudiantes de primarias y secundarias públicas del país. El objetivo es apoyar a las familias en gastos relacionados con la continuidad escolar.

La pantalla de una computadora presenta el buscador oficial del Gobierno de México para consultar el estatus de la Beca Universal Rita Cetina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro presencial concluye hasta el 22 de noviembre

El periodo para solicitar la beca de forma presencial inició el pasado 12 de noviembre y concluirá el 22 de noviembre. Las familias deben acudir a las sedes habilitadas antes de esa fecha para recibir apoyo en el llenado de su registro.

La persona que realice el trámite debe ser la madre, padre o tutor del estudiante. El personal de las sedes auxiliares y de los Centros de Atención de Becas Bienestar orienta a las familias sobre los requisitos y el procedimiento.

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Las autoridades recomiendan confirmar en la sede correspondiente si se requiere documentación adicional. El registro depende de la entrega de los documentos solicitados y de los datos del alumno inscrito en una escuela pública.

Para acudir, la persona tutora debe llevar impresa su CURP certificada. También necesita una identificación oficial vigente en original y copia, además de una copia de comprobante de domicilio reciente.

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

El comprobante puede corresponder al domicilio de la persona que realiza el registro. También se debe proporcionar un número telefónico de contacto y una dirección de correo electrónico para continuar con el trámite.

Cada estudiante debe presentar su CURP y la CCT de su escuela

Por cada alumna o alumno que se busque incorporar a la Beca Rita Cetina, la familia debe presentar una CURP certificada. El documento permite identificar al estudiante dentro del proceso de registro.

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También es indispensable contar con la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, de la escuela en la que estudia el menor. Esta clave identifica al plantel educativo y permite verificar que se trata de una primaria o secundaria pública.

Las familias pueden consultar la CCT directamente en el plantel o solicitarla a las autoridades escolares. Llevar el dato antes de acudir a la sede puede facilitar el registro presencial.

La documentación debe presentarse impresa. La identificación oficial de la madre, padre o persona tutora debe entregarse en original para cotejo y en copia para integrar la solicitud.

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Las autoridades sugieren consultar en el módulo de atención si el caso particular requiere algún documento adicional. Esto puede variar según los datos del estudiante o de la persona responsable del trámite.

Los dos tipos de apoyo de la Beca Rita Cetina

Las alumnas y alumnos de primaria pública registrados en la Beca Rita Cetina reciben 2,500 pesos por estudiante. El recurso se entrega en un pago único anual.

El apoyo está destinado a ayudar a las familias con la compra de útiles escolares y uniformes. La beca busca reducir parte de los gastos que enfrentan los hogares al inicio o durante el ciclo escolar.

En secundaria, el esquema de apoyo es distinto. Las familias reciben 1,900 pesos bimestrales por hogar cuando tienen al menos un estudiante inscrito en ese nivel educativo.

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Si en la misma familia hay más de un estudiante de secundaria, el programa suma 700 pesos bimestrales por cada alumno adicional. El monto se calcula de acuerdo con el número de estudiantes de ese nivel que viven en el mismo hogar.

Por ejemplo, un hogar con dos estudiantes de secundaria recibe los 1,900 pesos bimestrales correspondientes al primer beneficiario y 700 pesos adicionales por el segundo. El monto total sería de 2,600 pesos cada dos meses.

En conclusión, las familias que no realizaron el registro digital todavía pueden acudir a una sede auxiliar o a un Centro de Atención de Becas Bienestar hasta este 22 de noviembre, con la documentación requerida y los datos de cada estudiante.

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