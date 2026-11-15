Hoy domingo se celebra el Picnic bajo las estrellas en la UNAM: habrá cine al aire libre y música en vivo

La actividad comienza a las 19:00 horas y es de acceso libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Internacional de Cine de la UNAM (FIC UNAM) clausura su decimosexta edición con el evento Picnic bajo las estrellas: una noche en FIC UNAM, un evento que combina proyecciones cinematográficas y música en vivo en la Explanada de La Espiga del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), en Ciudad Universitaria.

La cita es hoy, domingo 15 de noviembre a partir de las 19:00 horas.

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El FIC UNAM 16 arrancó el 5 de noviembre y a lo largo de diez días presentó más de 100 películas entre competencias internacionales, retrospectivas de filmografías mexicanas y extranjeras, y programación expandida.

La noche combina dos disciplinas artísticas: el cine de archivo y la música de concierto en vivo. (Facebook/Festival Internacional de Cine UNAM)

El cine-concierto homenajea a Luis Buñuel con dos clásicos del surrealismo

La noche gira en torno a un cine-concierto dedicado al cineasta español Luis Buñuel.

Se proyectarán dos de sus películas más célebres: Un perro andaluz (Un chien andalou, 1929, Francia, 16 minutos) y La edad de oro (L’Âge d’or, 1930, Francia, 60 minutos).

Ambas películas fueron producidas en Francia y son consideradas obras fundacionales del cine surrealista. (Foto: Secretaría de Cultura)

Ambas cintas son piezas fundacionales del surrealismo en el cine. Un perro andaluz, coescrita por Buñuel y Salvador Dalí, es una de las obras más referenciadas de la historia del séptimo arte por su ruptura radical con la narrativa convencional.

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Las proyecciones no serán en silencio: el Ensamble Cine Mudo y Preservación de la Facultad de Música de la UNAM acompañará en vivo ambas películas, bajo la dirección musical de José María Serralde Ruiz.

Cómo llegar a la Explanada de La Espiga del MUAC

El MUAC se ubica en Insurgentes Sur 3000, dentro del Centro Cultural Universitario, en la delegación Coyoacán. Hay varias opciones de transporte público para llegar.

En Metrobús, la opción más directa es la estación Centro Cultural Universitario, sobre la Línea 1.

Quienes viajan en Metro pueden bajar en la estación Universidad, de la Línea 3, y tomar el Pumabús ruta 3 con dirección a la zona cultural.

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La Espiga es una escultura de Rufino Tamayo hecha de acero carburado que mide 18 metros de altura. (Facebook/UNAM Global)

También es posible llegar desde la estación Copilco, también de la Línea 3, a unos minutos caminando del CCU. Otra alternativa es el Trolebús, con parada en la estación Céfiro-Perisur.

Quienes vayan en automóvil encontrarán estacionamiento techado junto al museo, además de los estacionamientos 3 y 4 ubicados dentro del Centro Cultural Universitario.

La Explanada de La Espiga es la plaza principal del MUAC y toma su nombre de la escultura homónima de Rufino Tamayo, una pieza de acero carburado de 18 metros de altura que se encuentra en ese espacio.

En Metro, la opción más directa es la estación Universidad, Línea 3, tomando el Pumabús ruta 3. (Jefatura Gobierno CDMX)

El FICUNAM es uno de los festivales de cine más destacados de México

Concebido en 2011 por la UNAM, el FICUNAM es un festival que celebra el cine contemporáneo con énfasis en obras que difícilmente llegan a las salas comerciales.

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Entre sus premios más prestigiosos figura el Puma de Plata a Mejor Película, dotado con 150,000 pesos, y el Puma de Plata a Mejor Dirección, presentado por MUBI, con 100,000 pesos.

La edición 16 contó con el respaldo de la Secretaría de Cultura Federal, el IMCINE, Estudios Churubusco, la Cineteca Nacional y diversas instituciones públicas y privadas.

Quién fue Luis Buñuel

Luis Buñuel nació en Calanda, España, en 1900 y es considerado uno de los directores más influyentes del siglo XX.

Estudió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde entabló amistad con Federico García Lorca y Salvador Dalí, figuras con las que compartió el espíritu vanguardista de la época.

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Se instaló en París a mediados de los años veinte y ahí dirigió Un perro andaluz, su opera prima, que escandalizó y fascinó a la escena artística europea por igual.

Se instaló en México en 1946, donde filmó más de veinte películas. (Facebook/Secretaría del Trabajo y Previsión Social)

Le siguió La edad de oro, su segundo largometraje, censurado en Francia poco después de su estreno por su contenido anticlerical y provocador.

Tras el estallido de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, Buñuel se estableció en México en 1946, donde desarrolló la parte más prolífica de su carrera.

Filmó más de veinte películas en el país, entre ellas Los olvidados, El ángel exterminador y Nazarín, obras que le valieron reconocimiento internacional y consolidaron su lugar en la historia del cine mundial. Murió en la Ciudad de México en 1983.

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El Ensamble Cine Mudo y Preservación de la Facultad de Música UNAM

El Ensamble Cine Mudo y Preservación es un proyecto de la Facultad de Música de la UNAM dedicado a la interpretación musical en vivo de películas del periodo silente.

Su trabajo recupera una práctica que fue parte esencial de la experiencia cinematográfica antes de la llegada del sonido sincronizado en la década de 1920.

El trabajo del ensamble fusiona el cine de archivo con la música de concierto en tiempo real. (Facebook/Festival Internacional de Cine UNAM)

El ensamble adapta y crea partituras originales para acompañar las proyecciones, generando una experiencia que fusiona el cine de archivo con la música de concierto en tiempo real.

Para esta clausura del FICUNAM 16, la dirección musical estará a cargo de José María Serralde Ruiz.