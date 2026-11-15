Mirra Andreeva vs Elina Svitolina: cuándo y dónde ver la final de las WTA Finals del tenis en México

Este encuentro definirá a la campeona absoluta de la temporada 2026 en la rama femenina del tenis. (REUTERS/Daniel Cole)

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Mirra Andreeva y Elina Svitolina se enfrentan en la gran final de las WTA Finals este domingo 15 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde Indian Wells para coronar a la campeona absoluta de la temporada 2026 en el tenis femenino.

Mirra Andreeva llega invicta a la final de las WTA Finals 2026

Mirra Andreeva está en el mejor año de su carrera. (REUTERS/Daniel Cole)

Mirra Andreeva vive el mejor año de su carrera, pues durante este 2026, la rusa conquistó el primer título de Grand Slam de su trayectoria con apenas 19 años al llevarse la gloria en Roland Garros y confirmó su ascenso entre las principales figuras del circuito.

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Ahora está a una victoria de levantar el trofeo de las WTA Finals, y al haber llegado hasta la gran final, ya tiene asegurado terminar la temporada como número dos del ranking mundial.

Detrás de su desempeño está su entrenadora Conchita Martínez, quien ha construido una relación cercana con la tenista rusa. La española acompaña a Andreeva durante los entrenamientos y los partidos, una conexión que se refleja en la confianza que la jugadora muestra dentro de la cancha.

Andreeva ha resuelto cada uno de sus compromisos sin ceder un solo set en el torneo. En su primer partido venció a Elina Svitolina en dos parciales, aunque su actuación ante Aryna Sabalenka marcó uno de los momentos más relevantes de su recorrido.

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La rusa iba perdiendo 1-4 en el primer set ante la bielorrusa, pero fue capaz de sobreponerse para quedarse con el juego en dos parciales, cerrando el segundo con un contundente 6-0.

Tras el retiro de Karolina Muchova, Andreeva enfrentó a Diana Shnaider para cerrar la primera ronda, a quien venció sin dificultades.

Ya en semifinales superó a Jessica Pegula en dos sets, resultado que le dio boleto a la gran final, donde por segunda ocasión en el torneo se enfrentará a Elina Svitolina.

Elina Svitolina busca revancha ante Mirra Andreeva en la final de las WTA Finals

Elina Svitolina busca cobrar revancha de la derrota contra Andreeva al comienzo de las WTA Finals. (REUTERS/Daniel Cole)

Elina Svitolina atraviesa una temporada marcada por cambios dentro y fuera de la cancha.

Durante el mes de octubre, la tenista ucraniana anunció mediante un comunicado el fin de su matrimonio con el francés Gael Monfils, quien días antes había dado a conocer su retiro del tenis profesional. Ambos señalaron que la separación ocurrió en buenos términos.

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Pese a esa situación personal, Svitolina mantuvo regularidad en el circuito. Aunque no alcanzó una final de Grand Slam durante la temporada, conquistó dos títulos: el ASB Classic y el Internazionali BNL d’Italia.

Esos resultados le permitieron conservar su nivel entre las ocho mejores tenistas del ranking mundial.

La ucraniana también cuenta con experiencia en la definición del torneo de maestras. Svitolina ganó las WTA Finals en 2018, un antecedente que refleja su capacidad para competir en las instancias decisivas y la consistencia que ha sostenido durante varios años en el circuito.

Para la edición 2026, la tenista tuvo que reaccionar luego de perder su primer partido ante Mirra Andreeva. Después venció a Karolina Muchova y Aryna Sabalenka en encuentros que se definieron en tres sets, resultados con los que aseguró su lugar en las semifinales.

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Svitolina superó a Linda Noskova en dos parciales para instalarse en la final. Ahora busca revancha ante Andreeva, luego de la derrota que sufrió frente a la rusa en el duelo inaugural del certamen.

Cuándo y dónde ver el encuentro en México

El encuentro entre Mirra Andreeva y Elina Svitolina podrá seguirse este domingo 15 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Disney+.

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