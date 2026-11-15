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México vs. Jamaica: qué sigue para la Selección Mexicana después del partido de Nations League

El equipo dirigido por Rafa Márquez sumó 5 partidos sin poder ganar, y ahora su siguiente compromiso será nuevamente contra los jamaiquinos

La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica el sábado pasado en Kingston, durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League (X@miseleccionmx)
La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica el sábado pasado en Kingston, durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League (X@miseleccionmx)
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La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica el sábado pasado en Kingston, durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Ahora, el Tricolor quedó obligado a imponerse la próxima semana en Monterrey para mantenerse con vida en el torneo.

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México intentó reaccionar en el segundo tiempo

México llegó al descanso con una desventaja de 3-0 y quedó contra las cuerdas en el estadio Nacional. El resultado extendió a cinco la racha de partidos sin ganar del equipo en la etapa de Rafa Márquez.

El conjunto mexicano reaccionó durante el segundo tiempo con un disparo de larga distancia de Gilberto Mora al minuto 70. El gol redujo la diferencia y abrió una posibilidad para que el equipo buscara un resultado menos adverso en la recta final.

Mexico Jamaica Selección Mexicana Concacaf Nations League
Julián Quiñones anoto por la vía del penal l segundo gol para los mexicanos (@miseleccionmx/X)

Rafa Márquez movió el cuadro con los ingresos de Santiago Sandoval y Kevin Álvarez por Luis Romo y César Montes. Más adelante, Jesús Manuel Corona y Alexis Vega entraron por Roberto Alvarado y Santiago Giménez.

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Julián Quiñones marcó de penalti y colocó el 3-2 en Kingston. México tuvo seis minutos de compensación para intentar el empate, pero no logró volver a marcar ante los Reggae Boyz.

Mexico Jamaica Selección Mexicana Concacaf Nations League
Gilberto Mora anotó el primer gol para México hasta el minuto 70, acercando al seleccionado azteca (@miseleccionmx/X)

México busca el pase a las finales de la Nations League

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA con la obligación de ganar para remontar la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League y asegurar su lugar en la ronda final de marzo de 2027.

El equipo comandado por Rafa Márquez llega al partido de vuelta con la necesidad de modificar el marcador global. El resultado en Monterrey define si México continúa en la competencia regional o queda fuera antes de las semifinales.

Una victoria ante Jamaica coloca al Tricolor entre los cuatro equipos que disputan las fases finales de la Nations League. Cabe señalar que las semifinales están programadas para marzo de 2027, al igual que la final y el partido por el tercer lugar.

El defensor recuerda que los partidos de México ante Estados Unidos antes unían a distintas aficiones bajo una misma camiseta. (Instagram/ ramonjuarez91)
El defensor recuerda que los partidos de México ante Estados Unidos antes unían a distintas aficiones bajo una misma camiseta. (Instagram/ ramonjuarez91)

La Copa Oro aparece en el calendario de 2027

Después de la Nations League, México tiene en el horizonte la Copa Oro de la Concacaf 2027. El sorteo oficial del torneo se realizará el 8 de abril de 2027, dos meses antes del arranque de la competencia.

La fase de grupos inicia el 17 de junio y concluye el 30 de ese mes. Los cuartos de final se juegan el 3 y 4 de julio, mientras que las semifinales quedan previstas para el 7 y 8 de julio.

La final de la Copa Oro se disputa el 11 de julio de 2027. Sin embargo, antes de pensar en ese torneo, México debe resolver la eliminatoria ante Jamaica y buscar el pase a las finales de la Nations League.

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