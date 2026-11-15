Detienen a excandidato de Jiquipilco por presunta red de huachicol en Edomex: investigan conexión con Polotitlán

Detención de excandidato de Jiquipilco, Sandro Iván “N” operativo por presunto robo de hidrocarburos (especial)

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Una investigación federal contra el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos en el Estado de México derivó en la detención de Sandro Iván “N”, empresario y excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Jiquipilco, señalado como presunto operador de una red dedicada a la sustracción, almacenamiento, traslado y venta de combustible de procedencia ilícita.

El despliegue de fuerzas federales se realizó durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, aunque los resultados se dieron a conocer el sábado 14. Las diligencias incluyeron diez órdenes de cateo en distintos inmuebles mexiquenses y dejaron un saldo preliminar de cuatro personas detenidas, así como el aseguramiento de 79 mil 516 litros de hidrocarburo.

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Las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y personal especializado de Pemex Logística.

De acuerdo con los reportes sobre la investigación, las autoridades también obtuvieron 11 órdenes de aprehensión, entre ellas una contra un elemento activo de la Guardia Nacional, quien presuntamente habría proporcionado protección a integrantes de esta estructura.

¿Qué encontraron en Jiquipilco y Calimaya?

excandidato de MC en Jiquipilco, Sandro Iván “N” fue detenido en operativo (especial)

Los cateos permitieron localizar instalaciones y vehículos presuntamente utilizados para almacenar y distribuir hidrocarburos de manera irregular.

En Jiquipilco, las autoridades intervinieron una estación de servicio identificada como LUGOGAS, relacionada con el grupo Rivas. En el lugar encontraron tres tanques de almacenamiento con capacidades de 100 mil, 60 mil y 40 mil litros, que contenían parte del combustible asegurado.

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En otro inmueble de la localidad Manzana Cuarta fueron localizados dos autotanques conectados mediante una manguera, presuntamente utilizados para realizar trasvases de hidrocarburos. También se reportó la presencia de un tanque estacionario con aproximadamente 3 mil 500 litros de combustible.

En tanto, en una bodega ubicada en el fraccionamiento Rancho El Mezón, en el municipio de Calimaya, los agentes encontraron ocho autotanques de la empresa Transporte Lugo Gas. Aunque las unidades estaban vacías, quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.

El aseguramiento incluyó también 14 tractocamiones, dos pipas, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón, ocho semirremolques y cuatro dollys, además de tres vehículos particulares.

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Entre los objetos decomisados se encuentran cuatro armas cortas, 80 cartuchos calibre 9 milímetros, ocho cargadores, 30 teléfonos celulares, computadoras, memorias USB, un dron y diversa documentación.

Asimismo, las autoridades reportaron el aseguramiento de 535 mil 339 pesos con 50 centavos en efectivo.

Polotitlán, antecedente en la investigación contra Iván Rivas

Ficha de detención de Sandro Iván “N” (Foto: RNT)

Uno de los antecedentes que destacan en el expediente es la posible relación del detenido con una toma clandestina localizada en un predio familiar de Polotitlán, municipio del norte del Estado de México.

Las indagatorias lo relacionan presuntamente con la extracción de combustible en ese lugar y su posterior comercialización. Este antecedente forma parte de las líneas de investigación para establecer cómo operaba la estructura y cuáles eran sus mecanismos de distribución.

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La investigación también contempla posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos vínculos con redes de comercialización de hidrocarburos que operaban en otras entidades.

¿Quién es el excandidato detenido en Jiquipilco?

Sandro Iván Hernández Rivas, conocido públicamente como Iván Rivas, es un empresario que participó como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Jiquipilco durante las elecciones de 2024.

Su detención coloca bajo investigación a una figura que contendió por un cargo de elección popular en el municipio, aunque las acusaciones relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustible deberán acreditarse ante las autoridades judiciales.

La Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones para determinar el alcance de la presunta organización, identificar a otros posibles participantes y cumplimentar las órdenes de aprehensión pendientes.

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El caso forma parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, mediante la cual las autoridades federales buscan desarticular las estructuras dedicadas a la extracción, almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustibles.