Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

Una presentación en la Feria Río Bravo abre la posibilidad de que el encuentro entre el artista y el edil ocurriera casi un año antes de sus polémicas actuales. (Fotos: Redes)

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Una imagen de Gabito Ballesteros con Miguel Ángel Almaraz volvió a circular cuando el cantante enfrenta una investigación de la FGR en Querétaro y el alcalde de Río Bravo intentaba retomar su agenda tras ser privado de la libertad.

La fotografía parece unir dos casos ocurridos en noviembre de 2026. Sin embargo, el posible origen del encuentro llevaría la historia a varios meses atrás.

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La Policía Estatal de Querétaro detuvo al cantante Gabriel Ballesteros la madrugada del 14 de noviembre de 2026, en medio de un concierto en Querétaro.

El cantante se presentó el 27 de diciembre de 2025 en la Feria Río Bravo, en Tamaulipas, por lo cual usuarios comenzaron a especular por la cercanía de las fechas, aunque no prueba que exista una relación entre los casos.

La Feria Río Bravo 2025 sería el escenario donde coincidieron

La presencia de Gabito Ballesteros en la feria de 2025 podría ofrecer una explicación para la imagen con el presidente municipal.

La fotografía difundida por el periodista Gildo Garza no tiene una fecha visible que permita certificar el momento exacto, pero el evento coincidiría con el lugar y la actividad pública del cantante.

Gabito Ballesteros formó parte de la cartelera de la Feria Río Bravo 2025 , celebrada del 5 al 28 de diciembre en la Unidad Deportiva Las Liebres. El artista apareció programado para el penúltimo día de actividades.

La presentación del cantante ocurrió la noche del 27 de diciembre de 2025 . El show inició alrededor de las 23:11 horas y duró cerca de dos horas, con asistentes de Río Bravo , Reynosa, Matamoros y el Valle de Texas.

El contexto volvería plausible que Almaraz , como alcalde anfitrión de la feria, se encontrara con uno de los artistas principales de la jornada.

La imagen aún podría corresponder a una convivencia previa o posterior al concierto, pero esa posibilidad todavía requiere una confirmación directa .

La organización difundió boletos mediante la Tesorería Municipal y promovió la feria como una actividad de cierre de año. La cartelera incluyó a Gloria Trevi, Los Tucanes de Tijuana, Alicia Villarreal, Cardenales de Nuevo León y Duelo, entre otros artistas.

Gabito Ballesteros ofreció un concierto en la Feria Río Bravo el 27 de diciembre de 2025, el periodista Gildo Garza difundió una foto en la que se le ve junto al presidente municipal durante el evento. (Foto: Facebook)

Así, el posible origen de la foto en la Feria Río Bravo cambia el sentido con el que se difundió en noviembre de 2026. Más que un encuentro reciente entre el cantante y el edil, la imagen podría retratar una coincidencia pública ocurrida durante un evento municipal de 2025.

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La foto sería anterior a la privación de la libertad que sufrió Almaraz

Miguel Ángel Almaraz fue privado de la libertad el 7 de noviembre de 2026 cuando viajaba hacia Real de Catorce con familiares y colaboradores. El caso derivó en operativos entre San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas.

Almaraz sostiene que escapó junto con su asesor, Julio César Balderas , después de que sus captores se alejaron del sitio donde permanecían retenidos. Ambos habrían caminado durante la noche antes de abordar un autobús y llegar a un filtro de seguridad en Coahuila .

Autoridades federales informaron que el alcalde fue localizado mediante un operativo coordinado . La versión institucional y el relato del presidente municipal coinciden en que Miguel Ángel apareció con vida el 8 de noviembre de 2026, aunque difieren sobre el desenlace de la búsqueda.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta una investigación para establecer el lugar exacto de la interceptación , la identidad de los responsables y el móvil del ataque.

La Cadillac Escalade que le habría sido despojada al alcalde fue relacionada después con un asalto contra un médico y su familia. El gobernador zacatecano David Monreal sostuvo que la unidad habría sido utilizada por hombres armados en ese hecho.

Hombres armados privaron de la libertad al edil Miguel Ángel Almaraz en una carretera rumbo a Real de Catorce el 7 de noviembre de 2026. (Facebook/ Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí)

Nada de esa investigación menciona a Gabito Ballesteros. Si la fotografía fue tomada durante la feria de diciembre de 2025, sería anterior por más de 10 meses a la privación de la libertad del alcalde y no permitiría relacionar al cantante con ese expediente.

La indagatoria contra Gabito Ballesteros surge por hechos distintos en Querétaro

El caso del artista se desarrolló por un operativo realizado tras la suspensión de su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, la noche del 13 de noviembre de 2026.

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El Registro Nacional de Detenciones reportó que Gabriel Ballesteros Abril fue detenido a las 04:00 horas del 14 de noviembre por la Policía Estatal de Querétaro y quedó a disposición del Ministerio Público federal.

La FGR informó que investiga al cantante y a cuatro personas más por la posible portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas , además de desobediencia y resistencia de particulares.

Según la Fiscalía, policías observaron un arma dentro de una camioneta que abordaron cinco personas en el Centro Expositor . El aseguramiento incluyó una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos .

La dependencia no ha informado que el arma perteneciera a Ballesteros, que él la portara personalmente o que exista una imputación formal en su contra.

La FGR investiga la presunta portación de un arma de fuego de uso reservado del Ejército en una camioneta donde viajaba el cantante. (Foto: Cuartoscuro)

La fotografía volvió a poner los nombres de Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz en la misma conversación, pero el posible contexto de la Feria Río Bravo 2025 cambia la lectura.

Hasta ahora, no existe un dato público que conecte esa imagen con la investigación de la FGR en Querétaro, con el robo de la camioneta del alcalde o con la privación de la libertad que sufrió en los últimos días.