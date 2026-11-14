Quién fue Óscar “Patroncito” Cortez y qué pasará con el título de campeón invicto que quedó vacante tras su muerte

La pelea del 21 de febrero de 2026 ante Luis Corona en el Palenque de la Expogan representó la última actuación del joven de Hermosillo, cuya corona quedó sin definición oficial. (Composición: Raúl A. González / Infobae México)

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En el boxeo, un cinturón suele representar la puerta hacia peleas de mayor exigencia. Óscar “Patroncito” Cortez había cruzado ese umbral a los 20 años, con un récord invicto y una carrera que comenzaba a tomar forma entre Nogales y Hermosillo.

Su muerte este 13 de noviembre de 2026 dejó en pausa ese recorrido y abrió una incógnita sobre el título que ganó meses antes.

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Gimnasios, promotores y entrenadores de la región difundieron mensajes de despedida tras el deceso del joven pugilista. (Crédito especial: Instagram/ @vatosdebarrio)

Su triunfo ante Luis “Sismo” Corona le entregó el campeonato ligero de Fecombox, pero ahora el deceso del sonorense mantiene pendiente una definición fuera del ring: el destino de la corona que había ganado en febrero de 2026.

Óscar “Patroncito” Cortez encontró en Nogales el inicio de su camino al ring

Óscar Cortez nació en Hermosillo, aunque su vínculo deportivo y personal con Nogales marcó buena parte de su camino. Allí comenzó a acercarse al boxeo antes de continuar su preparación en la capital sonorense.

Nogales fue la ciudad donde creció y donde inició su relación con los cuadriláteros. El propio peleador se identificaba con ese lugar, aunque reconocía el respaldo que recibió más adelante en Hermosillo .

Su desarrollo profesional lo llevó al Caballero’s Team , encabezado por el entrenador Alfredo Caballero .

Desde ese espacio construyó una trayectoria breve, aunque con resultados que lo mantenían entre los prospectos del boxeo sonorense .

El récord que aparece de forma más consistente en los registros es de 8-0-1, con cuatro nocauts. Cortez no conoció la derrota como profesional y tuvo un empate ante Emiliano Griego en abril de 2025.

El entrenador Alfredo Caballero encabezó la preparación deportiva de Cortez dentro del Caballero’s Team. (Instagram/ @el_patroncito.c18)

El récord final no alcanza a resumir el recorrido de un joven que ya había convertido el boxeo en su lugar de pertenencia. Su última aparición lo dejó con un campeonato que lo instaló entre los nombres a seguir en el país y la división de peso ligero.

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La pelea ante Luis “Sismo” Corona quedó como su última noche

El 21 de febrero de 2026, Óscar subió al ring del Palenque de la Expogan para enfrentar a Luis “Sismo” Corona. Ambos llegaron sin derrotas y con la oportunidad de quedarse con el cinturón ligero de la Federación de Comisiones de Boxeo de México.

Cortez ganó por decisión ante Corona , un rival que también atravesaba una etapa invicta. Esa victoria le permitió conquistar el campeonato de peso ligero , avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) .

El resultado representó el punto más alto de su carrera. El sonorense cerró aquella noche con un título en sus manos y con un registro de ocho victorias , un empate y cuatro nocauts .

La pelea contra Luis “Sismo” Corona figura como su último combate confirmado. Por eso, el cinturón ligero quedó asociado a la última imagen deportiva del “Patroncito” arriba del cuadrilátero.

El "Patroncito" Cortez obtuvo el cinturón ligero de la Fecombox tras vencer por decisión a Luis “Sismo” Corona en el Palenque de la Expogan. (Instagram/ @coliseopromotions)

A partir de entonces, su nombre quedó ligado a una promesa que ya no podrá seguir sorprendiendo con sus actuaciones. Entrenadores, promotores, compañeros y gimnasios de la región difundieron mensajes de despedida, mientras su entorno mantuvo reserva sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El cinturón ligero de Fecombox quedó a la espera de una resolución

La muerte de un campeón suele abrir un proceso administrativo dentro de los organismos que avalan el título. En este caso, la Fecombox y el CMB todavía no anunciaron una resolución sobre el campeonato que ostentaba Óscar Cortez.

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La posibilidad más habitual es que el organismo declare el título vacante , aunque esa determinación todavía no fue comunicada de manera oficial.

Una vez que haya una resolución, la entidad puede ordenar una pelea entre contendientes disponibles de la división o establecer los criterios para elegir a quienes disputarán el cinturón de peso ligero .

Luis “Sismo” Corona podría entrar en consideración por haber enfrentado al “Patroncito” en la pelea titular, pero no existe un derecho automático para recibir el campeonato ni una designación anunciada para una nueva oportunidad.

El récord profesional del peleador concluyó invicto con ocho victorias, cuatro nocauts y un empate ante Emiliano Griego. (RS)

El cinturón permanece ligado a la última victoria de Óscar “Patroncito” Cortez. Cuando la Fecombox comunique su decisión, el boxeo sonorense sabrá cómo seguirá la división ligera; por ahora, la imagen del campeón invicto levantando ese título sigue siendo la última de una carrera que se apagó demasiado pronto.