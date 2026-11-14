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Pumas vs Burros Blancos en playoffs: el clásico universitario enciende los cuartos de final de la ONEFA 2026

El ´kickoff' se llevará a cabo en el estadio Olímpico Universitario y tendrá a dos de los equipos que representan a la UNAM y el Politécnico

Jugadores de fútbol americano alineados sobre el campo frente a la tribuna con público y un árbitro en el lateral.
Pumas CU y Burros Blancos se enfrentarán en playoffs de la ONEFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pumas CU y Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), disputarán este domingo 15 de noviembre la ronda de 4tos de final de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), en su temporada 2026 de la Liga Mayor desde el estadio Olímpico Universitario, con un boleto a semifinales y una nueva edición del clásico universitario.

El encuentro comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). En Ciudad Universitaria. los Pumas llegarán como el tercer sembrado de los 14 Grandes del futbol americano colegial de nuestro país, en cambio Burros Blancos se afianzó el sexto lugar. Los de Azul y Oro terminaron la campala regular con marca de 8-1, además de 312 puntos anotados y 263 recibidos. Los Guindas cerraron con registro de 5-4, 179 unidades a favor y 206 en contra.

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La serie de 4tos de Final se juega a un partido de cuatro cuartos, cada uno con duración de 15 minutos. El ganador de esta llave continuará en la pelea por el campeonato de la ONEFA 2026; el perdedor saldrá del estadio México 68 concretamente eliminado y en espera del ‘kickoff’ para la campaña 2027 de la Liga Mayor.

Pumas busca repetir la victoria de la Semana 2

Pumas CU y Burros Blancos jugarán en los playoffs de la ONEFA 2026
Pumas CU y Burros Blancos jugarán en los playoffs de la ONEFA 2026 (Pumas CU FBA)

La rivalidad entre los Pumas CU y Burros Blancos IPN se repite tiempo después de su último enfrentamiento de la Semana 2 en el Olímpico Universitario. El local recibe el duelo con el antecedente inmediato a su favor. Los Auriazules vencieron 35-27 a los de Zacatenco en un partido que se mantuvo cerrado durante la primera mitad.

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Los Pumas CU llegaron al descanso con ventaja de dos puntos y ampliaron la diferencia durante la segunda mitad. Leonardo Garza, su mariscal de campo lanzó para tres pases de anotación en aquel compromiso, sin embargo en postemporada cada equipo está al parejo y el escenario cambia: una derrota termina las aspiraciones de cada franquicia, mensaje que tiene claro Pumas CU y Burros Blancos del IPN para no permitir un duro revés.

Los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ganaron ocho de sus nueve compromisos de la temporada regular. Su única caída ocurrió contra Borregos del Tec de Monterrey en una histórica paliza 73-20. Para su buena fortuna, el resultado no evitó que terminaran fuera de los cuatro mejores y aseguraron recibir el duelo de eliminación directa contra Burros Blancos IPN.

Burros Blancos llega tras asegurar su lugar con un 25-2

(Foto: X)
Los guindas lograron su pase en la última semana de la campaña regular. (Foto: X)

Los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) obtuvieron un pase dramático a los playoffs de la ONEFA 2026 en la última jornada al derrotar 25-2 a Leones Anáhuac Cancún, resultado que le permitió conservar el sexto lugar. El equipo guinda buscará ajustar lo ocurrido en el primer clásico universitario ante Pumas CU.

La ofensiva de Zacatenco deberá mejorar su producción ante una defensa felina que logró sostener la ventaja en el enfrentamiento de septiembre último. El choque UNAM-Poli también ofrece antecedentes de postemporada. Desde la refundación de Burros Blancos en 2006 y el regreso de la denominación de Pumas CU, ambos programas educativos han disputado tres partidos en fase final, con balance de dos victorias auriazules y una politécnica.

En los seis enfrentamientos más recientes, Burros Blancos domina con cuatro triunfos, mientras Pumas CU ganó los dos últimos. Entre esos resultados figura el 35-27 de esta campaña y el 41-22 conseguido por los universitarios en 2024. Este domingo 15 de noviembre uno será protagonista y el otro antagonista camino al título de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

El ganador entre Pumas CU y Burros Blancos enfrentará una semifinal al rojo vivo

Fachada del Estadio Olímpico Universitario con un mural en relieve, banderas en la cornisa y patrullas estacionadas al pie de la rampa
Explanada del estadio Olímpico Universitario. ( Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

El clásico universitario forma parte de una ronda llena de historia y orgullo. La llave entre Pumas CU y Burros Blancos IPN reúne a dos instituciones con aficiones acostumbradas a medir su identidad deportiva en el futbol americano colegial. El Estadio Olímpico Universitario abrirá sus puertas para albergar un duelo al por mayor en la Ciudad de México.

Pumas tendrá la oportunidad de hacer valer su marca de 8-1 y el antecedente de la Semana 2. Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), buscará la revancha en paralelo a respaldar sus cuatro victorias en los últimos seis clásicos universitarios en el escenario más grande y respetado del futbol americano en la nación.

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