Gobierno de Chiapas ofrece empleo a quienes integran la caravana migrante que de se dirige a la frontera norte

El gobierno de Chiapas ofrece empleo a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Crédito: X/ @diariosur_oem

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Este sábado, el gobernador morenista de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar informó que se ha reactivado el programa de empleo temporal dirigido a personas en contexto de movilidad que transitan por la entidad.

La medida anunciada por Ramírez Aguilar surge como respuesta a la caravana migrante “Dios con nosotros” que avanza por la costa chiapaneca con rumbo al norte del país, específicamente, a la frontera con Estados Unidos.

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Gobierno de Chiapas ofrece empleos a las personas que integran la caravana migrante

El anuncio del gobernador chiapaneco se dio después de que ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronosticó que los viajeros no llegarán más allá de Oaxaca.

Mientras tanto, Eduardo Ramírez detalló que el programa tiene como objetivo brindar alternativas productivas y sustento económico a los extranjeros en Chiapas, ante el endurecimiento de las restricciones para cruzar hacia la Unión Americana.

“En Chiapas somos un pueblo solidario y humanista. Nuestra responsabilidad es tender la mano a quienes más lo necesitan, siempre con respeto a la dignidad y a los derechos humanos.

“He instruido al equipo de la Secretaría de la Frontera Sur para que, en coordinación con las distintas áreas del gobierno del estado, retomemos el programa de empleo temporal dirigido a las personas en contexto de movilidad que transitan por nuestra entidad, brindándoles la oportunidad de realizar actividades productivas y contar con una alternativa de trabajo digno durante su estancia en Chiapas”, dijo el gobernador emanado de Morena.

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El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, busca que la caravana migrante no llegue a la frontera norte. Crédito: X/ @ramirezlalo_

Reconocen las dificultades que enfrentan los contingentes norteamericanos y sudamericanos

Además, el titular del Ejecutivo estatal reconoció las diversas dificultades que enfrentan los contingentes norteamericanos y sudamericanos en su intento por llegar a la frontera norte de nuestro país, por lo que planteó opciones de arraigo temporal en el sureste mexicano.

“Sabemos que el tránsito migratorio se ha vuelto cada vez más complejo, especialmente ante las dificultades que enfrentan quienes buscan llegar a Estados Unidos. Por ello, consideramos que lo mejor es que las personas puedan permanecer en sus lugares de origen, pero que, cuando las circunstancias no lo permitan, encuentren alternativas que les ayuden a salir adelante”, agregó.

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Plan de ofertas de empleo en Chiapas para migrantes ya se ha implementado

Ramírez Aguilar también recordó que la política pública en cuestión ya fue aplicada en etapas anteriores, por lo que defendió su relanzamiento como una vía de atención institucional frente al flujo migratorio.

“Este programa ya lo hemos implementado en otros momentos y hoy volveremos a retomarlo, porque creemos que la atención al fenómeno migratorio debe hacerse con responsabilidad, sensibilidad y un profundo sentido humano.

“En Chiapas seguiremos trabajando por una migración ordenada, humana y con oportunidades, porque el humanismo que transforma se demuestra con hechos”, comentó el gobernador.

Así ha avanzado la caravana de migrantes por Chiapas

El anuncio estatal se da en un momento en el que la caravana migrante “Dios con nosotros” —que salió de Honduras el pasado 3 de noviembre— continúa su paso por Chiapas rumbo al municipio de Arriaga, situado a hora y media de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Antes de llegar a ese punto, el grupo ya recorrió localidades como Huehuetán, Huixtla y Escuintla.

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A lo largo de la costa chiapaneca, decenas de familias, mujeres con carriolas y jóvenes en bicicleta enfrentaron jornadas de hasta ocho horas de caminata diaria. Para descansar, se refugiaron bajo domos comunitarios, y para asearse y lavar la ropa, recurrieron a las aguas contaminadas del río Huixtla.

Migrants of various nationalities, including families with children, prepare to continue their journey in a caravan known as "Dios con Nosotros" ("God With Us") toward northern Mexico as they seek to reach the United States, in Huixtla, Chiapas, Mexico, November 13, 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Durante el trayecto, además, debieron esquivar los retenes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional.

Sheinbaum niega que haya una caravana hacia el norte del país

Pese al notable avance del grupo por el sureste mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que –durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional– que actualmente no existe ninguna caravana en tránsito hacia la frontera norte.

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Asimismo, pronosticó que esta caravana no pasará más allá de Oaxaca, al afirmar que la mayoría de los migrantes opta por quedarse en Chiapas tras recibir información sobre el cierre fronterizo estadounidense.

“La caravana que se está formando se está atendiendo como se han atendido las otras 23 caravanas que no han pasado de Oaxaca hacia el norte”, expresó la primera mandataria.

Trump genera desintegración de las caravanas que se dirigen a territorio estadounidense

Sheinbaum Pardo indicó que, desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, 24 caravanas se desintegraron en territorio mexicano a partir de la orientación que brindó la Secretaría de Gobernación sobre la imposibilidad de ingresar al país vecino.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló que han frenado el tránsito de 24 caravanas migrantes hacia la frontera con Estados Unidos desde que el presidente Donal Trump asumió su más reciente cargo Foto: Captura de pantalla

Entre los integrantes de la caravana, no obstante, persiste el temor a dispersarse por la inseguridad que impera en la ruta. Algunos viajeros relataron haber sufrido secuestros y extorsiones a manos de grupos criminales cuando viajaron solos. Otros, en cambio, admitieron que, aunque su meta principal es llegar a la Unión Americana para trabajar, contemplan la posibilidad de aceptar documentos migratorios en México si no consiguen avanzar hacia el norte.

Hay que evitar que lleguen a la frontera norte a toda costa, por los que el gobierno de Chiapas ofrece ofertas de empleo a los personas que integran la caravana migrante.

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