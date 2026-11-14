El retiro no se construye con una sola cuenta

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Tener una AFORE y pensar que con eso tenemos resuelto nuestro retiro es como guardar un solo calcetín en el armario y creer que estamos listos para salir de casa. Nos faltan las botas, el saco, la boina y hasta la bufanda.

Aunque parezca una comparación divertida, refleja una realidad financiera: millones de personas tienen una cuenta para el retiro, pero no necesariamente saben cuánto dinero han acumulado, cómo está creciendo ni, sobre todo, para qué les alcanzará. Lo cierto es que, por sí sola, difícilmente será suficiente para cubrir todas sus necesidades durante la vejez.

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En México, el sistema de cuentas individuales representa una base importante para construir el futuro pensionario. Sin embargo, tener una AFORE no garantiza que contaremos con los recursos necesarios para mantener nuestro nivel de vida cuando dejemos de trabajar.

El problema comienza cuando confundimos tener una cuenta para el retiro con contar con un plan financiero para esa etapa. Son dos cosas muy distintas.

Por supuesto, es indispensable conocer cuánto dinero tenemos acumulado, revisar los rendimientos, identificar nuestro régimen pensionario y entender las semanas cotizadas. Pero también necesitamos calcular cuánto necesitaremos para vivir cuando ya no tengamos un ingreso laboral, durante cuántos años tendremos que financiar esa etapa y cómo haremos frente a los gastos de salud y otros imprevistos. La respuesta difícilmente estará en una sola herramienta.

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Construir un retiro financieramente sostenible requiere una estrategia que combine distintas alternativas: ahorro voluntario, inversiones de largo plazo, planes personales de retiro, activos productivos y otras fuentes de ingresos. La combinación dependerá de la edad, los objetivos, la capacidad de ahorro y las responsabilidades de cada persona.

No se trata de contratar todos los instrumentos disponibles ni de acumular productos financieros sin una dirección clara. Se trata de entender para qué sirve cada uno, qué riesgos implica y cómo puede contribuir a un objetivo común: conservar nuestra independencia económica.

Hay otro elemento que suele subestimarse: el tiempo. Comenzar a construir patrimonio desde los primeros años de vida laboral permite distribuir el esfuerzo financiero, aprovechar los horizontes de inversión y ajustar la estrategia conforme cambian nuestras circunstancias. En cambio, esperar hasta los últimos años de la vida laboral para resolver el retiro puede reducir considerablemente las alternativas disponibles.

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Y no, no se trata de desacreditar a las AFORE ni de restarles importancia. Son una pieza fundamental del sistema pensionario, pero no necesariamente representan la totalidad de los recursos que necesitaremos durante la vejez. Revisar nuestra cuenta es un primer paso; construir otras fuentes de ingresos es parte de una planeación financiera más amplia.

El retiro no debería convertirse en una etapa en la que descubramos cuánto dinero nos faltó ahorrar, sino en una oportunidad para disfrutar de las decisiones que tomamos con anticipación.

Por eso, antes de preguntarnos cuánto tenemos acumulado en nuestra cuenta de retiro, deberíamos plantearnos algo más importante: ¿qué otras fuentes de ingresos estamos construyendo para el día en que dejemos de trabajar?

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Porque una cosa es tener un ahorro para el retiro y otra muy distinta es contar con un patrimonio capaz de sostenernos durante esa etapa. Y para llegar bien preparados a ese momento de la vida, necesitamos mucho más que un solo calcetín.