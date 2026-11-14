Cuerno Azulado, la canción con la que Gabito Ballesteros se burló de la policía que intentaba arrestarlo en Querétaro

Gabito Ballesteros interpreta un fragmento de Cuerno Azulado ante policías durante su detención en Querétaro. (Max Alonso- infobae)

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Gabito Ballesteros cantó Cuerno Azulado frente a policías que lo rodeaban durante su detención en Querétaro la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026, en lo que se convirtió en uno de los episodios más comentados de la Feria Internacional Ganadera.

El cantante de corridos tumbados transmitió en vivo el operativo que se desplegó fuera del recinto ferial mientras permanecía dentro de su camioneta y se negaba a descender. En ese contexto, interpretó un fragmento de Cuerno Azulado. La canción estaba en la lista de temas expresamente prohibidos para su presentación.

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El concierto fue cancelado luego de que Gabito Ballesteros interpretó AMG

El Comité Organizador de la feria corta el audio y suspende la presentación del cantante sonorense por apología del delito. (Ig gabitoballesteros)

Horas antes, Gabito Ballesteros se había presentado en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. El artista afirmó que antes del evento habló con la promotora para definir cuáles canciones no podía interpretar. “Le dije: ‘¿Sabes qué? Dime qué canciones no quieren que cante’. Hice la lista. Nomás me estaban prohibiendo cantar Turio, Presidente, Cuerno Azulado y Lou Lou, esas cuatro canciones”, declaró Gabito Ballesteros durante la transmisión en vivo.

Según Gabito Ballesteros, AMG no formaba parte de las restricciones acordadas. “No hice nada más que cantar AMG. A mí me dijeron que sí la podía cantar”, sostuvo. No obstante, el Comité Organizador de la feria emitió un comunicado con una versión diferente: indicó que el artista interpretó un tema no autorizado en el setlist inicial, recibió una advertencia y pudo regresar al escenario, pero luego cantó AMG, que las autoridades consideraron que incurría en apología del delito.

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Tras eso, el personal técnico cortó el audio del concierto. El comunicado de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro sostuvo que la medida “se tomó para proteger al público, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”.

Los organizadores argumentan que Gabito Ballesteros conocía la prohibición de corridos bélicos en Querétaro

El artista sostiene que la promotora del evento autorizó la interpretación del tema AMG en el Teatro del Pueblo. (Infobae México / Instagram)

Querétaro cuenta con una prohibición oficial contra la interpretación y reproducción de música que haga apología del delito o promueva la violencia. La medida abarca narcocorridos, corridos bélicos, corridos tumbados, progresivos, alterados y cualquier expresión visual que glorifique actividades criminales. Los organizadores de la Feria Internacional Ganadera señalaron que Gabito Ballesteros conocía esta normativa y que incumplió el acuerdo una vez antes de que se le retirara definitivamente el sonido.

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Luego de que se suspendió el concierto, Gabito Ballesteros bajó del escenario para despedirse del público y se dirigió a su vehículo con la intención de retirarse. Fue en ese momento cuando comenzó el conflicto con los elementos policiales.

Gabito Ballesteros denunció que usaron gas lacrimógeno para sacarlo de la camioneta

Una grúa traslada la camioneta con el músico en el interior hacia la sede de la FGR en la capital queretana. (feria.ganadera.qro/Instagram)

En la transmisión en vivo, el cantante narró que su equipo fue intervenido por los uniformados. “Les empezaron a quitar las armas a mis escoltas, me bajaron a los choferes de mis carros y le pusieron a la camioneta cosas para que no pudiera avanzar”, explicó Gabito Ballesteros. Pese a las insistencias de los policías para que descendiera, el artista se negó a hacerlo. “Estaban tercos: ‘Bájate, bájate’. Me aventaron gas para que me bajara. Ahí están todos esperando a que yo me baje, pero no lo voy a hacer, plebes”, dijo.

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En ese momento fue cuando Gabito Ballesteros interpretó el fragmento de Cuerno Azulado frente a los agentes. Poco después, una grúa trasladó la camioneta —con el cantante adentro— hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en avenida Estadio, al sur de la capital queretana.

Cuerno Azulado es una colaboración con Natanael Cano con referencias explícitas al crimen organizado

Las infracciones por apología del delito en la Feria Internacional Ganadera contemplan multas superiores a un millón de pesos. (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP, archivo)

Cuerno Azulado es una canción que Gabito Ballesteros grabó en colaboración con Natanael Cano. La letra incluye referencias explícitas a estructuras del crimen organizado, tráfico de drogas, presuntos vínculos con autoridades y personajes relacionados con organizaciones criminales. El tema estuvo entre los cuatro explícitamente vetados para la presentación de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026.

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AMG, el tema que derivó en la cancelación del concierto, es una colaboración de Gabito Ballesteros con Natanael Cano y Peso Pluma. La canción hace referencia al modelo de automóvil favorito del Cártel de Sinaloa y a la facción conocida como Los Chapitos, aunque sin mencionarlos directamente.

La detención quedó registrada a las 4:00 de la madrugada; Gabito Ballesteros fue puesto a disposición de la FGR

(Facebook Gabito Ballesteros)

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que Gabito Ballesteros fue detenido por la Policía Estatal de Querétaro a las 4:00 de la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026 y quedó a disposición del Ministerio Público de la FGR. El artista, originario de Sonora, cuestionó públicamente la legalidad de su arresto. “Esto ya está escalando, como ciudadanos tenemos que hacer algo. ¿Cuál fue mi delito? Ya en serio, ¿cuál fue? Me contrataron a mí para un evento, vine, canté”, declaró Gabito Ballesteros en la transmisión.

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La apología del delito, tipificada en el artículo 208 del Código Penal Federal, contempla sanciones de 10 a 180 jornadas de trabajo comunitario cuando el delito no llega a ejecutarse. En el ámbito de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el comunicado organizador indicó que la infracción puede derivar en una multa de 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a más de un millón de pesos, así como en veto para artistas reincidentes. Al cierre de la jornada, el nombre de Gabito Ballesteros ya no figuraba en el Registro Nacional de Detenciones, aunque se desconocía si había pagado alguna multa o bajo qué condiciones quedó en libertad.