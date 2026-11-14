Defensa destruye 38 plantíos de amapola y marihuana en cuatro estados: golpe al narco supera los 6 mdp

Los operativos se concentraron en los estado de Oaxaca, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Crédito: Defensa

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El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana destruyeron 38 plantíos de enervantes en una superficie de 4.9 hectáreas, distribuidos en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa. La acción se ejecutó el 13 de noviembre mediante reconocimientos terrestres y aéreos combinados.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó este 14 de noviembre, a través de sus canales oficiales, que el operativo representó una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 6.02 millones de pesos, al debilitar una de sus fuentes de financiamiento operativo.

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Autoridades no precisaron cuántos plantíos se erradicaron en cada estado

Del total de 38 plantíos localizados, 20 correspondieron a cultivos de amapola y 18 a cultivos de marihuana. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántos plantíos se destruyeron específicamente en cada entidad ni la proporción de hectáreas que correspondió a cada estado.

La confirmación del golpe al narco llegó por medio de los canales oficiales de Defensa en redes sociales, sin embargo, tampoco precisó las coordenadas exactas ni los municipios donde se ubicaron los cultivos.

Elementos del Ejército mexicano erradicando un plantío de marihuana. Crédito: Defensa

No se ha revelado si hubieron detenciones vinculadas a los plantíos ni si las autoridades identificaron al los diferentes grupos delictivos responsables de la operación.

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El comunicado se limitó a reportar la localización y destrucción de los cultivos, sin abundar en la fase de investigación posterior.

Un video compartido mostró el sobrevuelo de helicópteros que rociaron químicos sobre los plantíos

Un video difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional mostró el recorrido de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana sobre las zonas de cultivo. Las aeronaves rociaron con un químico los plantíos detectados durante los sobrevuelos de reconocimiento.

Las imágenes también mostraron el despliegue terrestre del Ejército Mexicano en las zonas inhabilitadas. Personal militar desprendió plantas de marihuana desde la raíz y las colocó en montículos sobre el terreno para su incineración posterior.

Personal de la Fuerza Aérea Mexicana participó los operativos. Crédito: Defensa

En una de las secuencias se observa como un elemento militar con uniforme de campaña y arma larga realizó la incineración, mientras el humo cubría buena parte de la ladera donde se ubicaba el cultivo.

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El material visual permitió observar la combinación de los dos métodos de destrucción: la aspersión química desde el aire sobre tramos de vegetación donde se identificaron plantíos, y la incineración manual en tierra de las plantas ya arrancadas por los soldados.

El video también mostró el terreno montañoso donde se desarrollaron las labores, con vegetación mixta de árboles y matorral que dificultó la localización de los cultivos únicamente desde tierra.

Un segundo golpe al CJNG inhabilitó dos laboratorios y dos invernaderos en Jalisco

El pasado 13 de noviembre, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, inhabilitaron dos laboratorios de drogas sintéticas y dos invernaderos de marihuana en Degollado, Jalisco.

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La acción se ejecutó en cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación y quedó enmarcada como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para debilitar las estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aseguramiento en Jalisco vinculado al Tío Lako. Crédito: Defensa

Las autoridades aseguraron dos centros de producción de metanfetamina, además de procesamiento y extracción de cannabidiol y tetrahidrocannabinol de la planta de marihuana. También se aseguraron un invernadero de marihuana de aproximadamente 3 mil 250 metros cuadrados, otro de 8 mil 400 metros cuadrados, así como armamento y cartuchos de diverso calibre.

De acuerdo con la investigación, las instalaciones eran operadas por un grupo delictivo encabezado por Heraclio Guerrero, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG. Los inmuebles contaban con maquinaria para la elaboración de metanfetamina y para el procesamiento de alta pureza de CBD y THC, lo que demuestra el nivel de innovación que está desarrollando el cártel jalisciense.

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Fotografías del aseguramiento. Crédito: X - @Defensamx1

La Defensa estimó la afectación económica de este operativo en 17 millones de pesos mensuales, en caso de haber continuado la producción de droga sintética, más 5 millones de pesos en infraestructura instalada.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México para continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

La dependencia precisó que, con este resultado, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional acumularon el aseguramiento de 2 mil 708 laboratorios y áreas de concentración durante la administración de la presidenta Claudia Shainbaum.

La Secretaría de la Defensa Nacional difundió el reporte del operativo en Jalisco el mismo 13 de noviembre, día en que se ejecutó la acción contra los dos laboratorios y los dos invernaderos en Degollado. El comunicado sobre la destrucción de los 38 plantíos en los cuatro estados se difundió un día después, el 14 de noviembre.

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Ambos comunicados se publicaron a través de los canales oficiales de la Defensa, donde la dependencia documenta los resultados de sus operativos contra cultivos y laboratorios ilícitos.

Entre los dos despliegues, la afectación económica combinada a la delincuencia organizada sumó más de 28 millones de pesos, entre los 6.02 millones de pesos del caso de los plantíos y los 22 millones de pesos del operativo en Jalisco.