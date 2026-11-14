PAN Edomex propone que ferias y eventos culturales de menos de 500 personas solo den aviso al municipio

Feria en San Cristóbal en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Grupo Parlamentario del PAN en el Estado de México (Edomex) propone que las ferias, funciones, exposiciones y otros eventos culturales gratuitos con aforo menor a 500 personas solo deban avisar al municipio con 48 horas de anticipación, sin quedar sujetos a una autorización previa que puede retrasar o impedir su realización.

La iniciativa busca modificar la Ley de Eventos Públicos estatal para distinguir entre actividades comunitarias de baja escala y espectáculos masivos. La propuesta establece requisitos: los eventos deben ser gratuitos, no tener fines de lucro y no representar riesgos sanitarios, ambientales o de protección civil.

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La bancada sostiene que los trámites actuales pueden desalentar a promotores, artistas y colectivos que organizan actividades en espacios públicos. El planteamiento parte de una idea: una feria de barrio, una exposición vecinal o una presentación artística no requieren el mismo procedimiento que un concierto con miles de asistentes.

El municipio recibiría aviso, pero no tendría que autorizar el evento

La reforma plantea que los organizadores entreguen un aviso a la autoridad municipal 48 horas antes de realizar la actividad. La notificación tendría fines de coordinación en materia de seguridad e integridad de las personas asistentes.

El texto elimina la necesidad de obtener una autorización expresa para los eventos que cumplan con las condiciones previstas. Los municipios conservarían facultades para verificar, antes o durante la actividad, que se mantengan las características declaradas por los organizadores.

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Feria de la piñata Acolman conciertos Edomex (ContinuamosmX/FB

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y el coordinador de la bancada panista, Pablo Fernández de Cevallos González, presentan la propuesta durante una sesión plenaria de la LXII Legislatura estatal.

La iniciativa no abre la puerta a cualquier concentración pública. Quedarían fuera los eventos con cobro de entrada, fines comerciales, riesgos de protección civil o una asistencia prevista de 500 personas o más.

También quedarían sujetos a revisión aquellos casos en los que la autoridad detecte que la actividad no corresponde con lo reportado en el aviso. El proyecto prevé que los municipios puedan intervenir para constatar que se respeten las condiciones de gratuidad, aforo y ausencia de riesgos.

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La propuesta incluye la figura de afirmativa ficta

Uno de los puntos centrales es la incorporación de la afirmativa ficta. Bajo esta figura, el evento se entendería legalmente autorizado si transcurre el plazo sin que la autoridad emita una respuesta o una prevención fundada y motivada.

La propuesta busca evitar que la falta de respuesta oficial paralice actividades culturales. En los hechos, el mecanismo impediría que un trámite quede detenido por silencio administrativo cuando el organizador ya presentó el aviso y acreditó que cumple con los requisitos establecidos.

Felipe Torres sostiene que la modificación busca dar certidumbre jurídica a quienes impulsan actividades públicas. El argumento es que los horarios, la organización de los servicios municipales y los procedimientos administrativos pueden convertirse en una barrera para la realización de eventos gratuitos.

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La medida también coloca a los ayuntamientos ante una nueva obligación operativa. Las áreas encargadas de cultura, gobierno, seguridad y protección civil tendrían que revisar con rapidez los avisos recibidos cuando consideren que una actividad requiere verificación.

Lista la Feria de la piñata en el municipio de Acolman, Edomex (Congreso Edomex)

El proyecto no precisa en el planteamiento difundido cuáles serían los mecanismos para resolver disputas si un municipio objeta la clasificación de un evento como actividad de bajo riesgo. Ese punto quedaría sujeto a la discusión legislativa y a la redacción final de la reforma.

El PAN vincula la propuesta con el bajo gasto cultural

La exposición de motivos relaciona la simplificación de trámites con el presupuesto estatal destinado a cultura y arte. De acuerdo con el documento, el Edomex asigna 2,071 millones de pesos a ese rubro durante el ejercicio fiscal 2026.

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Esa cantidad representa el 0.50% del presupuesto total de la entidad, según la iniciativa. El porcentaje baja frente al 0.52% asignado en 2025, pese a que el presupuesto estatal registra un incremento superior a 5% en términos reales.

El PAN interpreta esa reducción porcentual como una señal de desinterés por el sector cultural. La bancada plantea que, mientras se discuten mayores recursos, las autoridades deben retirar obstáculos administrativos para acercar actividades artísticas a comunidades donde la oferta es limitada.

El documento cita el Módulo sobre Eventos Culturales 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según los datos referidos, 43% de las personas de 18 años y más realizó o participó en alguna actividad artística durante los últimos 12 meses.

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La iniciativa también señala que 65% de la población de 12 años y más asistió al menos a un evento cultural en el mismo periodo. Con esos datos, los promoventes sostienen que existe participación e interés social, pero las actividades enfrentan restricciones derivadas de la burocracia.

La propuesta queda ahora en manos de la LXII Legislatura estatal, que deberá definir si modifica los procedimientos municipales para que los eventos culturales gratuitos de menor escala pasen de requerir permiso a sólo presentar un aviso.