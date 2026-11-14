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Ni miedo ni respeto especial por Gilberto Mora: Jamaica lanza advertencia al juvenil del Tri

Mora tendrá que responder a la presión que Jamaica pretende ejercer

Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)
(@miseleccionmx)
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Gilberto Mora tendrá un reto especial en el partido contra Jamaica. El juvenil mexicano ha llamado la atención por sus condiciones futbolísticas, pero el rival ya tiene claro cómo piensa enfrentarlo: no le dará espacios y buscará ponerlo a prueba durante los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El encargado de dejarlo claro fue Rudolph Speid, técnico de los Reggae Boyz, quien reconoció el talento del jugador mexicano, aunque descartó que su presencia vaya a cambiar los planes de su equipo. En la conferencia previa al encuentro, el entrenador incluso lanzó una advertencia sobre lo que le espera a ‘Morita’ en Kingston.

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Jamaica quiere poner a prueba a Gilberto Mora

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Speid no escatimó elogios para el futbolista del Tri, al que describió como un jugador “muy, muy bueno”. Sin embargo, también explicó que la intención de Jamaica será incomodarlo con una marca intensa y evitar que pueda mostrar sus mejores cualidades.

Sabemos de él, es muy bueno, pero al final del día, cuanto más presión pones, menos muestra sus habilidades. Si es realmente bueno, sobrevivirá; si no, lo presionaremos”, declaró el seleccionador jamaiquino.

La advertencia no quedó únicamente en palabras. Ricky-Jade Jones, quien vive su primera convocatoria con los Reggae Boyz, también habló sobre el mexicano y dejó claro que no preparan el partido pensando en detener a un solo futbolista.

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Respetamos al rival, pero en la cancha son 11 contra 11. No le damos más importancia a uno de sus jugadores que a otro”, señaló.

Así, Mora tendrá que responder a la presión que Jamaica pretende ejercer en el primer capítulo de la eliminatoria, aunque el equipo mexicano cuenta con otros nombres para buscar hacer daño en Kingston.

Posibles alineaciones de Jamaica y México

(AP Foto/Stephanie Scarbrough)
(AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Estos son los futbolistas que podrían arrancar el encuentro de ida en el National Stadium:

Jamaica: Jahmali Waite; Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King; Christopher Ainsworth, Courtney Clarke, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Renaldo Cephas y Daniel Green.

Director técnico: Rudolph Speid.

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones.

Director técnico: Rafael Márquez.

Árbitro: Mario Escobar, de Guatemala.

¿Cuándo y dónde ver Jamaica vs México?

Escudos de las federaciones de fútbol de Jamaica y México con las letras VS en medio sobre el césped de un estadio iluminado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

México visitará a Jamaica este sábado 14 de noviembre de 2026 en el National Stadium de Kingston. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 20:00 horas en territorio jamaicano.

La serie de cuartos de final se definirá el martes 17 de noviembre, cuando el Tri reciba al conjunto caribeño en Monterrey.

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