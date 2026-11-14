Enrique Inzunza y Gámez Mendívil podrían ser los siguientes en recuperar cuentas bloqueadas por la UIF. (Foto: X/@InzunzaCazarez)

Guardar

Al igual que lo hizo el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien recurrió a los tribunales para tratar de liberar sus cuentas del bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza estarían siguiendo la misma vía legal.

Sus cuentas fueron bloqueadas el pasado 18 de mayo, semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los incluyera en una lista de diez personas, a quienes relacionó con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Enrique Inzunza y Gámez Mendívil van por desbloqueo de cuentas

La revista Proceso dio a conocer que una fuente de la Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le habría confirmado que los tres morenistas iniciaron un proceso legal para recuperar sus cuentas, las cuales se mantienen bloqueadas desde hace casi seis meses.

Cabe recordar que, el día de ayer 13 de noviembre de 2026, Rubén Rocha Moya consiguió una suspensión provisional para acceder de manera parcial a sus recursos económicos, los cuales contemplan tres pensiones que ascienden a un monto anual de un millón y medio de pesos.

Senado paga a Enrique Inzunza 122 mil pesos mensuales pese a cuentas bloqueadas por la UIF. (Imágenes: Transparencia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida cautelar ha llevado a que Enrique Inzunza cobre su dieta, que supera los cien mil pesos mensuales, a través de cheques bancarios, debido a que no puede acceder a los recursos económicos de sus cuentas.

PUBLICIDAD

Una licencia sin vencimiento mantiene a Culiacán en incertidumbre

Actualmente, el cabildo de Culiacán se encuentra en incertidumbre sobre la licencia que Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó en mayo, debido a que el plazo legal venció, sin embargo, una resolución ha dejado sin efectos la conclusión del procedimiento presentado por el alcalde.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Culiacán consideró improcedente la solicitud presentada por la regidora interina Lourdes Érika Sánchez Martínez, ya que el alcalde con licencia no especificó el tiempo para dar por concluido su permiso.

La decisión del titular de la dependencia, Miguel Ángel Calderón Espinoza, precisa que el tiempo de vigencia de la licencia solicitada tiene como fecha limite la conclusión del periodo constitucional para el cual fue electo.

PUBLICIDAD

Gámez Mendívil ya excedió el tiempo de licencia previsto en la legislación estatal. (Foto: Facebook)

Sin embargo, la respuesta del directivo contradice a la legislación estatal, la cual argumenta en su artículo 148 que ninguna licencia debe exceder los seis meses de permiso, tiempo que ya se venció.

Alcalde con licencia de Culiacán rechazó acusaciones de EEUU

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente mantener vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación presentada ante una corte federal de Nueva York, habría recibido sobornos superiores a los 10 mil dólares mensuales desde junio de 2022, a cambio de permitir las operaciones del grupo criminal y evitar detenciones mediante la Policía Municipal.

PUBLICIDAD

Las imputaciones también incluyen presunta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, así como delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Los documentos judiciales sostienen que Gámez habría utilizado su posición como autoridad municipal para brindar protección a integrantes de la organización criminal y facilitar sus actividades.

El 1 de mayo de 2026, Gámez Mendívil solicitó licencia temporal para separarse de la alcaldía, luego de que el Cabildo de Culiacán aprobara por unanimidad su petición. La decisión ocurrió días después de que se hicieran públicas las acusaciones y en medio de la salida temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, también señalado por las autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

Juan de Dios fue señalado de vínculos con Los Chapitos. (FOTO: X: @JuandDiosGamez)

En su primera respuesta, el alcalde rechazó los señalamientos y aseguró que carecían de fundamento, además de defender su actuación conforme a la legalidad.

La cercanía política entre Gámez y Rocha Moya también forma parte del contexto del caso. Antes de llegar a la alcaldía, el primero fue asesor del hoy gobernador con licencia cuando este se desempeñaba como senador y posteriormente delegado de los programas federales en Sinaloa.

Incluso, Gámez ha reconocido públicamente a Rocha Moya como su padrino. En mayo, tras recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República, reiteró que acudiría a comparecer con la “certeza” de haber actuado siempre con apego a la legalidad y responsabilidad.

PUBLICIDAD