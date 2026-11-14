Caso Vadhir Derbez: pasajero de crucero revela detalles del viaje que detonó segunda denuncia por presunto abuso

El actor Vadhir Derbez mira hacia la cámara en una sala iluminada con tonos morados durante una presentación con público. (Instagram: Vadhir Derbez)

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Un supuesto pasajero del crucero en el que viajaron Vadhir y José Eduardo Derbez en septiembre de 2026 ofreció nuevos detalles sobre el comportamiento de los actores durante la travesía.

Su testimonio fue difundido por el periodista Jorge Carbajal, en medio de la segunda denuncia por presunto abuso sexual que involucra al hijo de Eugenio Derbez.

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La persona consultada aseguró que ambos hermanos viajaron acompañados de amigos y amigas a bordo del Icon of the Seas, de Royal Caribbean. Según su relato, Vadhir solía acudir al bar por las tardes o noches, cuando había menos pasajeros, mientras que José Eduardo pasaba más tiempo en la alberca, comiendo o descansando.

“Que el que andaba más movido y haciendo más actividades y de un lado para otro era Vadhir”, relató la fuente a Carbajal. También afirmó que el actor solía estar acompañado y que, cuando los pasajeros se acercaban a pedirle fotografías o conversar, los saludaba, aunque procuraba mantener interacciones breves.

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Los actores Vadhir y José Eduardo Derbez posan en la cubierta de un crucero frente al mar durante la puesta de sol. (Instagram)

Pasajero revela cómo era la convivencia de Vadhir Derbez en el crucero

El testimonio también abordó las condiciones de acceso a bares y áreas del barco. Según la persona consultada, los pasajeros utilizaban pulseras para identificar qué bebidas podían solicitar y los menores de edad tenían restricciones de horario y espacios.

La fuente señaló que durante el viaje también había estudiantes acompañados por responsables de grupo. “Los chaperones andaban con cierto número de niñas y niños todo el tiempo y no se le podía perder ninguno”, aseguró.

Sobre las versiones de que Vadhir habría dado bebidas a una joven, el supuesto pasajero explicó que los menores podían pedir algunas consumiciones, pero debían identificarse y existían límites.

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Añadió que, de acuerdo con lo que le contaron, el personal del crucero podía mantener bajo custodia en un camarote a una persona acusada de una conducta indebida hasta llegar a puerto, donde sería entregada a las autoridades.

Carbajal también mencionó fotografías en las que aparece el actor con una mujer en un área exclusiva para adultos. La fuente consideró que las cámaras instaladas en distintas zonas del barco podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Mientras las versiones sobre el crucero siguen sin una resolución pública, el expediente judicial permanece marcado por el amparo que cuestionó la legalidad de la orden de captura.

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Una mano sostiene una fotografía instantánea de un grupo de personas en una piscina frente al mar abierto durante un viaje en crucero de Vadhir Derbez. (X)

Jueza detectó fallas en la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez

En paralelo, el proceso relacionado con otra denuncia contra el actor tuvo un revés para la Fiscalía de la Ciudad de México. Una jueza federal concedió un amparo contra la orden de aprehensión emitida el 24 de abril de 2026, al considerar que no se justificó constitucionalmente la necesidad de detenerlo.

La resolución del juicio de amparo 575/2026, emitida el 15 de julio por la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, señaló deficiencias en la argumentación del juez de control, quien habría enumerado los datos de prueba de la Fiscalía sin explicar cómo acreditaban el delito y la probable participación del actor.

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Entre las irregularidades identificadas también estuvo la falta de claridad sobre los dictámenes médicos y psicológicos, así como dudas sobre la traducción de la declaración de la denunciante, quien no habla español. La autoridad ministerial tampoco habría precisado quién fungió como intérprete ni aportado elementos para verificar la fidelidad de la traducción.

La jueza cuestionó, además, que la Fiscalía considerara que el actor podía escapar o representar un riesgo para la denunciante sin presentar elementos suficientes para acreditar esas circunstancias. El fallo ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión una vez que la sentencia cause ejecutoria.

El abogado de Derbez, Enrique González Casanova, sostuvo en De Primera Mano que el amparo indirecto impide que la Fiscalía lo cite en los términos planteados. “Es una narrativa bien dolosa y hay que tener mucho cuidado con eso”, declaró.

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El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

Carlos Jiménez denuncia presunto uso de bots para favorecer al actor

La controversia también llegó a las redes sociales. El periodista Carlos Jiménez denunció en X la presunta operación de granjas de bots para difundir comentarios favorables a Vadhir Derbez y presentar su situación legal como la de cualquier ciudadano.

“LANZAN GRANJAS de BOTS para AYUDAR a VADHIR DERBEZ”, escribió, al cuestionar los mensajes que defendían la actuación del actor frente a las autoridades.

El periodista Carlos Jiménez denunció en X la presunta operación de granjas de bots para difundir comentarios favorables a Vadhir Derbez. (X)

Jiménez afirmó que la Fiscalía no había logrado notificarlo y señaló que su abogado lo estaría protegiendo mediante recursos legales.

Vadhir Derbez ha negado las acusaciones y aseguró que fue víctima de un intento de extorsión por 350 mil dólares; además, presentó una contrademanda.