Mientras Rafa Márquez y Erik Lira respaldan a Gilberto Mora, en Jamaica le lanzan amenaza: “Si es realmente tan bueno, sobrevivirá”

El técnico Speid reconoce la calidad del juvenil de Xolos, pero prepara un plan para cerrar espacios, cortar circuitos y obligarlo a la incomodidad en el National Stadium. (Fotos: REUTERS)

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La camiseta con el 10 en la espalda, una eliminatoria fuera de casa y un rival que ya prometió ir a buscarlo con todo: Gilberto Mora llegará a Kingston con los reflectores encima.

El juvenil mexicano será una de las piezas que Jamaica intentará apagar desde el primer minuto en la ida de los cuartos de final de la Nations League.

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Gilberto Mora portará la camiseta número 10 de la Selección Mexicana en la visita ante Jamaica por la Nations League. (X/ @miseleccionmx)

Mientras Rafa Márquez lo sostiene como una de las apuestas de su proceso y Erik Lira se ofrece a cubrirlo para darle libertad, los Reggae Boyz preparan una prueba de presión, contacto y poco margen para la creatividad en el National Stadium.

Jamaica lanza una advertencia directa contra Gilberto Mora

La Selección Jamaicana no esconde que tiene identificado al futbolista de Xolos. Para su técnico, el talento de “Morita” está fuera de discusión, aunque su intención es impedir que pueda recibir con libertad, girar entre líneas y conectar con el ataque.

Después de reconocer que el mexicano es “muy, muy, muy, muy bueno”, Rudolph Speid explicó que los Reggae Boyz buscarán someterlo a un contexto de máxima exigencia: “Si es realmente bueno, sobrevivirá. Si no, veremos; vamos a presionarlo”.

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El técnico jamaiquino Speid asegura que su equipo presionará a Mora para medir su respuesta en la cancha. REUTERS/Eloisa Sanchez

La advertencia no significa que los jamaiquinos colocarán una marca individual durante los 90 minutos. El plan apunta a cerrar espacios, cortar los circuitos y obligar a Gilberto a recibir de espaldas o lejos del área rival.

Ricky-Jade Jones reforzó el mensaje al hablar de una respuesta colectiva. Jamaica reconoce que el jugador de Xolos puede cambiar una acción con una jugada, pero insistió en que el partido será de 11 contra 11 y que la prioridad será frenar las virtudes de todo el conjunto mexicano.

Así, el primer duelo de la serie pondrá a Mora ante una experiencia diferente a los amistosos. La presión de la tribuna, el despliegue físico del rival y la obligación de sacar un resultado harán que cada intervención del 10 tenga un peso mayor.

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Erik Lira promete sostener al Tri para que Morita pueda crecer

En la concentración mexicana, Erik Lira explicó que su papel puede ser determinante para darle aire al juvenil. El capitán de Cruz Azul entiende que la capacidad de Mora aparece cuando puede recibir, encarar y arriesgar, por lo que se ofreció a asumir parte del trabajo de recuperación.

La idea del mediocampista no se limitó a un elogio: “A mí me encanta tener a jugadores como Gil Mora y me motiva también porque sabes que al darle la pelota te va a hacer algo diferente”.

Erik Lira asumirá las tareas de recuperación para otorgar diversión y libertad creativa a Morita. REUTERS/Raquel Cunha

El “Pitbull” explicó que busca liberarlo de la carga defensiva y permitirle jugar con soltura cerca de las zonas donde brilla: “Yo le digo que él se divierta, que yo atrás voy a correr y que él se quite un poco de esa responsabilidad. Yo hago todo lo demás”.

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Esa sociedad será necesaria si Jamaica cumple con su amenaza. Lira también reconoció que espera un ambiente hostil, pero aseguró que México no piensa modificar su objetivo. Para el Tri, la llave debe entenderse como una serie de 180 minutos, pero una ventaja en Kingston puede cambiar la manera de afrontar la vuelta.

Rafa Márquez también le da un lugar especial a la joya de Xolos

El respaldo hacia Gilberto Mora no se limita al terreno de juego. Rafael Márquez confirmó que Alexis Vega cedió por voluntad propia el número 10 al juvenil, signo que fortalece la unión dentro del grupo.

Vega dejó el dorsal que utiliza una de las mayores referencias ofensivas de una selección. La decisión permite que “Morita” mantenga el número con el que ya había aparecido en compromisos anteriores.

Márquez valoró que la iniciativa naciera de Alexis . Sostuvo que la conversación entre ambos ayudó a resolver el malestar que existía después de una convocatoria previa y permitió mantener la armonía interna.

El 10 no convierte a Gilberto en el único responsable de crear juego. El “Káiser” busca un equipo que lo acompañe, le dé apoyos cercanos y que no lo obligue a resolver cada ataque por sí solo.

México necesita ordenar el partido, evitar las transiciones de Jamaica y controlar los tiempos. En ese libreto, Lira será el sostén y Mora tendrá la libertad para intentar aquello que puede cambiar la eliminatoria.

Alexis Vega cedió por iniciativa propia el dorsal 10 a Gilberto para cuidar la armonía del grupo nacional. (FMF)

De esta manera, en Kingston, la joya mexicana tendrá el respaldo de su técnico, el trabajo de sus compañeros y una camiseta que concentra expectativas. Del otro lado, los Reggae Boyz ya fijaron su objetivo: presionar a Gilberto Mora hasta comprobar si puede responder en una noche de máxima exigencia.

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