Jamaica, el rival de México en la Nations League 2026: sus goleadores, las figuras que militan en Europa y las bajas que enfrenta

(REUTERS/Henry Romero)

Guardar

La Selección Mexicana tendrá que superar a Jamaica para avanzar en la Concacaf Nations League 2026-27. El equipo dirigido por Rudolph Speid combina futbolistas que compiten en distintas ligas de Europa, Estados Unidos y el campeonato local, aunque llegará a la serie con algunas ausencias importantes que modificaron sus planes iniciales.

El primer capítulo de la eliminatoria se disputará el sábado 14 de noviembre en Kingston. La vuelta será el martes 17 en el estadio de Monterrey. Además de buscar un lugar en el Final Four, ambas selecciones tienen en juego la clasificación directa a la Copa Oro de 2027.

PUBLICIDAD

Jamaica cuenta con atacantes que atraviesan un buen momento en sus respectivos clubes, pero también presenta dudas en algunas zonas del campo. Las lesiones de jugadores considerados para la convocatoria obligaron al cuerpo técnico a realizar ajustes antes de enfrentar al conjunto de Rafael Márquez.

Las ausencias que modificaron la convocatoria de Jamaica

(Kyle Ross-Imagn Images)

Una de las bajas más sensibles está en la portería. Andre Blake, capitán del Philadelphia Union, quedó fuera por una lesión en la ingle, pese a que inicialmente había sido considerado después de disputar 32 partidos en la MLS durante 2026.

Su lugar fue ocupado por Joshua Grant, guardameta de 19 años que juega en el FC Naples, de la tercera categoría del futbol estadounidense, y que ya tuvo participación con la selección Sub 20 de Jamaica. Las otras opciones son Jahmali Waite, de los Tampa Bay Rowdies, y Amal Knight, del Greenville Triumph SC.

PUBLICIDAD

Waite aparece como una alternativa importante por sus números en la USL Championship: disputó 26 encuentros y consiguió mantener su portería en cero en 13 ocasiones.

En defensa, el equipo cuenta con futbolistas que tienen actividad en diferentes campeonatos. Damion Lowe, del Dewa United de Indonesia, suma cuatro partidos en la temporada 2026-27, mientras que Richard King, del St Mirren de Escocia, ha participado en tres encuentros de la Copa de la Liga, aunque todavía no registra minutos en la Premiership.

Otro nombre es Miguel Freckleton, quien pasó del St Mirren al LASK de Austria. Acumula siete apariciones en la Bundesliga austriaca y, aunque ha tenido principalmente un papel como suplente, fue titular y disputó los 90 minutos frente al Ried el 7 de noviembre.

PUBLICIDAD

La lista también incluye a Ronaldo Webster, del Universitatea Craiova de Rumania, con dos partidos y 93 minutos en la liga; Joel Latibeaudiere, del Coventry City, y Denzel Hall, del Rotherham United, quien suma 14 titularidades y un gol en League Two. Hall es el único debutante de la convocatoria original.

A ellos se agregan Kyle Ming, del Mount Pleasant, y Christopher Ainsworth, del Cavalier, dos clubes jamaicanos que participan en la Copa Caribe. Con estas alternativas, el cuerpo técnico puede modificar su línea defensiva y utilizar una formación de cuatro o cinco elementos, aunque la regularidad de varios convocados es desigual.

PUBLICIDAD

El mediocampo también perdió una alternativa por lesión

(Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

En la zona central, Karoy Anderson y Courtney Clarke son dos de los jugadores que han tenido mayor continuidad. Anderson, quien llegó al Blackpool procedente del Charlton, suma 12 titularidades y dos goles en League One. Clarke, por su parte, registra 10 apariciones y dos asistencias con el Walsall en League Two, aunque ha alternado entre el once inicial y el banquillo.

Ambos estuvieron en la última alineación de Jamaica frente a Honduras. También aparecen Brandon Cover, del Rotherham United, con 11 partidos y un gol en la cuarta categoría inglesa, y Tyrese Hall, futbolista del Tottenham que registra cinco goles y cuatro asistencias en seis encuentros de la Premier League 2 Sub 21. Sus números corresponden al torneo juvenil, no al primer equipo.

PUBLICIDAD

La convocatoria se completa en esta zona con Dwight Merrick, del Montego Bay United. Sin embargo, Jamaica perdió a Kevon Lambert, jugador del Louisville City de la USL Championship, quien sufrió una lesión durante el fin de semana y quedó descartado.

Ante esa baja, la Federación analiza alternativas como Tajay Grant, del Racing United; Ramone Howell, del Portmore United, y Jeovanni Laing, del Cavalier. La ausencia de Lambert reduce las opciones de rotación para el mediocampo jamaicano.

Los delanteros que pueden complicar a la Selección Mexicana

(REUTERS/Gilbert Bellamy)

En ataque se concentran varios de los nombres más productivos de la convocatoria. Kaheim Dixon, de 22 años, juega en el Novi Pazar de Serbia y suma cinco goles y cuatro asistencias en 13 partidos de la Superliga durante la temporada 2026-27. El delantero llegó al futbol serbio después de su paso por el Charlton.

PUBLICIDAD

Otro atacante a seguir es Renaldo Cephas, del Qarabag de Azerbaiyán. En nueve partidos de liga acumula tres anotaciones y dos asistencias, además de un gol en la Europa League. También fue el autor del tanto con el que Jamaica consiguió la victoria frente a Guatemala en septiembre.

Javon East, del Hapoel Be’er Sheva de Israel, registra dos goles y una asistencia en seis compromisos de la fase clasificatoria de la Champions League 2026-27. Antes de llegar al futbol israelí, tuvo una etapa con el Saprissa de Costa Rica.

La lista incluye a Khori Bennett, delantero de Colorado Springs Switchbacks, quien marcó 15 goles en 29 partidos de la temporada regular de la USL Championship, y a Warner Brown, del Mount Pleasant. Este último anotó tres veces en la Copa Caribe 2026 y consiguió marcar en las dos semifinales para ayudar a su equipo a llegar a la final.

PUBLICIDAD

Jamaica también tuvo que modificar su ofensiva por la lesión de Tyreece Campbell, del Charlton Athletic, quien se lastimó durante el partido contra Sheffield United. El atacante había registrado cuatro goles y una asistencia en 15 encuentros del Championship, además de una anotación en la Copa de la Liga. Daniel Green fue incorporado en su lugar.

Por otra parte, Leon Bailey y Demarai Gray no aparecen en la convocatoria inicial de Rudolph Speid, por lo que sus ausencias no corresponden a los cambios realizados posteriormente por lesión.

Con este panorama, Jamaica buscará aprovechar sus alternativas ofensivas para competir ante México. El equipo caribeño tiene jugadores con experiencia en distintos torneos, aunque las bajas de Blake, Lambert y Campbell obligaron a modificar piezas antes de una serie que definirá su futuro en la Nations League.

PUBLICIDAD