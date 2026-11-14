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¿Dónde está Gabito Ballesteros? Cantante denunció retención policial tras suspensión de su concierto en Querétaro

Medios locales reportaron la madrugada del sábado que el cantante fue puesto a disposición de una delegación de la FGR

Un hombre con micrófono, gafas oscuras y chaqueta verde canta en un escenario junto a músicos con una tuba y una batería
¿Dónde está Gabito Ballesteros? Cantante denunció retención policial tras suspensión de su concierto en Querétaro. (Instagram)
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El paradero de Gabito Ballesteros y su situación jurídica generaron incertidumbre luego de que su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 fuera suspendida por presuntamente interpretar canciones que hacen apología del delito.

El cantante denunció en una transmisión en vivo que policías lo retenían, mientras que un reporte periodístico señaló que fue puesto a disposición de una delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Sin embargo, hasta la madrugada de este sábado 14 de noviembre, no había constancia de una detención formal del intérprete en el Registro Nacional de Detenciones, de acuerdo con una consulta realizada por Infobae México.

El episodio ocurrió durante su presentación en el Teatro del Pueblo, donde personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino después de que supuestamente interpretara temas que no estaban incluidos en el repertorio autorizado por las autoridades.

Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

¿Dónde está Gabito Ballesteros? Esto se sabe sobre su presunta detención

La versión sobre la situación del cantante tiene dos vertientes. Por un lado, Gabito Ballesteros denunció durante una transmisión en Instagram que estaba siendo retenido por elementos policiales y cuestionó el procedimiento en su contra.

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Por otro lado, el portal Informe Querétaro reportó durante la madrugada de este sábado que el intérprete terminó a disposición de la FGR, luego de un operativo de seguridad que se prolongó mientras permanecía dentro de su camioneta.

De acuerdo con ese medio, después de que le apagaran el audio y lo retiraran del escenario, Ballesteros subió a su vehículo y se negó a descender. Ante esta situación, policías estatales solicitaron una grúa para retirar la unidad.

El reporte también señala que el cantante habría insultado a los uniformados, se burló de ellos y utilizó los radios de su equipo de trabajo para interpretar un corrido mientras transmitía en vivo.

Retrato de un hombre con gafas oscuras y cadenas sobre una captura del portal del Gobierno de México que indica que no hay resultados
Una consulta en el Registro Nacional de Detenciones de México confirma la ausencia de registros sobre la detención formal del cantante Gabito Ballesteros. (Infobae México / Instagram)

¿Por qué suspendieron el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro?

El Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera explicó que los artistas debían entregar previamente una lista de canciones para su revisión y aprobación. El repertorio debía excluir temas que incumplieran las disposiciones contra la apología del delito.

Según la organización, Ballesteros interpretó una primera canción que no estaba autorizada, por lo que personal municipal lo retiró momentáneamente del escenario para recordarle las restricciones.

Sin embargo, el cantante regresó y habría interpretado un segundo tema, identificado como “AMG”. Esto provocó que las autoridades suspendieran definitivamente el espectáculo.

Durante su transmisión, el intérprete ofreció una versión distinta. Aseguró que había entregado una lista sin canciones prohibidas y que únicamente modificó el orden del repertorio para responder al ambiente del público.

También afirmó que conocía las restricciones que debía respetar. “Me dijeron que no cantara ‘Presidente’, ‘Cuernos’ y esa no la voy a cantar”, expresó.

Momento en el que el cantante Gabito Ballesteros es informado sobre la detención de su concierto en la Feria de Querétaro, la noche del viernes 13 de noviembre.

¿Qué sanciones podría enfrentar Gabito Ballesteros?

La legislación estatal y los reglamentos municipales de Querétaro contemplan sanciones contra espectáculos públicos que incurran en apología del delito. Las multas pueden alcanzar las 10 mil UMAS, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la normativa aplicable.

Además de las sanciones económicas, las autoridades pueden ordenar la suspensión o clausura de eventos.

El Comité Organizador defendió la interrupción del concierto al señalar que la medida buscaba hacer cumplir la legislación y preservar el carácter familiar de la feria. También aclaró que no se trata de una postura contra un género musical o un artista en particular.

Mientras la presentación de Gabito Ballesteros quedó cancelada, su situación jurídica continúa sin una confirmación oficial sobre una detención formal.

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