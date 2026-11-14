José Eduardo Derbez se refugia en la DJ Mariana Bo mientras Paola Dalay enfrenta acusaciones de infidelidad por un polémico video

José Eduardo Derbez reaparece con la DJ Mariana Bo mientras Paola Dalay enfrenta polémica por video con César Romo. (Especial Infobae México)

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José Eduardo Derbez volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una fotografía junto a la DJ mexicana Mariana Bo, en la que ambos aparecen practicando tiro al aire libre.

La publicación fue difundida este sábado y generó comentarios por coincidir con la controversia que rodea a su expareja, Paola Dalay, luego de que circulara un video en el que aparece junto al futbolista César Romo.

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Hasta el momento, ni el actor ni la productora musical han confirmado o desmentido un posible romance; sin embargo, imagen, compartida originalmente por Mariana Bo y retomada por Derbez en sus historias de Instagram, abrió nuevas especulaciones sobre la vida sentimental del actor, cuya separación de Dalay fue anunciada el pasado 1 de noviembre.

José Eduardo Derbez compartió una fotografía junto a la DJ mexicana Mariana Bo, en la que ambos aparecen practicando tiro al aire libre. (Instagram)

Difunden video de Paola Dalay con César Romo y reavivan rumores de infidelidad

La polémica alrededor de Paola Dalay tomó fuerza después de que la cuenta de X La Tía Sandra difundiera una grabación que, según su publicación, correspondería a la noche del 11 o 12 de julio de 2026, cuando la influencer y José Eduardo Derbez todavía eran pareja públicamente.

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En el clip, grabado presuntamente en una terraza de Paseo de la Reforma, aparece César Romo abrazando y besando a una mujer que usuarios identificaron como Dalay por una supuesta coincidencia en su vestimenta.

La fecha atribuida a las imágenes provocó cuestionamientos sobre cuándo comenzó el acercamiento entre la influencer y el futbolista. Sin embargo, la grabación no confirma por sí misma una infidelidad ni permite establecer con certeza el estado de la relación entre Dalay y Derbez en ese momento.

La primera señal pública que relacionó a Paola con Romo fue una fotografía durante el Gran Premio de México. Posteriormente, el 2 de noviembre, la influencer confirmó que estaba conociendo sentimentalmente al jugador de Raniza FC, equipo de la Kings League Américas.

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“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí, ya que yo había terminado con José Eduardo”, declaró durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. También aclaró que no tenían un noviazgo formal y sostuvo que su relación con el actor había terminado aproximadamente cinco meses antes de anunciarlo.

El presunto encuentro en la terraza habría ocurrido mientras José Eduardo Derbez cumplía compromisos de trabajo en España. (RS)

La conversación sobre la expareja también creció después de que Paola Dalay comentara con un emoji de ojos de corazón una publicación de Wendy Salazar, conocida en Instagram como Wendy Syann, quien compartió fotografías de su encuentro con José Eduardo.

La creadora de contenido regiomontana conoció al actor el martes 3 de noviembre, durante una presentación en vivo de su pódcast Mixologando en Maketeatro, Ciudad de México. El comentario de Dalay fue fijado por Wendy y desató interpretaciones sobre una posible reacción de celos.

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En paralelo, el periodista Emilio Morales afirmó en el programa de Adela Micha que Paola ya viviría con César Romo y que el futbolista supuestamente habría establecido condiciones sobre la convivencia con la hija de la influencer. Ninguno de los involucrados ha confirmado esas versiones.

José Eduardo habla de su relación actual con Paola Dalay

En el pódcast Diablitohigh, José Eduardo explicó que, pese a la separación, ambos mantienen una convivencia cordial y procuran compartir momentos familiares frente a su hija.

“Mi hija nos ve juntos, nos ve felices, nos ve contentos”, señaló. También reconoció que todavía deben definir cómo organizarán algunas celebraciones, como Navidad:

“Esto apenas salió. Por ejemplo, ahora que venga Navidad veremos qué sucede o vemos qué onda”.

¿Quién es Mariana Bo, la DJ que apareció con José Eduardo Derbez?

Mariana Bo, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, es una DJ, productora y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa. Su propuesta combina géneros de música electrónica como techno, hard techno, psytrance y hardstyle con la ejecución en vivo del violín.

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Mariana Bo es una DJ, productora y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa. (Instagram: Mariana Bo)

Comenzó su carrera como DJ en 2011 y alcanzó reconocimiento internacional: fue la primera mujer mexicana en presentarse en Tomorrowland, en julio de 2022, y ese mismo año llegó al puesto 34 del Top 100 de DJ Mag. También ha participado en festivales como Ultra Music Festival y EDC.

Por ahora, la fotografía con José Eduardo Derbez es el único elemento público que los vincula. Mientras tanto, el video atribuido a Paola Dalay y César Romo mantiene abierta la discusión sobre la cronología de la ruptura, sin que las imágenes hayan demostrado una relación paralela.