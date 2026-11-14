¿Tour de KPop Demon Hunters llegará a México en 2027? Lo que se sabe de la gira mundial de HUNTR/X

Las Guerreras K-pop salen de gira mundial (Netflix)

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HUNTR/X llevará el universo de KPop Demon Hunters a cerca de 50 ciudades con más de 150 funciones durante 2027 y 2028.

El tour se llamará KPop Demon Hunters Golden World Tour y buscará trasladar a las arenas la música, las coreografías y los personajes de la película animada de Netflix.

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La experiencia incluirá a Rumi, Mira y Zoey, integrantes de HUNTR/X, sin revelar detalles de la historia para quienes aún no vieron la producción.

Según el anuncio oficial de Netflix, el recorrido tendrá “cerca de 50 ciudades y más de 150 presentaciones” entre 2027 y 2028. Las primeras escalas abarcarán Norteamérica, Reino Unido y Europa.

La empresa adelantó que también habrá fechas internacionales para Asia-Pacífico y América Latina. Por ahora, la información no precisa cuáles serán los países, ciudades, recintos ni las fechas de esos conciertos.

Las Guerreras K-pop salen de gira mundial (Netflix)

El tour de KPop Demon Hunters combinará conciertos, animación y participación del público

La gira, presentada por Mastercard y producida junto con AEG Presents, se presenta como una experiencia de K-pop con recursos de animación, artistas en vivo, escenas de acción y tecnología escénica.

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El objetivo será llevar al público al mundo de KPop Demon Hunters a través de canciones, coreografías y secuencias con los personajes. Los asistentes podrán cantar y bailar los temas de la película, además de participar en dinámicas preparadas para la función.

El espectáculo también incluirá apariciones de los Saja Boys y Derpy Tiger. La producción anticipó momentos interactivos con HUNTR/X, además de números inspirados en las coreografías que ganaron popularidad entre los seguidores de la película.

En esta escena, la rivalidad entre los grupos se vuelve más notoria. (Netflix)

La propuesta contará con pantallas, efectos escénicos y artistas que darán vida a las secuencias musicales.

Netflix la define como una experiencia de concierto de nueva generación, con una puesta que mezcla el formato de un show de K-pop y el universo animado de la película.

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¿El tour vendrá a México?

La novedad para los fans mexicanos está en la mención de América Latina entre las regiones que recibirán fechas adicionales. Esa frase abre la posibilidad de una escala en México, pero no equivale todavía a una confirmación oficial.

KPOP DEMON HUNTERS - When they aren't selling out stadiums, Kpop superstars Rumi, Mira and Zoey use their secret identities as badass demon hunters to protect their fans from an ever-present supernatural threat. Together, they must face their biggest enemy yet – an irresistible rival boy band of demons in disguise. ©2025 Netflix

Hasta el momento, México no aparece en el primer tramo de ciudades anunciado para el KPop Demon Hunters Golden World Tour. Tampoco hay información sobre sedes, precios, preventas ni plataformas de venta de boletos para el país.

La gira arrancará en junio de 2027 y tendrá funciones hasta 2028. El calendario inicial se concentrará en Norteamérica, Reino Unido y Europa, antes de que Netflix y AEG Presents revelen las fechas de Asia-Pacífico y América Latina.

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Los seguidores de Rumi, Mira y Zoey deberán esperar los próximos anuncios para saber si el tour llegará a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara u otra ciudad del país. La organización prometió comunicar nuevas paradas internacionales próximamente.

KPop Demon Hunters se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025 y acumuló más de 670 millones de visualizaciones, según los datos difundidos para la gira. Su banda sonora superó los 15 mil millones de reproducciones a nivel global.

El tour pondrá esas canciones frente a miles de personas por función. La confirmación de las paradas latinoamericanas definirá si México formará parte de la experiencia de HUNTR/X en vivo.

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