EEUU va contra tres clanes del narco en Guatemala por sus nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro identifica a Aler Baldomero Samayoa Recinos y Eugenio Darío Molina López como colíderes de esta organización, con operaciones en Huehuetenango, departamento fronterizo con México. (Crédito: Departamento del Tesoro)

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Estados Unidos anunció este viernes 13 de noviembre una acción coordinada contra tres organizaciones de narcotráfico asentadas en Guatemala, señaladas por sus vínculos con cárteles mexicanos.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Los Mendoza y Los Huistas por proporcionar apoyo material a estas estructuras, mientras que el Departamento de Estado designó a Los Lorenzana como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y terrorista global especialmente designada (SDGT).

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La medida conjunta fue presentada por Washington como parte de sus esfuerzos para interrumpir las redes centroamericanas que facilitan el tráfico internacional de drogas y respaldan a los cárteles mexicanos.

En el comunicado del Tesoro, el secretario Scott Bessent sostuvo que la decisión expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y grupos mexicanos que Washington considera organizaciones terroristas extranjeras. La dependencia señaló que Los Mendoza y Los Huistas controlan corredores estratégicos en las fronteras de Guatemala con Honduras y México.

Los Mendoza, intermediarios del Cártel de Sinaloa en Centroamérica

La organización Los Mendoza fue sancionada por el Tesoro estadounidense bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última con sus modificaciones. De acuerdo con la dependencia, el grupo proporciona apoyo material al Cártel de Sinaloa y funciona como intermediario de transporte y logística para el movimiento de narcóticos a través de Guatemala y Honduras.

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La estructura comenzó a operar en la década de 1980 y es descrita por Washington como una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Guatemala. Su funcionamiento está basado en una red familiar que habría construido su influencia mediante el control de rutas y servicios necesarios para trasladar cargamentos de droga.

Entre los recursos que el Tesoro le atribuye están el acceso a cruces fronterizos, pistas aéreas clandestinas, instalaciones de almacenamiento y redes locales de protección. Sus operaciones se extienden por zonas de San Marcos, Huehuetenango y Petén, de acuerdo con la información difundida por la dependencia.

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El gobierno estadounidense también señaló que Los Mendoza están involucrados en asesinatos por encargo y lavado de dinero. Según el comunicado, la organización habría acumulado intereses económicos mediante el despojo de tierras y actividades ganaderas, agrícolas e inmobiliarias, principalmente en Petén, Izabal y la región fronteriza con México.

La designación bajo la Orden Ejecutiva 14059 corresponde a actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas, mientras que la aplicación de la Orden Ejecutiva 13224 se refiere al apoyo material a organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos. En este caso, el Tesoro identificó al Cártel de Sinaloa como el grupo mexicano al que Los Mendoza proporcionan respaldo.

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Guatemala comparte con México una extensa frontera que las autoridades estadounidenses identifican como parte de las rutas utilizadas por organizaciones criminales para trasladar drogas hacia territorio mexicano y Estados Unidos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Los Huistas, una estructura con vínculos con Sinaloa y el CJNG

Los Huistas también fueron sancionados por OFAC bajo la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por proporcionar apoyo material tanto al Cártel de Sinaloa como al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La organización opera desde la década de 1990 y es considerada por las autoridades estadounidenses una de las estructuras criminales más poderosas y longevas de Guatemala. Su papel dentro del tráfico internacional de drogas se concentra en la cadena de suministro de cocaína que sale de Sudamérica, atraviesa Centroamérica y México y tiene como destino final Estados Unidos.

El Tesoro describió a Los Huistas como un enlace logístico para los cárteles mexicanos, al que atribuye labores de protección y respaldo para el traslado de cargamentos. La organización habría consolidado su presencia en el noroeste guatemalteco mediante relaciones con empresarios, funcionarios policiales y políticos locales, una red de influencia que, según Washington, le permitió mantener sus operaciones y reducir la presión de las autoridades.

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La sanción anunciada este 13 de noviembre no representa la primera medida de OFAC contra Los Huistas. El 18 de marzo de 2022, el Tesoro ya había designado a la organización y a varios de sus integrantes bajo la Orden Ejecutiva 14059, por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

En aquel comunicado, la dependencia identificó a Huehuetenango, en la frontera con México, como su principal zona de operación y señaló que la estructura utilizaba organizaciones mexicanas como Sinaloa y el CJNG para trasladar cocaína, metanfetamina y heroína hacia territorio estadounidense.

La nueva medida amplía el fundamento de las sanciones al incorporar la Orden Ejecutiva 13224 por el apoyo material que, según el gobierno estadounidense, Los Huistas brindan a los dos cárteles mexicanos.

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Los Lorenzanas, designados por el Departamento de Estado

La tercera organización incluida en la acción estadounidense es Los Lorenzanas. A diferencia de Los Mendoza y Los Huistas, este grupo no fue objeto de la medida anunciada por OFAC en el comunicado del Tesoro: su designación fue anunciada por el Departamento de Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Los Lorenzanas fueron incluidos tanto en la lista de organizaciones terroristas extranjeras como en la de terroristas globales especialmente designados. La primera categoría se establece conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos; la segunda, mediante la Orden Ejecutiva 13224 y sus modificaciones.

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La designación como organización terrorista extranjera tiene consecuencias distintas a las sanciones financieras aplicadas por OFAC. Entre ellas está la posibilidad de perseguir penalmente, conforme a la legislación estadounidense, a quienes proporcionen apoyo material a una organización incluida en esa categoría.

La acción contra Los Lorenzanas forma parte del mismo anuncio coordinado, pero sus fundamentos y autoridad responsable deben distinguirse de las medidas del Tesoro contra las otras dos organizaciones.

Qué implican las sanciones para Los Mendoza y Los Huistas

La inclusión de Los Mendoza y Los Huistas en las listas de OFAC implica el bloqueo de todos sus bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. Las propiedades bloqueadas deben reportarse a la dependencia.

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Las restricciones también alcanzan a las empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o varias personas o entidades bloqueadas. En esos casos, las compañías quedan sujetas a las mismas restricciones aunque no aparezcan individualmente en la lista pública de sancionados.

En términos generales, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los grupos designados o con bienes en los que estos tengan intereses, salvo que exista una autorización o una excepción aplicable. Las operaciones que involucren a personas o entidades bloqueadas pueden derivar en sanciones civiles o penales; las instituciones financieras extranjeras también pueden quedar expuestas a medidas secundarias en determinados supuestos.