Jamaica vs México, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de los cuartos de final de la Nations League 2026

Jamaica vs México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana tendrá una nueva prueba en el inicio de su camino rumbo al Mundial de 2030. Después de una serie de resultados adversos en sus últimos amistosos, el equipo de Rafael Márquez visitará a Jamaica este sábado 14 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

El Tri llega a este compromiso sin haber conseguido una victoria después del Mundial 2026. En sus últimos encuentros empató 1-1 ante Colombia y Perú, perdió 3-0 frente a Estados Unidos y cayó 2-0 contra Chile.

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Por ello, el enfrentamiento en Kingston representa una oportunidad para comenzar con otro panorama la eliminatoria. Aunque Márquez contempla modificaciones en su alineación para evaluar a sus futbolistas, buscará llevarse un resultado favorable antes del encuentro de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre en Monterrey.

Una de las novedades de México sería el regreso de Rodrigo Huescas. El lateral derecho se recuperó de la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026 y apunta a aparecer en el once inicial. En el ataque, las opciones contempladas son Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Armando González.

Del otro lado estará una selección jamaicana que no derrota a México desde las eliminatorias mundialistas rumbo a Sudáfrica 2010. El conjunto caribeño buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja en la serie.

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¿A qué hora juega Jamaica vs México?

(REUTERS/Raquel Cunha)

El partido de ida de los cuartos de final de la Nations League se disputará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el National Stadium de Kingston.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Jamaica el silbatazo inicial está previsto para las 20:00 horas.

La eliminatoria se resolverá el martes 17 de noviembre, cuando el Tri reciba a Jamaica en Monterrey para disputar el segundo encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO Jamaica vs México?

(REUTERS/Henry Romero)

Los aficionados podrán seguir el primer enfrentamiento entre México y Jamaica a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales.

Transmisión: ViX Premium, Claro Sports, ClaroSports.com, Claro Sports YouTube, Claro Sports Premium YouTube, Canal 5, Amazon Prime Video y Azteca 7.

Posibles alineaciones de Jamaica y México

(REUTERS/Daniel Becerril)

Estos son los equipos que podrían iniciar el partido en Kingston, de acuerdo con las alineaciones probables:

Jamaica: Jahmali Waite; Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King; Christopher Ainsworth, Courtney Clarke, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Renaldo Cephas y Daniel Green.

Director técnico: Rudolph Speid.

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones.

Director técnico: Rafael Márquez.

Árbitro: Mario Escobar, de Guatemala.